Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ένας Ουρουγουανός πρώην καθολικός ιερέας, που καταζητούνταν επί 17 χρόνια για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στη Βολιβία, συνελήφθη στην πόλη Σάλτο, στο βόρειο τμήμα της Ουρουγουάης.

Σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Βολιβίας, έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για την έκδοσή του. Όπως δήλωσε η υπεύθυνη διεθνών υποθέσεων του γραφείου, Μαρία Λουίσα Χερέρα, ο 51χρονος πρώην ιερέας Χουάν Χ.Σ.Τ. κατηγορείται για σειρά επιθέσεων σε βάρος ανηλίκων, οι οποίες φέρεται να διαπράχθηκαν το 2007 σε οικοτροφείο της Κοτσαμπάμπα.

Τα αδικήματα αποδίδονται σε γεγονότα που συνέβησαν στην Ταπακαρί, μια φτωχή κωμόπολη 23.000 κατοίκων κοντά στην Κοτσαμπάμπα. Ο Ουρουγουανός ιερέας είχε μεταβεί εκεί το 2005 για να αναλάβει τη διεύθυνση του τμήματος αγοριών στο οικοτροφείο Άνχελ Τζέλμι, όπου ζούσαν 72 παιδιά ηλικίας 8 έως 17 ετών.