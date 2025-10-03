Reuters: Ο Πάπας Λέων επικρίνει τον Τραμπ και εξοργίζει τους συντηρητικούς

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄αρχικά εντυπωσίασε τους συντηρητικούς Καθολικούς μετά την εκλογή του τον Μάιο, καθώς ασπάστηκε παραδόσεις που είχε απορρίψει ο προκάτοχός του, Πάπας Φραγκίσκος, και απέφυγε τα καυτά κοινωνικά ζητήματα που δίχασαν την Εκκλησία των 1,4 δισεκατομμυρίων πιστών.

Ο μήνας του μέλιτος με τους συντηρητικούς ωστόσο φαίνεται να τελείωσε, αφού απροσδόκητα επιτέθηκε στις σκληρές πολιτικές μετανάστευσης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητώντας κατά πόσον ήταν σύμφωνες με τις διδασκαλίες της Εκκλησίας υπέρ της ζωής.



«Κάποιος που λέει ότι είμαι κατά των αμβλώσεων αλλά συμφωνώ με την απάνθρωπη μεταχείριση των μεταναστών στις ΗΠΑ, δεν ξέρω αν αυτό είναι υπέρ της ζωής», δήλωσε ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός πάπας, στους δημοσιογράφους. Μερικοί επικριτές, οι οποίοι είχαν επαινέσει τον πάπα για την πρώιμη επιφυλακτικότητά του, εξέφρασαν σοκ που ο Ποντίφηκας επέκρινε τον νυν υπέρμαχο των παγκόσμιων συντηρητικών.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό, την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Gregorio Borgia) AP

Ο πρώην Επίσκοπος του Τέξας, Τζόζεφ Στρίκλαντ, ένας σφοδρός επικριτής του Φραγκίσκου, ο οποίος απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του από τον εκλιπόντα Πάπα, αλλά έχει επαινέσει τον Λέοντα, επέκρινε τον νέο Πάπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πρόκληση «μεγάλης σύγχυσης... σχετικά με την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής και την ηθική σαφήνεια της διδασκαλίας της Εκκλησίας».

«Έχει κουραστεί τόσο πολύ από τις παπικές συνεντεύξεις. Θα πρέπει να επιστρέψει στην προηγούμενη σιωπή του», έγραψε το ιστολόγιο Rorate Caeli, το οποίο είχε προηγουμένως επικρίνει τον Φραγκίσκο και είχε επαινέσει τον Λέοντα. Η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία ήταν έντονα επικριτική για τον Φραγκίσκο, αλλά σπάνια έχει σχολιάσει τον Πάπα Λέοντα, επίσης αντέδρασε. Η γραμματέας Τύπου Καρολάιν Λίβιτ απέρριψε τον χαρακτηρισμό της απάνθρωπης μεταχείρισης των μεταναστών.

Αξιωματούχοι του Βατικανού και συνεργάτες του Πάπα δήλωσαν ότι ο νέος Πάπας ενδιαφέρεται βαθιά για τη μεταχείριση των μεταναστών και είναι απίθανο να αποθαρρυνθεί από την κριτική. Αλλά αυτό θα μπορούσε να δυσχεράνει την αποστολή του, όπως εκφράστηκε κατά την εναρκτήρια παπική του λειτουργία, να εργαστεί για την ενότητα σε μια παγκόσμια Εκκλησία που έχει γίνει πιο διχασμένη και πολωμένη τις τελευταίες δεκαετίες.

Ενώ ο φυσικά προσεκτικός Λέων θα προσπαθήσει να αποφύγει τις επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις με συντηρητικούς που θα μπορούσαν να σκληρύνουν την αντίθεση στην ατζέντα του, δεν θα απαρνηθεί το δικό του σύνολο αξιών. «Θα κόψει τα φτερά των Αμερικανών συντηρητικών σε ορισμένα σημεία; Ναι», δήλωσε η Ελίζ Άλεν, συγγραφέας μιας βιογραφίας του Λέοντα για το Penguin Peru και η μόνη δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον πάπα μετά την εκλογή του. «Δεν θα πρέπει να εκπλήσσονται που το κάνει αυτό», δήλωσε στο Reuters.

Ο Καρδινάλιος Μάικλ Τσέρνι, ανώτερος σύμβουλος τόσο του Φραγκίσκου όσο και του Λέοντα, δήλωσε ότι ο νέος πάπας ακολουθούσε μια οδηγία που δόθηκε από τον Άγιο Παύλο, ηγέτη του Χριστιανισμού του 1ου αιώνα: «Κηρύξτε τον λόγο, να είστε επείγοντες στην εποχή σας και εκτός εποχής». «(Ο Λέων) ενθαρρύνει και προκαλεί κάθε τοπική Εκκλησία και κάθε Χριστιανό, που αντιμετωπίζει σύνθετα και επείγοντα ζητήματα, να ζει το Ευαγγέλιο», δήλωσε ο καρδινάλιος στο Reuters.

O Nτόναλντ Τραμπ Associated Press

Ο Λέων ήταν σχετικά άγνωστος στην παγκόσμια σκηνή πριν από την εκλογή του τον Μάιο. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του ως ιεραπόστολος στο Περού, όπου ανέπτυξε την επιθυμία να φροντίζει τους μετανάστες και να μιλάει για κοινωνικούς σκοπούς. «Κατανοεί την προτεραιότητα του ζητήματος των αμβλώσεων, αλλά δεν πρόκειται να πει ότι αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από τη μετανάστευση», είπε η Άλεν.

Ο Φραγκίσκος προκάλεσε την οργή των συντηρητικών Καθολικών καθ' όλη τη διάρκεια της 12ετούς παπικής του θητείας. Απέρριψε μεγάλο μέρος της μεγαλοπρέπειας του παπισμού, κατήστειλε επανειλημμένα την παραδοσιακή λατινική λειτουργία και επέτρεψε στους ιερείς να ευλογούν τα ομόφυλα ζευγάρια κατά περίπτωση. Ο Λέων κέρδισε επαίνους από τους συντηρητικούς αμέσως μετά την εκλογή του φορώντας ένα παραδοσιακό κόκκινο παπικό ένδυμα, το οποίο ο Φραγκίσκος δεν φόρεσε ποτέ, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση.

Έκτοτε είχε ξεχωριστές ιδιωτικές συναντήσεις με τον Αμερικανό Καρδινάλιο Ρέιμοντ Μπερκ και τον Καρδινάλιο Ρόμπερτ Σάρα από τη Γουινέ, δύο εξέχοντες επικριτές του Φραγκίσκου που έχασαν τις θέσεις τους στο Βατικανό υπό τον εκλιπόντα πάπα. Ο Μπερκ κάποτε συνέκρινε την Εκκλησία υπό τον Φραγκίσκο με «ένα πλοίο χωρίς πηδάλιο». Ο Λέων επέτρεψε επίσης στον Μπερκ να τελέσει μια λατινική λειτουργία στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου αργότερα αυτόν τον μήνα, κάτι που ο Φραγκίσκος είχε αρνηθεί.

