Ισχυρός σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η ισχυρή δόνηση σημειώθηκε ανοιχτά των νησιών Barat Daya και είχε εστιακό βάθος 151 χιλιομέτρων.

Ισχυρός σεισμός 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι στην Ινδονησία .

