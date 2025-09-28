Η εκστρατεία εκκαθαρίσεων του Σι στην Κίνα συνεχίζεται: Καταδίκες σε θάνατο και έρευνες για διαφθορά

Το 10% της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος έχει εκκαθαριστεί από τότε που ανέλαβε την εξουσία

Επιμέλεια - Newsbomb

Η εκστρατεία εκκαθαρίσεων του Σι στην Κίνα συνεχίζεται: Καταδίκες σε θάνατο και έρευνες για διαφθορά

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επιθεωρεί τα στρατεύματα πριν από τη στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου της παράδοσης της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που πραγματοποιήθηκε μπροστά από την πύλη Τιενανμέν στο Πεκίνο, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025

AP/Andy Wong
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η σημερινή καταδίκη σε θάνατο με αναστολή δύο ετών του πρώην υπουργού Γεωργίας της Κίνας, Τανγκ Ρεντζιάν , ο οποίος κρίθηκε ένοχος για δωροδοκία 38 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2007 και 2024, είναι ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα εκκαθαρίσεων του προέδρου Σι Τζινπίνγκ κατά της διαφθοράς, η οποία οδήγησε στη δίωξη εκατοντάδων χιλιάδων αξιωματούχων από τότε που ανέλαβε την εξουσία πριν από περισσότερο από μια δεκαετία.

Ο Τανγκ δέχτηκε δωροδοκίες σε μετρητά και αγαθά συνολικού ύψους άνω 38 εκατομμύρια δολαρίων μεταξύ 2007 και 2024.

Αυτές οι δωροδοκίες «προκάλεσαν πολύ σοβαρές απώλειες στα συμφέροντα του κράτους και του λαού και ως εκ τούτου δικαιολογούσαν τη θανατική ποινή», σύμφωνα με τη δήλωση του δικαστηρίου. Το κείμενο πρόσθεσε ότι ο κατηγορούμενος ομολόγησε τα «εγκλήματά του» και έδειξε μεταμέλεια.

Ο Τανγκ, 63 ετών, υπηρέτησε ως υπουργός Γεωργίας μεταξύ 2020 και 2024.

Η θανατική ποινή με αναστολή είναι μια κοινή πρακτική στην Κίνα που συνήθως μετατρέπεται σε ισόβια κάθειρξη εάν ο καταδικασθείς διατηρεί καλή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.

Οι υποστηρικτές αυτής της εκστρατείας ισχυρίζονται ότι ευνοεί την άψογη διακυβέρνηση, αλλά οι επικριτές πιστεύουν ότι δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να απαλλαγεί από πολιτικούς αντιπάλους.

Η πτώση του Τανγκ ακολουθεί παρόμοιες έρευνες διαφθοράς εναντίον των πρώην υπουργών Άμυνας Λι Σανγκφού και Γουέι Φενγκέ. Ο Λι απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του μόλις επτά μήνες μετά και αργότερα αποκλείστηκε από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα για παραβιάσεις, ειδικά ως ύποπτος για διαφθορά, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο διάδοχός του, Ντονγκ Τζουν, ο σημερινός υπουργός Άμυνας, φέρεται επίσης να αποτελεί αντικείμενο έρευνας για διαφθορά, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Οι εκκαθαρίσεις έχουν πλήξει ιδιαίτερα σκληρά τις ένοπλες δυνάμεις. Τουλάχιστον 45 αξιωματικοί από τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό και το κινεζικό στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα έχουν απολυθεί από το 2023, σύμφωνα με το Ίδρυμα Jamestown.

Το 10% της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος εκκαθαρίστηκε από τον Σι

Το 2024, το Κομμουνιστικό Κόμμα τιμώρησε 889.000 μέλη, συμπεριλαμβανομένων 73 σε επαρχιακό ή υπουργικό επίπεδο ή υψηλότερο, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία. Από τα τέλη του 2022, περίπου το 10% της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος έχει εκκαθαριστεί, παραγκωνιστεί ή απουσιάζει από βασικές συνεδριάσεις, σύμφωνα με υπολογισμούς του πολιτικού επιστήμονα του Στάνφορντ, Wu Guoguang.

Οι αναλυτές βλέπουν παραλληλισμούς μεταξύ των σημερινών εκκαθαρίσεων του Σι και των ιστορικών εκστρατειών άλλων αυταρχικών ηγετών όπως ο Στάλιν και ο Μάο Τσε Τουνγκ.

Ο Wu περιέγραψε έναν «επαναλαμβανόμενο κύκλο» όπου οι πολιτικές εκκαθαρίσεις ακολουθούν τις αποτυχίες διακυβέρνησης και συγκεντρώνουν περαιτέρω την εξουσία.

Η εκστρατεία του Σι κατά της διαφθοράς έχει ενταθεί αφού εξασφάλισε μια τρίτη θητεία το 2022 και γέμισε τις ηγετικές τάξεις με τους συμμάχους του, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το γιατί συνεχίζει να εκκαθαρίζει ακόμη και αξιωματούχους που διόρισε ο ίδιος.

Οι ειδικοί προτείνουν ότι η παράνοια παίζει κεντρικό ρόλο σε αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα, όπου ακόμη και οι πιστοί μπορούν να αναπτύξουν τα δικά τους συμφέροντα και δίκτυα που ενέχουν πιθανούς κινδύνους για τον ανώτατο ηγέτη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:12ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Έλλειμμα δισεκατομμυρίων ευρώ στην κοινωνική ασφάλιση φέρνει περικοπές

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Αποσύρθηκε από την κούρσα των δημοτικών εκλογών ο απερχόμενος δήμαρχος Έρικ Άνταμς

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3: Παλικαρίσιο «διπλό» στο Ηράκλειο

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τροχαίο στις Ροβιές Εύβοιας -Έπεσαν με το ΙΧ στον γκρεμό, ένας νεκρός κι ένας πολυτραυματίας

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Η εκστρατεία εκκαθαρίσεων του Σι στην Κίνα συνεχίζεται: Καταδίκες σε θάνατο και έρευνες για διαφθορά

20:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά τις ζημιές σε 10 αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ εξετάζουν το αίτημα Ζελένσκι για πυραύλους Τόμαχοκ

20:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός: Η δύσκολη έξοδος των «πράσινων» στην Αιτωλοακαρνανία

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ταλιμπάν άφησαν ελεύθερο τον Αμερικανό κρατούμενο Αμίρ Αμίρι

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Δεινόσαυρος που έζησε πριν από 125 εκατ. χρόνια ανακαλύφθηκε στην Πορτογαλία

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Βρετανία:Το NHS υπερασπίζεται τον γάμο ξαδέλφων για να μην θίξει την πακιστανική κοινότητα

20:10WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να αλλάζετε τα σεντόνια σας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα

20:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός: «Φρεσκάρει» την ενδεκάδα ο Κόντης

20:08LIFESTYLE

Σελένα Γκόμεζ: Το στοιχείο στον γάμο της που τη «συνέδεσε» με τον πρώην της, Τζάστιν Μπίμπερ

20:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Αποθέωση για τον «400άρη» Μάνταλο – Ο Ηλιόπουλος του έδωσε συλλεκτική φανέλα

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Το Ισραήλ θα επιτρέψει ασφαλή διέλευση στα μέλη της Χαμάς εάν απελευθερωθούν οι όμηροι»

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη επιβίωση για 54 ώρες: Έπεσε σε πηγάδι γεμάτο φίδια

19:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητούσε τον Βασίλη Μπισμπίκη στο πλαίσιο του αυτοφώρου - Παρουσιάστηκε ο ίδιος

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αυτοκίνητο με 2 επιβαίνοντες έπεσε σε γκρεμό - Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: 114 τόνοι βροχής ανά στρέμμα έπεσαν στη Ζάκυνθο – Μικροπροβλήματα σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ηλεία και Αχαΐα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά τις ζημιές σε 10 αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τροχαίο στις Ροβιές Εύβοιας -Έπεσαν με το ΙΧ στον γκρεμό, ένας νεκρός κι ένας πολυτραυματίας

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Γιαννουλάκης, ο θεμελιώτης του «ανεξήγητου», μιλάει στο Newsbomb για τη «Μυστική Ελλάδα» και τα άγνωστα φαινόμενα της εποχής μας

19:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητούσε τον Βασίλη Μπισμπίκη στο πλαίσιο του αυτοφώρου - Παρουσιάστηκε ο ίδιος

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: 114 τόνοι βροχής ανά στρέμμα έπεσαν στη Ζάκυνθο – Μικροπροβλήματα σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ηλεία και Αχαΐα

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Γαλαξίδι: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ, δύο νεκροί και μία τραυματίας

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη επιβίωση για 54 ώρες: Έπεσε σε πηγάδι γεμάτο φίδια

18:46ΕΛΛΑΔΑ

«Ναρκω-βροχή» πάνω από τις φυλακές Κορυδαλλού: Εκτοξεύθηκαν πακέτα με κοκαΐνη από τον δρόμο

18:00ΚΟΣΜΟΣ

«Εξαιρετικά ασυνήθιστη» συνάντηση στρατηγών και ναυάρχων των ΗΠΑ την Τρίτη στη Βιρτζίνια - Ποιοι οι λόγοι της αιφνιδιαστικής σύσκεψης

18:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ή με σώζεις ή αυτοκτονώ»: Τι λέει ο βασικός μάρτυρας για την φρικώδη υπόθεση της Βοιωτίας

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Βρετανία:Το NHS υπερασπίζεται τον γάμο ξαδέλφων για να μην θίξει την πακιστανική κοινότητα

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για νέα πολική δίνη πάνω από τον Βόρειο Πόλο- Προάγγελος βαρυχειμωνιάς σε Ευρώπη και Αμερική

08:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χορόν»: Ο χορός που οι Τούρκοι νομίζουν... δικό τους, παραβλέποντας το ίδιο του το όνομα - Πώς απάντησαν οι Έλληνες

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Μίσιγκαν: Στις φλόγες εκκλησία μετά από πυροβολισμούς - «Πολλά θύματα», νεκρός ο δραστής

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αστυνομικοί έκοψαν τη θηλιά και έσωσαν 63χρονο από βέβαιο θάνατο

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτση για τα Τέμπη – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σύνταγμα

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Η φωτογραφία του Γιώργου Καλλιακμάνη που τον έκανε να αποκαλύψει το στήθος του

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση σοκ το θύμα του αστυνομικού στην Ξάνθη: Ομογενής, με προβλήματα ακοής και σκλήρυνση κατά πλάκας

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ»

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3: Παλικαρίσιο «διπλό» στο Ηράκλειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ