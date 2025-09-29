Συναγερμός στη Wall Street: Πτώχευσε η First Brands με χρέη άνω των 10 δισ. δολαρίων

Η κατάρρευση της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands που δανείστηκε δισεκατομμύρια σε ιδιωτικές αγορές προκαλεί συναγερμό στη Wall Street. Η εταιρεία κατέθεσε αίτηση πτώχευσης, με τις συνολικές υποχρεώσεις της να ξεπερνούν τα 10 δισ. δολ., γεγονός που σηματοδοτεί μία από τις πιο εντυπωσιακές καταρρεύσεις στην αγορά ιδιωτικού χρέους τα τελευταία χρόνια.

Στην αίτηση πτώχευσης, η First Brands, η οποία ανήκει στον γεννημένο στη Μαλαισία επιχειρηματία Πάτρικ Τζέιμς δεν αποκάλυψε συγκεκριμένες υποχρεώσεις, αλλά τις εκτίμησε σε εύρος 10 - 50 δισ. δολαρίων, ενώ τα περιουσιακά της στοιχεία εκτιμήθηκαν μεταξύ 1 δισ. και 10 δισ. δολαρίων.

Οι λεπτομέρειες των οικονομικών της εταιρείας ενδέχεται να χρειαστούν χρόνο για να γίνουν γνωστές, δεδομένης της χαοτικής κατάστασης της πτώχευσης, η οποία τροφοδοτήθηκε από ανησυχίες σχετικά με τη χρήση χρηματοδότησης εκτός ισολογισμού.

Η First Brands είχε προηγουμένως δηλώσει στους δανειστές ότι είχε μακροπρόθεσμο χρέος 5,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Μάρτιο, έναντι σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μετρητά, αλλά πολλοί πιστωτές φοβούνται τώρα ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε αδιαφανή χρηματοδότηση που συνδέονται με τα τιμολόγια και τα αποθέματά της.

Στην αίτηση της Κυριακής καταγράφονται διάφορες επενδυτικές εταιρείες ως πιστωτές με έκθεση στο λεγόμενο factoring (χρηματοδότηση τιμολογίων) της First Brands, μεταξύ των οποίων και μια μονάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Jefferies.

Η ανάγκη της εταιρείας να υποβάλει αίτηση για προστασία από πτώχευση επιταχύνθηκε όταν μια από τις τράπεζές της κατάσχεσε πρόσφατα μέρος των μετρητών της, όπως είχαν αναφέρει προηγουμένως οι Financial Times. Η First Brands εξασφάλισε μια σωτηρία 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους πιστωτές της στο πλαίσιο της πτώχευσης, ένα δάνειο που θα χρησιμοποιήσει για τη λειτουργία της επιχείρησης καθώς αναδιαρθρώνει τις δραστηριότητές της και επιδιώκει να μειώσει τα χρέη της.

Η ταχύτητα με την οποία επιδεινώθηκε η οικονομική θέση της First Brands έχει σοκάρει τους επενδυτές χρέους και έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τα πρότυπα δέουσας επιμέλειας στις αναπτυσσόμενες αγορές πιστώσεων.

Σε συνδυασμό με την κατάρρευση της τράπεζας αυτοκινήτων υψηλού κινδύνου Tricolor (διαπραγματευόταν τίτλους χρέους για αγορές αυτοκινήτων τύπου subrimes) η ταχεία πτώση της First Brands εγείρει ανησυχίες για σημαντικές απώλειες για ορισμένους από τους πιο γνωστούς παίκτες της Wall Street και την πιθανότητα ευρύτερων επιπτώσεων στις αγορές εταιρικού χρέους.

Η μεγάλης κλίμακας πτώχευση θα μπορούσε να προκαλέσει τρόμο στη βιομηχανία ανταλλακτικών αυτοκινήτων, η οποία ήδη πλήττεται από τις δασμολογικές πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από την υπερπόντια παραγωγή.

Την τελευταία δεκαετία, ο Τζέιμς μετέτρεψε τον όμιλό του από μια εξειδικευμένη βιομηχανική επιχείρηση με έδρα το Οχάιο σε μια εκτεταμένη πολυεθνική επιχείρηση, μέσω μιας σειράς συμφωνιών που χρηματοδοτούνται από χρέη. Εκτός από τα εργοστάσιά τηςστις ΗΠΑ που εκτείνονται από την Καλιφόρνια έως την Πενσυλβάνια, η First Brands έχει δραστηριότητες τόσο μακριά όσο η Ρουμανία, το Μεξικό και η Ταϊβάν.

Οι διεθνείς δραστηριότητες της εταιρείας δεν συμπεριλήφθηκαν στην αίτηση πτώχευσης την Κυριακή. Η First Brands διόρισε τον Τσαρλς Μουρ, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Alvarez & Marsal, ως επικεφαλής αναδιάρθρωσης.

Η αίτηση πτώχευσης είναι η δεύτερη μέσα σε μια εβδομάδα που συνδέεται με τον Τζέιμς, μετά την κατάρρευση σειράς εταιρειών ειδικού σκοπού που παρείχαν χρηματοδότηση εκτός ισολογισμού στον όμιλο ανταλλακτικών αυτοκινήτων

