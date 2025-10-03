Μαριά Νιώτη: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία - Με την γαλανόλευκη τυλιγμένο το φέρετρο της 17χρονης

Καλυμμένο με την ελληνική σημαία, το φέρετρο της 17χρονης Μαρίας Νιώτη από το Νιου Τζέρσεϊ, ΗΠΑ, στέφθηκε με θλίψη και συγκίνηση στην κηδεία της.

Η Μαρία και η φίλη της Ισαμπέλα Σάλας βρήκαν τραγικό θάνατο όταν ένας συμμαθητής τους τις καταδίωξε και τις χτύπησε με το αυτοκίνητό του, γεγονός που σοκάρει την τοπική κοινότητα.

Οι αστυνομικές αρχές εστίασαν γρήγορα στον 17χρονο πρώην σύντροφο της Μαρίας, ο οποίος φέρεται να τις καταδίωκε. Παρά τις προγενέστερες καταγγελίες για παρενοχλήσεις, δεν είχε ληφθεί μέριμνα, με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη.

Ο νεαρός συνελήφθη και κρατείται, ενώ η εισαγγελία της Κομητείας Γιούνιον απήγγειλε κατηγορίες, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο, χρησιμοποίησε το όχημά του ως όπλο, χτυπώντας το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσαν τα δύο κορίτσια.

Συγκίνηση στην κηδεία της Μαρίας Νιώτη

Στο νιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στο Γιούνιον, φίλοι, συγγενείς και η οικογένεια της Μαρίας, με τον δίδυμο αδελφό της Γιώργο, αποχαιρέτησαν τη νεαρή κοπέλα με θρήνο και μοιρολόγια. Παρόν στην τελετή ήταν και ο Μητροπολίτης, Απόστολος, ο οποίος τέλεσε το τρισάγιο και αναφέρθηκε με σεβασμό στη ζωή της Μαρίας.

Το λευκό φέρετρο ήταν καλυμμένο με την ελληνική σημαία, ενώ στο ναό υπήρχαν πολυάριθμα στεφάνια και φωτογραφίες που αναδείκνυαν τη ζωντάνια και τα όνειρα της νεαρής κοπέλας.

Σε δηλώσεις τους, οι γονείς της Μαρίας, Σωτήριος και Φούλη Νιώτη, μίλησαν για τα σχέδια της κόρης τους, που μέσα στον επόμενο χρόνο θα αποφοιτούσε από το λύκειο και επιθυμούσε να σπουδάσει Κοσμητολογία, με στόχο τη δημιουργία δικής της επιχείρησης.

Η μητέρα της τόνισε: «Η Μαρία ήταν γεμάτη ζωή και όνειρα, ήταν ο ήλιος μας και φώτιζε κάθε χώρο με την παρουσία της. Ευχαριστούμε όλους για την αγάπη και τις προσευχές αυτές τις δύσκολες στιγμές». Ο πατέρας της, μιλώντας στα ελληνικά, ευχαρίστησε όσους παρευρέθηκαν και ευχήθηκε κανένας άλλος γονιός να μην βιώσει τέτοιο πόνο.

Το χρονικό

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, όταν ο17χρονος Βίνσεντ Μπατιλόρο, σύμφωνα με τις κατηγορίες, επιτάχυνε το αυτοκίνητό του και συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσαν η Μαρία και η Ισαμπέλα, με αποτέλεσμα τον θάνατό τους.

Πριν από τη σύλληψή του, ο νεαρός εμφανίστηκε σε βίντεο στο YouTube, όπου εξέφρασε «ειλικρινή συλλυπητήρια» για το δυστύχημα, χωρίς ωστόσο να δείχνει επηρεασμένος.

*Με πληροφορίες από το anamniseis.net