Κριμαία: Τα βενζινάδικα έχουν ξεμείνει από βενζίνη - Οι τιμές αυξήθηκαν έως και 50%

Μεγάλες ουρές σε βενζινάδικα

Newsbomb

Κριμαία: Τα βενζινάδικα έχουν ξεμείνει από βενζίνη - Οι τιμές αυξήθηκαν έως και 50%
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου οδηγούν σε ελλείψεις στην προμήθεια βενζίνης. Η Κριμαία πλήττεται ιδιαίτερα αυτήν τη στιγμή. Οι φόβοι των κατοίκων και των επιχειρήσεων έχουν επαληθευτεί, αναφέρει ένας ακτιβιστής.

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις βενζίνης στην υπό ρωσική κατοχή ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, αναφέρει το Radio Free Liberty, επικαλούμενο έναν τοπικό ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την εκστρατεία «Απελευθερώστε την Κριμαία».

Σύμφωνα με αναφορές, όλη η βενζίνη έχει εξαφανιστεί από τα βενζινάδικα - ακόμη και η πιο ακριβή. «Αυτό που φοβόντουσαν οι κάτοικοι της Κριμαίας έχει συμβεί. Δεν υπάρχει πλέον βενζίνη στα βενζινάδικα και πολλά πρατήρια κλείνουν ακόμη και εντελώς για να αποφύγουν να πληρώνουν στους υπαλλήλους τους περιττούς μισθούς».

Η έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση χιλιομέτρων.

Ένα από τα βενζινάδικα στις φωτογραφίες εξακολουθεί να διαθέτει την πιο ακριβή μάρκα, AI-100, αλλά σε σημαντικά αυξημένη τιμή. Άλλα κανάλια αναφέρουν μεγάλες ουρές σε βενζινάδικα που έχουν ακόμα βενζίνη σε απόθεμα.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε πολλά ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου σε αεροπορικές επιδρομές τους τελευταίους μήνες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ για το θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης 

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε 88χρονος αγνοούμενος κολυμβητής

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στη Λευκωσία – Έπεσαν σε νεκρόπολη που χρονολογείται το 2.000 π.χ.

22:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα Windows 7 αναβιώνουν: Πώς το «νεκρό» λειτουργικό σύστημα επιστρέφει δυναμικά σε όλο τον κόσμο

22:41ΥΓΕΙΑ

Η χρόνια αϋπνία συνδέεται με 40% υψηλότερο κίνδυνο άνοιας

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέες ανθεκτικές στολές μειώνουν τους τραυματισμούς από δάγκωμα καρχαρία

22:23LIFESTYLE

Στο Παρά Πέντε: Επιστρέφει 20 χρόνια μετά - Η ανακοίνωση του Mega

22:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Super Cup: Χωρίς πρόβλημα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός – Πότε είναι ο τελικός

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Κριμαία: Τα βενζινάδικα έχουν ξεμείνει από βενζίνη - Οι τιμές αυξήθηκαν έως και 50%

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Λουκασένκο: «Ο Πούτιν έχει μία πρόταση που η Ουκρανία πρέπει να αποδεχτεί»

22:06ΥΓΕΙΑ

Τα οφέλη του να ξυπνάς χωρίς το τηλέφωνό σου

21:59ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ είναι ανοιχτός για παροχή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ σχεδιάζει αμυντικό τείχος κατά drones στα ανατολικά σύνορα για προστασία από εισβολές

21:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ειλικρίνεια του Πρίντεζη: «Θα ήταν πιο ωραίο αν ήταν και ο Παναθηναϊκός εδώ»

21:50ΕΘΝΙΚΑ

Έρχεται η Κίμπερλι με δώρο… επίσκεψη Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο – Πληροφορία Φίλη

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο κινείται ανάποδα στην Πατρών – Αθηνών προς Ρίο: Δείτε βίντεο

21:41TRAVEL

Βενετία: Το όνειρο που επιπλέει - Οι must βόλτες με γόνδολα και η περατζάδα στα σοκάκια

21:32ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (26/9): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

21:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η νέα κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο» το Σαββατοκύριακο - Πότε θα βρέξει στην Αττική

21:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Γκουτέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου – «Είχε συμπτώματα, αλλά αγνοήθηκαν στο νοσοκομείο»

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Άνδρας ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και την άφησε γυμνή στην εθνική

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτά βασανιστήρια για τα τρία κορίτσια σε live μετάδση - Ποιος είναι ο «Λιτλ Τζέι» που διέταξε την άγρια δολοφονία τους

21:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η νέα κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο» το Σαββατοκύριακο - Πότε θα βρέξει στην Αττική

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο «καυγάς» Τραμπ – Μελάνια μέσα στο Marine One, οι κυλιόμενες και η παρ’ ολίγον καταστροφή

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ καταγγέλλει το τουρκολυβικό μνημόνιο - Συμφωνεί με Ελλάδα - Απορρίπτει τον ισχυρισμό της Λιβύης για νότια της Κρήτης

18:31LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: Διέγειρε την φαντασία των ανδρών με το διάφανο Gucci φόρεμά της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης - Εικόνες

18:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Η Τουρκία πρέπει να άρει το casus belli κατά της Ελλάδας - Δεν έχει καμία θέση μεταξύ φίλων και γειτόνων

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του - Άφωνος ο Γιώργος Λιάγκας

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου στον ΟΗΕ: «Το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει τη δουλειά του» - Μαζικές αποχωρήσεις όταν ανέβηκε στο βήμα

21:16LIFESTYLE

Μαρία Ιωαννίδου για τη διάγνωση του συντρόφου της με καρκίνο: «Πέρασα το χειρότερο καλοκαίρι»

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Λουκασένκο: «Ο Πούτιν έχει μία πρόταση που η Ουκρανία πρέπει να αποδεχτεί»

22:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα Windows 7 αναβιώνουν: Πώς το «νεκρό» λειτουργικό σύστημα επιστρέφει δυναμικά σε όλο τον κόσμο

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: «Είχε εκτεταμένες κατακλίσεις, της πήγα αναλώσιμα», λέει ο γιατρός της ηλικιωμένης

18:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Σε πλήρη παράταξη το… τρομακτικό «πράσινο» ρόστερ

14:23LIFESTYLE

Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει

21:32ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (26/9): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ»

06:28LIFESTYLE

«Άρχισαν» τα όργανα της σεζόν – Οι πρώτες αποχωρήσεις από εκπομπές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ