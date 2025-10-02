Γαλλία: Κλειστός ο Πύργος του Άιφελ λόγω απεργίας - Διαδηλώσεις σε 200 πόλεις σε όλη τη χώρα

Τα συνδικάτα καλούν τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να εγκαταλείψει τα μέτρα του προϋπολογισμού που πρότεινε ο προκάτοχός του, τα οποία περιλαμβάνουν «πάγωμα» των κοινωνικών παροχών και μέτρα λιτότητας που, σύμφωνα με πολλούς, θα υπονομεύσουν περαιτέρω την αγοραστική δύναμη των χαμηλόμισθων και μεσαίων εργαζομένων

Γαλλία: Κλειστός ο Πύργος του Άιφελ λόγω απεργίας - Διαδηλώσεις σε 200 πόλεις σε όλη τη χώρα

Μια πινακίδα προειδοποιεί για απεργία στον Πύργο του Άιφελ, Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2023, στο Παρίσι.

AP/Αρχείου
Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε περισσότερες από 200 πόλεις σε όλη τη Γαλλία την Πέμπτη, για να καταγγείλουν τις περικοπές δαπανών και να απαιτήσουν υψηλότερους φόρους για τους πλούσιους.

Στο Παρίσι, χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και φοιτητές ξεκίνησαν να διαδηλώνουν το απόγευμα της Πέμπτης από την Place d'Italie, με τον Πύργο του Άιφελ να ενημέρωσε τους επισκέπτες ότι θα παραμείνει κλειστός λόγω της απεργίας.

Η πανεθνική απεργία, που κηρύχθηκε από τα μεγάλα συνδικάτα της Γαλλίας, ήταν η τελευταία μιας σειράς διαδηλώσεων που ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα εν μέσω πολιτικής αναταραχής και έντονων συζητήσεων για τον προϋπολογισμό της χώρας.

Διαδηλώσεις - Γαλλία

Διαδηλωτής κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κοντά στο Invalides στο Παρίσι, στο πλαίσιο μιας ημέρας πανεθνικών απεργιών και διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης και των πιθανών μέτρων λιτότητας στη Γαλλία, 2 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Tom Nicholson
Διαδηλώσεις - Γαλλία

Διαδηλωτές κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κοντά στο Invalides στο Παρίσι, στο πλαίσιο μιας ημέρας πανεθνικών απεργιών και διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης και των πιθανών μέτρων λιτότητας στη Γαλλία, 2 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Benoit Tessier

Τα συνδικάτα καλούν τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να εγκαταλείψει τα μέτρα του προϋπολογισμού που πρότεινε ο προκάτοχός του, τα οποία περιλαμβάνουν «πάγωμα» των κοινωνικών παροχών και μέτρα λιτότητας που, σύμφωνα με πολλούς, θα υπονομεύσουν περαιτέρω την αγοραστική δύναμη των χαμηλόμισθων και μεσαίων εργαζομένων. Ζητούν επίσης υψηλότερους φόρους για τους πλούσιους.

Ο Λεκορνί, ο οποίος διορίστηκε τον περασμένο μήνα, δεν έχει ακόμη αποκαλύψει τις λεπτομέρειες των δημοσιονομικών του σχεδίων και δεν έχει ακόμη ορίσει υπουργούς στην κυβέρνησή του, κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες. Το βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο θα συζητήσει το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους.

Διαδηλώσεις - Γαλλία

Γαλλική αστυνομία και χωροφύλακες ασφαλίζουν την περιοχή κοντά στο Invalides κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Παρίσι, στο πλαίσιο μιας ημέρας πανεθνικών απεργιών και διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης και των πιθανών μέτρων λιτότητας στη Γαλλία, στις 2 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Tom Nicholson
Γαλλία - Διαδηλώσεις

Διαδηλωτές κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Παρίσι, στο πλαίσιο μιας ημέρας πανεθνικών απεργιών και διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης και των πιθανών μέτρων λιτότητας στη Γαλλία, 2 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Benoit Tessier

Η Σόφι Μπινέ, επικεφαλής του συνδικάτου CGT, δήλωσε: «Είναι αλήθεια, είναι η πρώτη φορά που γίνονται τρεις ημέρες απεργιών και διαδηλώσεων σε ένα μήνα χωρίς κυβέρνηση ή προϋπολογισμό. Αυτό δείχνει το επίπεδο της κοινωνικής οργής».

«Γιατί διαμαρτυρόμαστε τώρα; Επειδή αισθανόμαστε ότι τώρα είναι η στιγμή που λαμβάνονται οι αποφάσεις και θέλουμε να ακουστούμε», τόνισε η Μπινέ.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι 85.000 διαδηλωτές είχαν βγει στους δρόμους μέχρι το μεσημέρι έξω από το Παρίσι.

Διαδηλωτές - Γαλλία

Διαδηλωτές κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Παρίσι, στο πλαίσιο μιας ημέρας πανεθνικών απεργιών και διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης και των πιθανών μέτρων λιτότητας στη Γαλλία, 2 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS
Διαδηλώσεις - Γαλλία

Η γαλλική αστυνομία στέκεται μπροστά από ένα όχημα με κανόνι νερού κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Παρίσι, στο πλαίσιο μιας ημέρας πανεθνικών απεργιών και διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης και των πιθανών μέτρων λιτότητας στη Γαλλία, στις 2 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Benoit Tessier

Η SNCF, η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία, ανέφερε ότι οι υπηρεσίες των τρένων λειτουργούσαν κανονικά την Πέμπτη, ενώ ορισμένες περιφερειακές γραμμές επηρεάστηκαν από μερικές διακοπές. Στο Παρίσι, η κυκλοφορία του Μετρό ήταν σχεδόν κανονική, αλλά πολλά τρένα που εξυπηρετούν τις μετακινήσεις των εργαζομένων λειτουργούσαν με μειωμένη χωρητικότητα.

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας συμμετείχαν επίσης στην απεργία, αλλά συνολικά, τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να δείχνουν ότι λιγότεροι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των συνδικάτων σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, περισσότεροι από 500.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε μικρές και μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας και του υπουργείου Εσωτερικών. Τα συνδικάτα ανέφεραν ότι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο απεργοί και διαδηλωτές συμμετείχαν σε όλη τη χώρα.

