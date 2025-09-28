Σάλος στη Βρετανία:Το NHS υπερασπίζεται τον γάμο ξαδέλφων για να μην θίξει την πακιστανική κοινότητα

Το NHS, ο εθνικός οργανισμός υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, κατηγορείται ότι υποκύπτει στην πολιτική ορθότητα, καθώς υπερασπίζεται τα υποτιθέμενα οφέλη των γάμων μεταξύ εξαδέλφων – παρότι αυτοί συνδέονται με αυξημένους κινδύνους γενετικών ανωμαλιών και συχνά θεωρούνται μέσο περιορισμού της ελευθερίας των γυναικών.

Στις νέες κατευθυντήριες οδηγίες, που υπενθυμίζουν πως οι γάμοι μεταξύ εξαδέλφων είναι νόμιμοι στη Βρετανία από την εποχή του Ερρίκου Η΄ (ο οποίος θέσπισε σχετικό νόμο ώστε να παντρευτεί την εξαδέλφη της Άννας Μπολέυν, Αικατερίνη Χάουαρντ), αναφέρεται ότι οι εν λόγω γάμοι μπορούν να προσφέρουν πλεονεκτήματα, όπως πιο ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς και δίκτυα στήριξης.

Η πρακτική είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην πακιστανική κοινότητα της Βρετανίας, ωστόσο έχει συνδεθεί με αυξημένα ποσοστά ασθενειών όπως η κυστική ίνωση και η δρεπανοκυτταρική αναιμία, σύμφωνα με τη Daily Mail. Δεδομένα δείχνουν ότι σε πόλεις όπως το Σέφιλντ, η Γλασκώβη και το Μπέρμιγχαμ, έως και το 20% των παιδιών που λαμβάνουν θεραπεία για συγγενείς παθήσεις προέρχονται από οικογένειες πακιστανικής καταγωγής – όταν το αντίστοιχο ποσοστό στον γενικό πληθυσμό δεν ξεπερνά το 4%. Το κόστος για το NHS υπολογίζεται σε δισεκατομμύρια λίρες.

Το έγγραφο του Προγράμματος Εκπαίδευσης στη Γενετική του NHS Αγγλίας παραδέχεται ότι οι γάμοι πρώτων εξαδέλφων αυξάνουν την πιθανότητα γενετικών ανωμαλιών στα παιδιά, ωστόσο επισημαίνει ότι και άλλοι παράγοντες –όπως η ηλικία των γονέων, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ ή οι υποβοηθούμενες τεχνικές γονιμότητας– εγκυμονούν κινδύνους χωρίς να απαγορεύονται.

Στις οδηγίες τονίζεται επίσης ότι οι γάμοι αυτοί μπορούν να έχουν οικονομικά οφέλη, καθώς η συγκέντρωση περιουσίας και πόρων μέσα στην ίδια οικογένεια μειώνει τη διασπορά τους. Επειδή τυχόν απαγόρευση θα μπορούσε να στιγματίσει ορισμένες κοινότητες, προτείνεται αντ’ αυτού η παροχή γενετικής συμβουλευτικής, προγραμμάτων ενημέρωσης και εκστρατειών δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως ο κίνδυνος, αν και υπαρκτός, παραμένει σχετικά μικρός: ενώ στον γενικό πληθυσμό η πιθανότητα ένα παιδί να γεννηθεί με γενετική πάθηση είναι 2-3%, στα παιδιά πρώτων εξαδέλφων το ποσοστό ανεβαίνει στο 4-6%. Συνεπώς, η πλειονότητα αυτών των παιδιών παραμένει υγιής.

Αντιδρώντας, ο Συντηρητικός βουλευτής Ρίτσαρντ Χόλντεν δήλωσε ότι το κόμμα του θα καταθέσει νομοθεσία για την απαγόρευση των γάμων μεταξύ πρώτων εξαδέλφων, υποστηρίζοντας ότι η πρακτική αυτή πλήττει την ενσωμάτωση, περιορίζει τα δικαιώματα των γυναικών και θέτει σε κίνδυνο την υγεία.