Σάλος στη Βρετανία:Το NHS υπερασπίζεται τον γάμο ξαδέλφων για να μην θίξει την πακιστανική κοινότητα

Η πρακτική είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην πακιστανική κοινότητα της Βρετανίας, ωστόσο έχει συνδεθεί με αυξημένα ποσοστά ασθενειών

Newsbomb

Σάλος στη Βρετανία:Το NHS υπερασπίζεται τον γάμο ξαδέλφων για να μην θίξει την πακιστανική κοινότητα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το NHS, ο εθνικός οργανισμός υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, κατηγορείται ότι υποκύπτει στην πολιτική ορθότητα, καθώς υπερασπίζεται τα υποτιθέμενα οφέλη των γάμων μεταξύ εξαδέλφων – παρότι αυτοί συνδέονται με αυξημένους κινδύνους γενετικών ανωμαλιών και συχνά θεωρούνται μέσο περιορισμού της ελευθερίας των γυναικών.

Στις νέες κατευθυντήριες οδηγίες, που υπενθυμίζουν πως οι γάμοι μεταξύ εξαδέλφων είναι νόμιμοι στη Βρετανία από την εποχή του Ερρίκου Η΄ (ο οποίος θέσπισε σχετικό νόμο ώστε να παντρευτεί την εξαδέλφη της Άννας Μπολέυν, Αικατερίνη Χάουαρντ), αναφέρεται ότι οι εν λόγω γάμοι μπορούν να προσφέρουν πλεονεκτήματα, όπως πιο ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς και δίκτυα στήριξης.

Η πρακτική είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην πακιστανική κοινότητα της Βρετανίας, ωστόσο έχει συνδεθεί με αυξημένα ποσοστά ασθενειών όπως η κυστική ίνωση και η δρεπανοκυτταρική αναιμία, σύμφωνα με τη Daily Mail. Δεδομένα δείχνουν ότι σε πόλεις όπως το Σέφιλντ, η Γλασκώβη και το Μπέρμιγχαμ, έως και το 20% των παιδιών που λαμβάνουν θεραπεία για συγγενείς παθήσεις προέρχονται από οικογένειες πακιστανικής καταγωγής – όταν το αντίστοιχο ποσοστό στον γενικό πληθυσμό δεν ξεπερνά το 4%. Το κόστος για το NHS υπολογίζεται σε δισεκατομμύρια λίρες.

Το έγγραφο του Προγράμματος Εκπαίδευσης στη Γενετική του NHS Αγγλίας παραδέχεται ότι οι γάμοι πρώτων εξαδέλφων αυξάνουν την πιθανότητα γενετικών ανωμαλιών στα παιδιά, ωστόσο επισημαίνει ότι και άλλοι παράγοντες –όπως η ηλικία των γονέων, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ ή οι υποβοηθούμενες τεχνικές γονιμότητας– εγκυμονούν κινδύνους χωρίς να απαγορεύονται.

Στις οδηγίες τονίζεται επίσης ότι οι γάμοι αυτοί μπορούν να έχουν οικονομικά οφέλη, καθώς η συγκέντρωση περιουσίας και πόρων μέσα στην ίδια οικογένεια μειώνει τη διασπορά τους. Επειδή τυχόν απαγόρευση θα μπορούσε να στιγματίσει ορισμένες κοινότητες, προτείνεται αντ’ αυτού η παροχή γενετικής συμβουλευτικής, προγραμμάτων ενημέρωσης και εκστρατειών δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως ο κίνδυνος, αν και υπαρκτός, παραμένει σχετικά μικρός: ενώ στον γενικό πληθυσμό η πιθανότητα ένα παιδί να γεννηθεί με γενετική πάθηση είναι 2-3%, στα παιδιά πρώτων εξαδέλφων το ποσοστό ανεβαίνει στο 4-6%. Συνεπώς, η πλειονότητα αυτών των παιδιών παραμένει υγιής.

Αντιδρώντας, ο Συντηρητικός βουλευτής Ρίτσαρντ Χόλντεν δήλωσε ότι το κόμμα του θα καταθέσει νομοθεσία για την απαγόρευση των γάμων μεταξύ πρώτων εξαδέλφων, υποστηρίζοντας ότι η πρακτική αυτή πλήττει την ενσωμάτωση, περιορίζει τα δικαιώματα των γυναικών και θέτει σε κίνδυνο την υγεία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Αποσύρθηκε από την κούρσα των δημοτικών εκλογών ο απερχόμενος δήμαρχος Έρικ Άνταμς

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3: Παλικαρίσιο «διπλό» στο Ηράκλειο

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τροχαίο στις Ροβιές Εύβοιας -Έπεσαν με το ΙΧ στον γκρεμό, ένας νεκρός κι ένας πολυτραυματίας

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Η εκστρατεία εκκαθαρίσεων του Σι στην Κίνα συνεχίζεται: Καταδίκες σε θάνατο και έρευνες για διαφθορά

20:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά τις ζημιές σε 10 αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ εξετάζουν το αίτημα Ζελένσκι για πυραύλους Τόμαχοκ

20:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός: Η δύσκολη έξοδος των «πράσινων» στην Αιτωλοακαρνανία

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ταλιμπάν άφησαν ελεύθερο τον Αμερικανό κρατούμενο Αμίρ Αμίρι

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Δεινόσαυρος που έζησε πριν από 125 εκατ. χρόνια ανακαλύφθηκε στην Πορτογαλία

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Βρετανία:Το NHS υπερασπίζεται τον γάμο ξαδέλφων για να μην θίξει την πακιστανική κοινότητα

20:10WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να αλλάζετε τα σεντόνια σας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα

20:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός: «Φρεσκάρει» την ενδεκάδα ο Κόντης

20:08LIFESTYLE

Σελένα Γκόμεζ: Το στοιχείο στον γάμο της που τη «συνέδεσε» με τον πρώην της, Τζάστιν Μπίμπερ

20:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Αποθέωση για τον «400άρη» Μάνταλο – Ο Ηλιόπουλος του έδωσε συλλεκτική φανέλα

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Το Ισραήλ θα επιτρέψει ασφαλή διέλευση στα μέλη της Χαμάς εάν απελευθερωθούν οι όμηροι»

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη επιβίωση για 54 ώρες: Έπεσε σε πηγάδι γεμάτο φίδια

19:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητούσε τον Βασίλη Μπισμπίκη στο πλαίσιο του αυτοφώρου - Παρουσιάστηκε ο ίδιος

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αυτοκίνητο με 2 επιβαίνοντες έπεσε σε γκρεμό - Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: 114 τόνοι βροχής ανά στρέμμα έπεσαν στη Ζάκυνθο – Μικροπροβλήματα σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ηλεία και Αχαΐα

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Νάπολη: Μαφιόζοι παρέδωσαν σε ιερέα μια σφαίρα μετά τη λειτουργία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά τις ζημιές σε 10 αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τροχαίο στις Ροβιές Εύβοιας -Έπεσαν με το ΙΧ στον γκρεμό, ένας νεκρός κι ένας πολυτραυματίας

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Γιαννουλάκης, ο θεμελιώτης του «ανεξήγητου», μιλάει στο Newsbomb για τη «Μυστική Ελλάδα» και τα άγνωστα φαινόμενα της εποχής μας

19:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητούσε τον Βασίλη Μπισμπίκη στο πλαίσιο του αυτοφώρου - Παρουσιάστηκε ο ίδιος

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: 114 τόνοι βροχής ανά στρέμμα έπεσαν στη Ζάκυνθο – Μικροπροβλήματα σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ηλεία και Αχαΐα

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Γαλαξίδι: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ, δύο νεκροί και μία τραυματίας

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη επιβίωση για 54 ώρες: Έπεσε σε πηγάδι γεμάτο φίδια

18:46ΕΛΛΑΔΑ

«Ναρκω-βροχή» πάνω από τις φυλακές Κορυδαλλού: Εκτοξεύθηκαν πακέτα με κοκαΐνη από τον δρόμο

18:00ΚΟΣΜΟΣ

«Εξαιρετικά ασυνήθιστη» συνάντηση στρατηγών και ναυάρχων των ΗΠΑ την Τρίτη στη Βιρτζίνια - Ποιοι οι λόγοι της αιφνιδιαστικής σύσκεψης

18:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ή με σώζεις ή αυτοκτονώ»: Τι λέει ο βασικός μάρτυρας για την φρικώδη υπόθεση της Βοιωτίας

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Βρετανία:Το NHS υπερασπίζεται τον γάμο ξαδέλφων για να μην θίξει την πακιστανική κοινότητα

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για νέα πολική δίνη πάνω από τον Βόρειο Πόλο- Προάγγελος βαρυχειμωνιάς σε Ευρώπη και Αμερική

08:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χορόν»: Ο χορός που οι Τούρκοι νομίζουν... δικό τους, παραβλέποντας το ίδιο του το όνομα - Πώς απάντησαν οι Έλληνες

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Μίσιγκαν: Στις φλόγες εκκλησία μετά από πυροβολισμούς - «Πολλά θύματα», νεκρός ο δραστής

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αστυνομικοί έκοψαν τη θηλιά και έσωσαν 63χρονο από βέβαιο θάνατο

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτση για τα Τέμπη – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σύνταγμα

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Η φωτογραφία του Γιώργου Καλλιακμάνη που τον έκανε να αποκαλύψει το στήθος του

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση σοκ το θύμα του αστυνομικού στην Ξάνθη: Ομογενής, με προβλήματα ακοής και σκλήρυνση κατά πλάκας

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ»

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3: Παλικαρίσιο «διπλό» στο Ηράκλειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ