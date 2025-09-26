Κριμαία: Τα βενζινάδικα έχουν ξεμείνει από βενζίνη - Οι τιμές αυξήθηκαν έως και 50%

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου οδηγούν σε ελλείψεις στην προμήθεια βενζίνης. Η Κριμαία πλήττεται ιδιαίτερα αυτήν τη στιγμή. Οι φόβοι των κατοίκων και των επιχειρήσεων έχουν επαληθευτεί, αναφέρει ένας ακτιβιστής.

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις βενζίνης στην υπό ρωσική κατοχή ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, αναφέρει το Radio Free Liberty, επικαλούμενο έναν τοπικό ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την εκστρατεία «Απελευθερώστε την Κριμαία».

Σύμφωνα με αναφορές, όλη η βενζίνη έχει εξαφανιστεί από τα βενζινάδικα - ακόμη και η πιο ακριβή. «Αυτό που φοβόντουσαν οι κάτοικοι της Κριμαίας έχει συμβεί. Δεν υπάρχει πλέον βενζίνη στα βενζινάδικα και πολλά πρατήρια κλείνουν ακόμη και εντελώς για να αποφύγουν να πληρώνουν στους υπαλλήλους τους περιττούς μισθούς».

Η έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση χιλιομέτρων.

Ένα από τα βενζινάδικα στις φωτογραφίες εξακολουθεί να διαθέτει την πιο ακριβή μάρκα, AI-100, αλλά σε σημαντικά αυξημένη τιμή. Άλλα κανάλια αναφέρουν μεγάλες ουρές σε βενζινάδικα που έχουν ακόμα βενζίνη σε απόθεμα.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε πολλά ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου σε αεροπορικές επιδρομές τους τελευταίους μήνες.