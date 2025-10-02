Το Shein θα ανοίξει μόνιμα φυσικά καταστήματα στη Γαλλία

Το Shein, ο ασιατικός γίγαντας της fast-fashion (γρήγορη μόδα), θα ανοίξει τα πρώτα του μόνιμα φυσικά καταστήματα στο Παρίσι της Γαλλίας αλλά και σε άλλες πέντε πόλεις της, στις Dijon, Reims, Grenoble, Angers και Limoges.

«Η επιρροή της Γαλλίας στην παγκόσμια αγορά μόδας, μας οδήγησε στο να την επιλέξουμε ως πεδίο δοκιμών για τα φυσικά μας καταστήματα», δήλωσε το Shein στο BBC.

Η μάρκα μόδας έχει γίνει γνωστή για τα εκπτωτικά και μοντέρνα ρούχα της, αλλά έχει δεχτεί κριτική για τον περιβαλλοντικό της αντίκτυπο και τις συνθήκες εργασίας της. Η εταιρεία έχει ανοίξει στο παρελθόν προσωρινά pop-up καταστήματα σε πόλεις όπως η Μαδρίτη και το Παρίσι, αλλά δεν έχει λειτουργήσει ποτέ μόνιμο φυσικό κατάστημα.

Τα νέα καταστήματα θα ανοίξουν μέσω μιας συνεργασίας με τον όμιλο ακινήτων λιανικής «Societe des Grands Magasins (SGM)». Η γαλλική εταιρεία διαχειρίζεται τα πολυκαταστήματα «BHV Marais» και «Galeries Lafayette», τα οποία θα στεγάσουν τα καταστήματα του Shein.

Τα καταστήματα θα δημιουργήσουν περίπου 200 θέσεις εργασίας στη Γαλλία, ανέφερε το Shein σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι η συνεργασία έχει ως στόχο την «αναζωογόνηση των κέντρων των πόλεων και των πολυκαταστημάτων της χώρας».

«Επιλέγοντας τη Γαλλία ως τόπο δοκιμής της φυσικής λιανικής πώλησης, το Shein στοχεύει να ωφελήσει τους Γάλλους πελάτες και τον ευρύτερο τομέα της λιανικής πώλησης», ανέφερε η εταιρεία.

Το Shein, που ιδρύθηκε στην Κίνα το 2008 και έχει ως έδρα τη Σιγκαπούρη, πραγματοποιεί αποστολές σε περισσότερες από 150 χώρες και έως τώρα δραστηριοποιούταν κυρίως διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής του.

Ο γίγαντας της fast-fashion γίνεται συχνά επίκεντρο ερευνών λόγω του ότι παράγει γρήγορα ρούχα χαμηλού κόστους με βάση τις τελευταίες τάσεις της μόδας και αυτό μπορεί να έχει αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ενώ έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού του.

Μια έρευνα, που δημοσιεύθηκε το 2024 από την ελβετική ομάδα υπεράσπισης Public Eye, διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι σε ορισμένα σημεία παραγωγής, εργάζονταν σε έως και 75 ώρες την εβδομάδα, παρά την υπόσχεση του Shein να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας του.

Διαβάστε επίσης