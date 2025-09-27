Συγκλονιστική αφήγηση: Δασκάλα όμηρος Σομαλών πειρατών για 93 ημέρες - Ο 11χρονος με το ΑΚ-47

Πώς περιγράφει η ίδια την ομηρία της, αλλά και την επιχείρηση απελευθέρωσής της 

Συγκλονιστική αφήγηση: Δασκάλα όμηρος Σομαλών πειρατών για 93 ημέρες - Ο 11χρονος με το ΑΚ-47
Την τρομακτική εμπειρία της και τα όσα έζησε ως όμηρος για τρεις μήνες στα χέρια Σομαλών πειρατών περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο μια δασκάλα, μέλος διεθνούς αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας, το 2011.

Η Τζέσικα Μπιουκάναν, από το Οχάιο των ΗΠΑ, ήταν 32 ετών όταν απήχθη και κρατήθηκε για 93 ημέρες, αποτελώντας έναν από τους λίγους ανθρώπους που αιχμαλωτίστηκαν από τους εγκληματίες και έζησαν για να διηγηθούν την ιστορία, στη σειρά "Minutes With" του LADbible στο YouTube.

Θυμάται ότι είχε ένα άσχημο προαίσθημα, αλλά τα πρωτόκολλα ασφαλείας την καθησύχασαν. Όμως δεν ήταν αρκετά. Η αυτοκινητοπομπή της σταμάτησε κατά την επιστροφή της στον ξενώνα, καθώς άνδρες με αστυνομικές στολές απήγαγαν την Τζέσικα και τον 60χρονο Δανό συνάδελφό της, Πολ Χάγκεν Τίστεντ.

Τους ανάγκασαν να πάνε νότια και άλλαξαν οχήματα, με την Τζέσικα να εξηγεί ότι βγαίνοντας από το αυτοκίνητο, άκουσε μία ψιλή γυναικεία φωνή που την παραξένεψε και την ανάγκασε να κοιτάξει ποιος ήταν.

"Ήταν ένα μικρό παιδί, ίσως εννέα ετών; Και φορούσε ζώνες με πυρομαχικά και είχε ένα ΑΚ-47 - και ήταν τόσο μεγάλο όσο ήταν και ο ίδιος", θυμήθηκε συγκλονισμένη.

"Αργότερα έμαθα ότι το όνομά του είναι Abdulahi. Ήταν στην πραγματικότητα 11 ετών, αλλά μικρός για την ηλικία του, και είχε ήδη σκοτώσει τρεις ανθρώπους και μάθαινε το οικογενειακό επάγγελμα της απαγωγής και των λύτρων".

Η δασκάλα δήλωσε ότι ήθελε να παραμείνει ζωντανή για τις πρώτες 48 ώρες, κάτι που έμαθε στην εκπαίδευσή της ως εργαζόμενη ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς συνειδητοποίησε ότι ένας άνδρας με το όνομα "Abdi" ήταν επικεφαλής.

Ζήτησαν λύτρα ύψους 45 εκατομμυρίων δολαρίων τόσο από την κυβέρνηση της Δανίας όσο και από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, κάτι που η ίδια όπως παραδέχθηκε δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί.

Περιέγραψε τον επικεφαλής ως σκληρό ενώ το παιδί, την ανάγκαζε να κάνει ασήμαντα πράγματα, όπως "να μετακινείται δύο ίντσες προς τα αριστερά επειδή μπορούσε".

Λόγω των άσχημων συνθηκών, η Αμερικανίδα σύντομα θα αρρωστήσει μετά από μια ουρολοίμωξη, χρησιμοποιώντας την τελευταία της "απόδειξη ζωής" με τηλεφώνημα στις ΗΠΑ στις 16 Ιανουαρίου 2012, σημειώνοντας ότι είχε "τρομερούς πόνους" και χρειαζόταν γιατρό, καθώς ένιωθε ότι θα πέθαινε σε λίγες εβδομάδες.

Εννέα ημέρες μετά τις κραυγές της για βοήθεια, θυμάται ότι άκουσε το χάος στον καταυλισμό των Σομαλών: "Ακούω τη νύχτα να ξεσπά σε πυροβολισμούς. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι: 'Ω Θεέ μου, ω Θεέ μου, ω Θεέ μου, ω Θεέ μου, μας απαγάγουν από άλλη ομάδα.

Αφού ένιωσε κάποιον να την πιάνει από τους ώμους και τους αστραγάλους, προσπαθώντας να της τραβήξει την κουβέρτα, συνειδητοποίησε ότι ήταν ένας νεαρός Αμερικανός που της έλεγε: "Τζέσικα, δεν πειράζει. Είσαι ασφαλής τώρα", 93 ημέρες μετά την απαγωγή της.

Με εντολή του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, 24 βατραχάνθρωποι του αμερικανικού ναυτικού έπεσαν με αλεξίπτωτο κοντά στο συγκρότημα όπου κρατούνταν το ζευγάρι για να το σώσουν από τους πειρατές, εννέα από τους οποίους σκοτώθηκαν.

