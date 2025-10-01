Το τηλεσκόπιο Γαία εντόπισε τεράστιο αστρικό κύμα στον Γαλαξία

Ένα τεράστιο αστρικό κύμα που εκτείνεται από το κέντρο του Γαλαξία προς την περιφέρειά του κατέγραψε το τηλεσκόπιο Γαία (Gaia) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), σύμφωνα με νέα επιστημονική δημοσίευση.

Τα αστέρια στο Γαλαξία μας κινούνται κυκλικά γύρω από το κέντρο και οι παρατηρήσεις του Γαία προσέφεραν νέα στοιχεία για τις ταχύτητες και τις κινήσεις τους. Το ίδιο τηλεσκόπιο εντόπισε ότι ο δίσκος του Γαλαξία παρουσιάζει ταλαντώσεις στον χρόνο, παρόμοιες με την κίνηση μιας σβούρας.

Το Γαία, που ολοκλήρωσε τις επιστημονικές του παρατηρήσεις τον Μάρτιο, δημιούργησε τον μεγαλύτερο και ακριβέστερο τρισδιάστατο χάρτη του Γαλαξία, ενώ τα δεδομένα του υποδεικνύουν ότι ένα γιγάντιο κύμα αναδιατάσσει τα άστρα σε αποστάσεις δεκάδων χιλιάδων ετών φωτός από τον Ήλιο.

Η ανακοίνωση του ESA παρομοιάζει τη γαλαξιακή διαταραχή με κυματισμούς λίμνης που προκαλεί μια πέτρα όταν πέσει στο νερό.

Τι είναι οι Κηφείδες;

Αναλύοντας τις νέες αστρικές θέσεις και τις κινήσεις γιγάντιων νεαρών αστέρων, όπως οι Κηφείδες, ομάδες μεταβλητών αστέρων-σημαντικών δεικτών για τη μέτρηση αστρονομικών αποστάσεων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το κύμα επιδρά σε ένα τεράστιο τμήμα του γαλαξιακού δίσκου σε απόσταση 30 έως 65 χιλιάδων ετών φωτός από το κέντρο του Γαλαξία.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι σε αυτή την κυματοειδή ροή συμμετέχει και γαλαξιακό αέριο.

Η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει για την προέλευση του φαινομένου. Μια πιθανή εξήγηση είναι μια παλαιότερη σύγκρουση με νάνο γαλαξία, ενώ το φαινόμενο ίσως σχετίζεται με μικρότερα κύματα που έχουν παρατηρηθεί κοντά στον Ήλιο — όπως το λεγόμενο Κύμα Ράντκλιφ.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο «Astronomy and Astrophysics», ενώ τα δεδομένα του Γαία συνεχίζουν να εμπλουτίζουν τις κοσμολογικές μας γνώσεις