Τι ρόλο έπαιξαν οι σπάνιες γενετικές παραλλαγές που διέθετε η Μαρία Μπράνιας Μορέρα που πέθανε τον Αύγουστο του 2024

Τι απεφάνθη για τα «μυστικά» της μακροζωΐας μελέτη σε γυναίκα που πέθανε στα 117
Τον Αύγουστο του 2024 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 117 ετών η υπερήλικας Μαρία Μπράνιας Μορέρα, η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο εκείνη την περίοδο. Πριν πεθάνει, είχε ζητήσει από τους γιατρούς να μελετήσουν τον οργανισμό της, επιθυμία που πραγματοποίησε ο Μανέλ Εστέγιερ, καθηγητής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης.

Στις 24 Σεπτεμβρίου, ο Εστέγιερ και πολυμελής ομάδα συνεργατών του δημοσίευσαν στην επιστημονική επιθεώρηση Cell Reports Medicine τα αποτελέσματα της έρευνας που ανέλυσε την υγεία της Μορέρα. Οι επιστήμονες εξέτασαν αίμα, σάλιο, ούρα και δείγματα κοπράνων, προκειμένου να εντοπίσουν τους παράγοντες που συνέβαλαν στη μακροζωία της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η μακροβιότητά της οφειλόταν τόσο στον υγιεινό τρόπο ζωής όσο και στη γενετική της προδιάθεση.

«Δεν κάπνισε ποτέ, δεν έπινε αλκοόλ, της άρεσε να εργάζεται όσο μπορούσε… Ζούσε στην εξοχή, έκανε μέτρια άσκηση - κυρίως περπάτημα για μία ώρα την ημέρα… Η διατροφή της βασιζόταν στο ελαιόλαδο, στη μεσογειακή κουζίνα και, στη δική της περίπτωση, στο γιαούρτι», δήλωσε ο Εστέγιερ στο CNN.

Επιπλέον, η Μορέρα διέθετε σπάνιες γενετικές παραλλαγές που προστατεύουν από συνηθισμένους κινδύνους όπως η υψηλή χοληστερίνη, η άνοια, οι καρδιακές παθήσεις και ο καρκίνος. «Τα κύτταρά της έδειχναν νεότερα από την πραγματική της ηλικία», είπε στους New York Times.

Ο Εστέγιερ επισήμανε ακόμη ότι η χρόνια φλεγμονή αποτελεί βασικό παράγοντα γήρανσης και ασθενειών, κάτι που η Μορέρα κατάφερνε να περιορίζει τρώγοντας τρία γιαούρτια καθημερινά.

Η Κλερ Στιβς, καθηγήτρια γηριατρικής στο King’s College του Λονδίνου, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε στο CNN ότι, παρότι τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά, δεν μπορούν να οδηγήσουν σε γενικεύσεις, καθώς η διαδικασία της γήρανσης διαφέρει σε κάθε άνθρωπο. Ωστόσο, όπως και ο Εστέγιερ, αναγνώρισε τη σημασία τους για τον εντοπισμό γονιδίων και πρωτεϊνών που σχετίζονται με την υγιή γήρανση.

«Η κακή υγεία στα γηρατειά δεν είναι αναπόφευκτη. Προκύπτει από βιολογικούς μηχανισμούς… είναι κάτι που μπορούμε να αλλάξουμε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δεν θα υπάρξει μια μοναδική λύση, αλλά πολλαπλές διαφορετικές οδοί».

«Ο στόχος μας δεν είναι απαραίτητα να ζήσουμε όλοι μέχρι τα 117», είπε χαρακτηριστικά. «Αυτό που θέλουμε είναι να περιορίσουμε όσο γίνεται την περίοδο που είμαστε άρρωστοι και υποφέρουμε. Και αυτό φαίνεται πως κατάφερε αυτή η γυναίκα, ζώντας παράλληλα πολλά χρόνια».

maria-branyas-morera-092625-1-7fb793bc07084fcea3bdccfa18d72b8d.jpg

Η ζωή και η κληρονομιά της Μαρία Μπράνιας Μορέρα

Τον Ιανουάριο του 2023, τα Guinness World Records την αναγνώρισαν ως τη γηραιότερη εν ζωή γυναίκα στον πλανήτη, μετά τον θάνατο της 118χρονης Λουσίλ Ραντόν από τη Γαλλία.

Σύμφωνα με αφιέρωμα των New York Times, η Μορέρα υπήρξε παντρεμένη για 40 χρόνια με γιατρό στη Χιρόνα της Ισπανίας. Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά, τα οποία χάρισαν αργότερα στην οικογένεια περισσότερα από δώδεκα εγγόνια.

Για πάνω από δύο δεκαετίες διέμενε στο γηροκομείο Residència Santa María del Tura στο Όλοτ, στην Καταλονία, όπου η κόρη της τη βοηθούσε να αναρτά φωτογραφίες και λόγια σοφίας στο Χ (Twitter).

«Η ζωή δεν είναι αιώνια για κανέναν», είχε γράψει τον Ιανουάριο του 2023. «Στην ηλικία μου, κάθε νέος χρόνος είναι ένα δώρο, μια ταπεινή γιορτή, μια νέα περιπέτεια, ένα όμορφο ταξίδι, μια στιγμή ευτυχίας. Ας απολαύσουμε τη ζωή μαζί».

Στις 20 Αυγούστου 2024, η οικογένειά της ανακοίνωσε ότι πέθανε «ειρηνικά» στον ύπνο της.

«Η Μαρία Μπράνιας μας άφησε. Έφυγε όπως ήθελε: στον ύπνο της, ήσυχα και χωρίς πόνο», ανέφεραν στην ανακοίνωση. «Θα τη θυμόμαστε πάντα για τις συμβουλές και την καλοσύνη της».

