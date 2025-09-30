Κύπρος: Σκηνοθετημένο ατύχημα - Φόνος η πτώση από το μπαλκόνι 32χρονου - Συνελήφθη η σύντροφός του

Μία ανατρεπτική εξέλιξη πήρε η υπόθεση του θανάτου ενός 32χρονου άνδρα στην Κύπρο, που αρχικά αποδόθηκε σε τραγικό θανατηφόρο ατύχημα, πριν η ιατροδικαστική αποκαλύψει την αλήθεια.

Ο Gerome Zarate De Castro, από τις Φιλιππίνες, εντοπίστηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής αιμόφυρτος έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε. Υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου και μεταφέρθηκε.

Αρχικά οι πρώτες αναφορές και πληροφορίες ενίσχυσαν την εκδοχή ενός ενδοοικογενειακού καυγά, ανάμεσα στον άνδρα και την 26χρονη σύντροφό του.

Η κοπέλα υποστήριξε ότι τον κλείδωσε έξω από το δωμάτιο τους και εκείνος στην προσπάθειά του να μπει από το μπαλκόνι, έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό.

Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε η νεαρή, όταν κάλεσε το ασθενοφόρο και ζήτησε βοήθεια από τους γείτονες.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή κανείς δεν υποπτευόταν κάτι διαφορετικό. Όμως η ιατροδικαστική ανέτρεψε τα πάντα και η 26χρονη συνελήφθη.

Διαπιστώθηκε πως ο 32χρονος έφερε δύο διαμπερή τραύματα στην κοιλιακή χώρα, τα οποία δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση να έχουν προκληθεί από πτώση.

Η αιτία θανάτου αποδόθηκε σε αιμορραγικό σοκ, λόγω ρήξης σπλήνας και εκτεταμένης εσωτερικής αιμορραγίας. Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι ο άνδρας είχε δεχθεί πλήγμα από αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα κυπριακά Μέσα Ενημέρωσης, η 26χρονη αρνείται την εμπλοκή της στην υπόθεση, ενώ δεν έχει εντοπιστεί το όπλο του εγκλήματος.

Οι έρευνες συνεχίζονται.