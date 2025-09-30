Ο πιο μισητός χαρακτήρας του Game of Thrones επέστρεψε σε top σειρά του Netflix
Πόσες φορές έχουμε αναρωτηθεί τι απέγινε ο πιο μισητός χαρακτήρας του Game of Thrones;
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σχεδόν δέκα χρόνια μετά, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Joffrey Lannister επιστρέφει στο Netflix, πιο ώριμος, πιο τολμηρός και έτοιμος να μας συστήσει έναν νέο αντιήρωα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία 1η Οκτωβρίου: Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ