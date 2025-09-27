11η Σεπτεμβρίου: Το γράμμα της αεροσυνοδού της πτήσης 93 έφτασε στα χέρια του γιου της, μετά από 23

Ένα γράμμα από το 2001 παραδόθηκε 23 χρόνια μετά από τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, που «πάγωσαν» τον κόσμο.

Η αεροσυνοδός Cee Cee Lyles έγραψε μια σύντομη επιστολή στη δασκάλα του γιου της Jevon Castrillo. Σε αυτό, η μητέρα εξυμνούσε την αναγνωστική προσπάθεια του γιου της, ο οποίος είχε ολοκληρώσει την ανάγνωση ενός βιβλίου μόνος του, και ευχαριστούσε τη δασκάλα Tammy Thurman για την αφοσίωση και το θάρρος της. Ήταν ένα απλό σημείωμα, γραμμένο σε μια καθημερινή, μητρική στιγμή, λίγες μέρες πριν οι ζωές της οικογένειας και ολόκληρου του έθνους αλλάξουν για πάντα.

Η αεροσυνοδός Cee Cee Lyles Χ/twitter

Η Lyles, πρώην αστυνομικός του Fort Pierce της Φλόριντα, προώθησε με ενθουσιασμό την εκπαίδευση του γιου της και στην επιστολή της ήταν περήφανη για το επίτευγμα του γιου της. "Χθες το βράδυ ο Jevon διάβασε ένα βιβλίο που έφερε από τη βιβλιοθήκη. Το διάβασε από την αρχή μέχρι το τέλος. Του είπα ότι θα του γράψω ένα σημείωμα για να του πω πόσο καλή δουλειά έκανε", ανέφερε.

Πέρασαν περισσότερες από δύο δεκαετίες και τέσσερις μετακομίσεις, και το γράμμα αυτό, εύθραυστο αλλά άθικτο, επέζησε. Η δασκάλα που το έλαβε, κατάλαβε την αξία του σημειώματος από την πρώτη στιγμή και το κράτησε ασφαλές στο πέρασμα του χρόνου. Η Thurman, γνωρίζοντας το συναισθηματικό βάρος που θα μπορούσε να έχει αυτή η χειρονομία για τον Jevon, φύλαγε το χαρτί με λεπτότητα, μέχρι που, το 2024, το έδωσε σε έναν τοπικό δημοσιογράφο, ώστε να βρεθεί τελικά στα χέρια του γιου της Lyles.

H Cee Cee Lyles ήταν μέλος του πληρώματος της πτήσης 93 της United Airlines, ενός από τα τέσσερα αεροπλάνα που κατέλαβαν οι τρομοκράτες της Αλ Κάιντα κατά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Η ιστορία εκείνης της πτήσης ξεχώρισε επειδή, σε αντίθεση με τις επιθέσεις που κατέρριψαν τους Δίδυμους Πύργους και προκάλεσαν ζημιές στο Πεντάγωνο, οι επιβάτες και το πλήρωμα αντιστάθηκαν αποφασιστικά στην αεροπειρατεία.

Η Lyles, μαζί με άλλους αεροσυνοδούς και επιβάτες, επικοινωνούσε με την οικογένειά της από τον αέρα, εξιστορώντας την προσπάθεια ανάκτησης του ελέγχου του αεροσκάφους.

Η φωνή της καταγράφηκε σε ένα μήνυμα και σε ένα τηλεφώνημα που ενημέρωνε τον σύζυγό της για την κατάσταση και το σχέδιο που επρόκειτο να εκτελέσουν. Μεταξύ των ενεργειών που επινόησαν, κατάφεραν να οργανωθούν για να επιτεθούν στους αεροπειρατές, ρίχνοντας βραστό νερό και χρησιμοποιώντας την αποφασιστικότητα ως το απόλυτο όπλο.

Η συλλογική γενναιότητα, στην οποία συμμετείχε ενεργά η Lyles, απέτρεψε το τέταρτο αεροπλάνο από το να πετύχει τον επιδιωκόμενο στόχο του, δηλαδή να χτυπήσει ένα σύμβολο εξουσίας στην Ουάσιγκτον, όπως το Καπιτώλιο ή τον Λευκό Οίκο.

Η πτήση συνετρίβη τελικά σε ένα άδειο χωράφι στο Σάνκσβιλ της Πενσυλβάνια, στις 10:03 π.μ. Κανείς από τους επιβάτες δεν επέζησε, αλλά η γρήγορη δράση έσωσε αμέτρητες ζωές στο έδαφος και έγινε ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα κεφάλαια της αντίστασης των πολιτών κατά τη διάρκεια της τραγωδίας της 11ης Σεπτεμβρίου.