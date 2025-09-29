Γεράκι Νέας Ζηλανδίας: Ψηφίστηκε «πτηνό της χρονιάς» το απειλούμενο αρπακτικό

Το γεράκι Νέας Ζηλανδίας στέφθηκε «Πτηνό της Χρονιάς». Το γρηγορότερο πουλί της χώρας κέρδισε το πρώτο βραβείο σε μια χρονιά χωρίς σκάνδαλα στην ετήσια ψηφοφορία

Newsbomb

Γεράκι Νέας Ζηλανδίας: Ψηφίστηκε «πτηνό της χρονιάς» το απειλούμενο αρπακτικό
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Γεράκι Νέας Ζηλανδίας γνωστό και ως kārearea στη γλώσσα των Μαορί, αναδείχθηκε νικητής στον ετήσιο διαγωνισμό «Πτηνό της Χρονιάς», συγκεντρώνοντας το 21% των έγκυρων ψήφων. Το ταχύτερο πτηνό της χώρας, ικανό να φτάσει τα 200 χλμ/ώρα κατά τη βουτιά του, αποτελεί σημαντικό θηρευτή στα πυκνά δάση της χώρας, ωστόσο ο πληθυσμός του είναι απειλούμενος, με μόλις 5.000 έως 8.000 άτομα να παραμένουν στη φύση

Το απειλούμενο kārearea είναι το μόνο γεράκι της Νέας Ζηλανδίας. Είναι μικρό και καστανόξανθο, με εντυπωσιακά νύχια και μεγάλα σκούρα μάτια. Τα Kārearea είναι ισχυροί κυνηγοί και παρακολουθούν άλλα πουλιά, σαύρες ή μικρά θηλαστικά - μερικές φορές μεγαλύτερα από αυτά - από ένα ψηλό σημείο πριν βουτήξουν με μεγάλη ταχύτητα για να αρπάξουν το θήραμά τους.

«Το kārearea είναι ένα εκπληκτικό πουλί», δήλωσε η Emma Blackburn, πρόεδρος του Karearea Falcon Trust. «Είναι το μόνο εναπομείναν ενδημικό αρπακτικό πτηνό μας και ένα πραγματικά σημαντικό μέρος του οικοσυστήματός μας». Ζουν σε δάση σε όλη τη χώρα και φωλιάζουν στο έδαφος, συνήθως κάτω από βράχους ή πεσμένα δέντρα. Τα πουλιά είναι «πολύ ευάλωτα» στη θήρευση από εισαγόμενα θηλαστικά όπως γάτες, σκαντζόχοιροι και ερμίνες που τρέφονται με τα αυγά τους που ζουν στο έδαφος, δήλωσε ο Μπλάκμπερν.

Η απώλεια οικοτόπων μέσω της υλοτομίας δέντρων και η μετατροπή των λιβαδιών σε βοσκότοπους πιθανότατα έχουν μειώσει τους πληθυσμούς των πτηνών. Εν τω μεταξύ, τα πουλιά μερικές φορές πετούν σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κτίρια και δίχτυα πάνω από αμπέλια και δέντρα, δήλωσε ο Μπλάκμπερν.

Ο φετινός διαγωνισμός σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο του θεσμού που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα απειλούμενα είδη που ζουν στη Νέα Ζηλανδία. Φέτος, 73 πουλιά διεκδίκησαν τον τίτλο, με κάθε υποψήφιο να έχει έναν εθελοντή υπεύθυνο καμπάνιας που προώθησε το πουλί μέσω memes, βίντεο και χειροποίητων αφισών.

Η Nicola Toki, διευθύντρια της περιβαλλοντικής οργάνωσης Forest & Bird που διοργανώνει τον διαγωνισμό, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα πίσω από την ψυχαγωγική διάσταση: «Το 80% των 10 κορυφαίων πτηνών φέτος βρίσκεται σε κίνδυνο». Επιπλέον, τόνισε ότι δύο από τους φετινούς υποψήφιους, kākāpō και karure, χαρακτηρίζονται ως «εθνικά κρίσιμα» με λιγότερα από 300 άτομα το καθένα.

Αύξηση συμμετοχής και καινοτόμες δράσεις

Ο διαγωνισμός κατέγραψε ρεκόρ συμμετοχής με πάνω από 75.000 ψηφοφόρους, ενώ φέτος τα πουλιά είχαν την ευκαιρία να «συμμετάσχουν» σε προεκλογική συζήτηση μέσω των διαχειριστών των καμπανιών τους, που παρουσίασαν επιχειρήματα υπέρ του κάθε είδους.

Η νίκη του kārearea συνοδεύεται από τη δημιουργία ενός νέου παραδοσιακού τραγουδιού των Μαορί — που θα παρουσιαστεί στο κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το kea με 12.506 ψήφους, ενώ ο μαύρος ασπροκέφαλος kākaruia ακολούθησε με 11.726 ψήφους, με τον τελευταίο να είχε πλησιάσει πολύ τη νίκη πέρυσι, όταν νικήθηκε από τον ντροπαλό hoiho που θυμίζει πιγκουίνο.

Η ιστορία του θεσμού

Στον φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης σπάνια είδη, όπως ο παχύς παπαγάλος kākāpō, που έχει κερδίσει δύο φορές και αποσύρθηκε το 2022 για... να δώσει ευκαιρία σε άλλα πουλιά. Επιπλέον, το takahē, ένα πουλί που θεωρούνταν εξαφανισμένο και επανήλθε από το χείλος της εξαφάνισης, και η μικρή κουκουβάγια ruru ξεχώρισαν, αν και δεν έχουν κερδίσει ποτέ τον τίτλο.

Ο διαγωνισμός συγκεντρώνει διεθνή προσοχή, με αξιομνημόνευτη την καμπάνια του κωμικού John Oliver υπέρ του απειλούμενου pūteketeke, που περιελάμβανε μεταμφιέσεις και διαφημιστικές πινακίδες σε διάφορες χώρες. Παράλληλα, έχουν υπάρξει καταγγελίες για νοθεία και ξένη παρέμβαση, ενώ η νίκη μιας νυχτερίδας το 2021 είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η Νέα Ζηλανδία δεν είναι η μόνη χώρα που διοργανώνει παρόμοιο διαγωνισμό, καθώς η Αυστραλία πραγματοποιεί τον δικό της διαγωνισμό «Πουλί της Χρονιάς», που διαρκεί έως τον Οκτώβριο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:25ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Χτύπησε μέχρι και σωλήνα φυσικού αερίου, ήταν τρομακτικό», λέει κάτοικος

09:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών δίνονται σήμερα στη δημοσιότητα

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης σε Βανδή μετά το τροχαίο: «Δέσποινα έκανα μια μ@λ@κία...»

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Μπάζα, σπασμένα αυτοκίνητα και καταστροφές - Φωτορεπορτάζ Newsbomb.gr από το σημείο του τροχαίου

09:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μαγεία» και «Αρχηγάρα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ομαδικός βιασμός 30χρονης σε εκκλησία - Ψαχνούν από τις κάμερες τους δράστες

08:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βασίλης Μπισμπίκης: Οδηγούσε μεθυσμένος ή όχι; Η θέση της ΕΛΑΣ για το τροχαίο στη Φιλοθέη

08:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα κακοκαιρία σε λίγες ημέρες - Προειδοποιεί για επικίνδυνα φαινόμενα ο Μαρουσάκης

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Μίσιγκαν: Ποιος είναι ο μακελάρης στην εκκλησία των Μορμόνων - Βετεράνος του Ιράκ που υπέφερε από μετατραυματικό στρες

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Κοριτσάκι 2,5 ετών ανακηρύχθηκε «ζωντανή θεά» σε ένα σκληρό αρχαίο τελετουργικό

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι παράδειγμα προς αποφυγήν» - Όσα δήλωνε λίγο καιρό πριν το τροχαίο

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για την ΕΕ: Η οικολογική καταστροφή θέτει σε κίνδυνο τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και την οικονομία

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Aπαγορεύει όλες τις πτήσεις πολιτικών drones ενόψει της ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: «Αυτή είναι η τύχη του κοριτσιού» - Ερευνητής δίνει τη δική του απάντηση

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής MI5: «Η Βρετανία μπορεί να βρίσκεται ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία»

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος σε Κηφισό, Μεσογείων και Κηφισίας - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό - Νεκρός ο οδηγός του αυτοκινήτου

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν καταιγίδες στην Αθήνα

08:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Suzuki Jimny γίνεται πιο... σκληροτράχηλο από ποτέ

07:54ΚΟΣΜΟΣ

Γεράκι Νέας Ζηλανδίας: Ψηφίστηκε «πτηνό της χρονιάς» το απειλούμενο αρπακτικό - «Τρέχει» με 200 χλμ/ώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης σε Βανδή μετά το τροχαίο: «Δέσποινα έκανα μια μ@λ@κία...»

08:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βασίλης Μπισμπίκης: Οδηγούσε μεθυσμένος ή όχι; Η θέση της ΕΛΑΣ για το τροχαίο στη Φιλοθέη

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Μπάζα, σπασμένα αυτοκίνητα και καταστροφές - Φωτορεπορτάζ Newsbomb.gr από το σημείο του τροχαίου

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: «Αυτή είναι η τύχη του κοριτσιού» - Ερευνητής δίνει τη δική του απάντηση

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Από το κρητικό γλέντι στο κρατητήριο: Όλο το χρονικό του τροχαίου του Βασίλη Μπισμπίκη - Πώς χτύπησε και παράτησε τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο γάμος κατέληξε σε σπαραγμό: Ο γαμπρός πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη - Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Κοριτσάκι 2,5 ετών ανακηρύχθηκε «ζωντανή θεά» σε ένα σκληρό αρχαίο τελετουργικό

07:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών τον Οκτώβριο - Πώς θα λειτουργεί το ψηφιακό δίχτυ ασφαλείας

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι για το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες

07:01LIFESTYLE

Πήγαν ένα… Fairy στον Φέρρη – Το απίστευτο περιστατικό επί σκηνής

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς – Τσίπρας – Καρυστιανού: Ο τριπλός γρίφος μιας νέας πολιτικής πραγματικότητας

06:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αλβανοί, Τούρκοι και Πακιστανοί: Ποιοι είναι οι περισσότεροι αλλοδαποί κρατούμενοι στις φυλακές - Στο 51% το ακριβές ποσοστό τους

00:01ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης γλεντούσε στη διαβόητη γιορτή της Μεταμόρφωσης πριν το τροχαίο - Δείτε φωτό

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ομαδικός βιασμός 30χρονης σε εκκλησία - Ψαχνούν από τις κάμερες τους δράστες

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι παράδειγμα προς αποφυγήν» - Όσα δήλωνε λίγο καιρό πριν το τροχαίο

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα βαρίδια του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Καρυστιανού και το κόμμα Σαμαρά, ο γρίφος Μητσοτάκη-Στουρνάρα, η Revolut και τα … ζόρια στην Μεγάλη Βρετανία και προκλήσεις Βακάκη, τα περίεργα με το fund και Τα άυλα στοιχεία της Logismos

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν καταιγίδες στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ