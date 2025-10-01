Ισχυρός σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η ισχυρή δόνηση σημειώθηκε ανοιχτά των νησιών Barat Daya και είχε εστιακό βάθος 151 χιλιομέτρων
Ισχυρός σεισμός 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι στην Ινδονησία.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η ισχυρή δόνηση σημειώθηκε ανοιχτά των νησιών Barat Daya και είχε εστιακό βάθος 151 χιλιομέτρων.
