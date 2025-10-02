Συναγερμός στο Λονδίνο: Κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός εκκενώθηκε εξαιτίας ύποπτου αντικειμένου

Ένας πολυσύχναστος σιδηροδρομικός σταθμός του Λονδίνου εκκενώθηκε σήμερα λόγω ενός «ύποπτου» δέματος, το οποίο όμως αποδείχθηκε «αθώο».

Σύμφωνα με πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία ενημερώθηκε για το ύποπτο δέμα στον σταθμό Γιούστον γύρω στις 2.45, τοπική ώρα. Η περιοχή αποκλείστηκε και ζητήθηκε από τους επιβάτες να εγκαταλείψουν το κτίριο, λόγω του «συναγερμού».

‼️?? -Euston station in London is shut, fully evacuated. transport for London states this is due to a "security incident." pic.twitter.com/d3UsvHtk5o — WorldConflictOSINT (@WorldConOSINT) October 2, 2025

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ερεύνησαν το αντικείμενο και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας.

Ο σταθμός επαναλειτούργησε περίπου 45 λεπτά αργότερα.

