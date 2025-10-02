Συναγερμός στο Λονδίνο: Κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός εκκενώθηκε εξαιτίας ύποπτου αντικειμένου
Ύποπτο δέμα εντοπίστηκε στον σταθμό Γιούστον - Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ οι επιβάτες κλήθηκαν να εγκαταλείψουν το κτίριο
Ένας πολυσύχναστος σιδηροδρομικός σταθμός του Λονδίνου εκκενώθηκε σήμερα λόγω ενός «ύποπτου» δέματος, το οποίο όμως αποδείχθηκε «αθώο».
Σύμφωνα με πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία ενημερώθηκε για το ύποπτο δέμα στον σταθμό Γιούστον γύρω στις 2.45, τοπική ώρα. Η περιοχή αποκλείστηκε και ζητήθηκε από τους επιβάτες να εγκαταλείψουν το κτίριο, λόγω του «συναγερμού».
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ερεύνησαν το αντικείμενο και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας.
Ο σταθμός επαναλειτούργησε περίπου 45 λεπτά αργότερα.
