Η εκστρατεία εκκαθαρίσεων του Σι στην Κίνα συνεχίζεται: Καταδίκες σε θάνατο και έρευνες για διαφθορά

Η σημερινή καταδίκη σε θάνατο με αναστολή δύο ετών του πρώην υπουργού Γεωργίας της Κίνας, Τανγκ Ρεντζιάν , ο οποίος κρίθηκε ένοχος για δωροδοκία 38 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2007 και 2024, είναι ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα εκκαθαρίσεων του προέδρου Σι Τζινπίνγκ κατά της διαφθοράς, η οποία οδήγησε στη δίωξη εκατοντάδων χιλιάδων αξιωματούχων από τότε που ανέλαβε την εξουσία πριν από περισσότερο από μια δεκαετία.

Ο Τανγκ δέχτηκε δωροδοκίες σε μετρητά και αγαθά συνολικού ύψους άνω 38 εκατομμύρια δολαρίων μεταξύ 2007 και 2024.

Αυτές οι δωροδοκίες «προκάλεσαν πολύ σοβαρές απώλειες στα συμφέροντα του κράτους και του λαού και ως εκ τούτου δικαιολογούσαν τη θανατική ποινή», σύμφωνα με τη δήλωση του δικαστηρίου. Το κείμενο πρόσθεσε ότι ο κατηγορούμενος ομολόγησε τα «εγκλήματά του» και έδειξε μεταμέλεια.

Ο Τανγκ, 63 ετών, υπηρέτησε ως υπουργός Γεωργίας μεταξύ 2020 και 2024.

Η θανατική ποινή με αναστολή είναι μια κοινή πρακτική στην Κίνα που συνήθως μετατρέπεται σε ισόβια κάθειρξη εάν ο καταδικασθείς διατηρεί καλή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.

Οι υποστηρικτές αυτής της εκστρατείας ισχυρίζονται ότι ευνοεί την άψογη διακυβέρνηση, αλλά οι επικριτές πιστεύουν ότι δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να απαλλαγεί από πολιτικούς αντιπάλους.

Η πτώση του Τανγκ ακολουθεί παρόμοιες έρευνες διαφθοράς εναντίον των πρώην υπουργών Άμυνας Λι Σανγκφού και Γουέι Φενγκέ. Ο Λι απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του μόλις επτά μήνες μετά και αργότερα αποκλείστηκε από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα για παραβιάσεις, ειδικά ως ύποπτος για διαφθορά, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο διάδοχός του, Ντονγκ Τζουν, ο σημερινός υπουργός Άμυνας, φέρεται επίσης να αποτελεί αντικείμενο έρευνας για διαφθορά, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Οι εκκαθαρίσεις έχουν πλήξει ιδιαίτερα σκληρά τις ένοπλες δυνάμεις. Τουλάχιστον 45 αξιωματικοί από τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό και το κινεζικό στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα έχουν απολυθεί από το 2023, σύμφωνα με το Ίδρυμα Jamestown.

Το 10% της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος εκκαθαρίστηκε από τον Σι

Το 2024, το Κομμουνιστικό Κόμμα τιμώρησε 889.000 μέλη, συμπεριλαμβανομένων 73 σε επαρχιακό ή υπουργικό επίπεδο ή υψηλότερο, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία. Από τα τέλη του 2022, περίπου το 10% της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος έχει εκκαθαριστεί, παραγκωνιστεί ή απουσιάζει από βασικές συνεδριάσεις, σύμφωνα με υπολογισμούς του πολιτικού επιστήμονα του Στάνφορντ, Wu Guoguang.

Οι αναλυτές βλέπουν παραλληλισμούς μεταξύ των σημερινών εκκαθαρίσεων του Σι και των ιστορικών εκστρατειών άλλων αυταρχικών ηγετών όπως ο Στάλιν και ο Μάο Τσε Τουνγκ.

Ο Wu περιέγραψε έναν «επαναλαμβανόμενο κύκλο» όπου οι πολιτικές εκκαθαρίσεις ακολουθούν τις αποτυχίες διακυβέρνησης και συγκεντρώνουν περαιτέρω την εξουσία.

Η εκστρατεία του Σι κατά της διαφθοράς έχει ενταθεί αφού εξασφάλισε μια τρίτη θητεία το 2022 και γέμισε τις ηγετικές τάξεις με τους συμμάχους του, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το γιατί συνεχίζει να εκκαθαρίζει ακόμη και αξιωματούχους που διόρισε ο ίδιος.

Οι ειδικοί προτείνουν ότι η παράνοια παίζει κεντρικό ρόλο σε αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα, όπου ακόμη και οι πιστοί μπορούν να αναπτύξουν τα δικά τους συμφέροντα και δίκτυα που ενέχουν πιθανούς κινδύνους για τον ανώτατο ηγέτη.

