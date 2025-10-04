Αποτροπιασμός στην Βρετανία: 42χρονος εξανάγκασε 15χρονη σε «γάμο» και την βίαζε με άλλους 18 άνδρες

Σοκ με υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στο Μπράντφορντ της Αγγλίας

Αποτροπιασμός στην Βρετανία: 42χρονος εξανάγκασε 15χρονη σε «γάμο» και την βίαζε με άλλους 18 άνδρες
Οργή και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στο Μπράντφορντ της βόρειας Αγγλίας, μια υπόθεση που αποκαλύφθηκε ύστερα από δεκαετίες σιωπής.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο 42χρονος Ράτζα Ζουλκουρνίν καταδικάστηκε σε 23 χρόνια φυλάκιση για τη μακροχρόνια κακοποίηση μιας ανήλικης, την οποία τοποθετηθεί υπό την κρατική προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών.

Το περιστατικό που αποκάλυψε τη διάλυση κάθε θεσμικού ελέγχου αφορούσε έναν παράνομο «γάμο» με βάση τον ισλαμικό νόμο (σαρία), στον οποίο συμμετείχε ο Ζουλκουρνίν, όταν το κορίτσι ήταν μόλις 15 ετών. Παρόντες, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ήταν μέλη της οικογένειάς του – και κοινωνική λειτουργός που είχε αναλάβει την εποπτεία της ανήλικης.

Η τελετή δεν είχε καμία νομική ισχύ, αλλά χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για να νομιμοποιήσει τη σχέση εξουσίας που ο Ζουλκουρνίν και οι συνεργοί του είχαν επιβάλει πάνω στην ανήλικη.

Η αρχική ποινή που επιβλήθηκε στον Ζουλκουρνίν ήταν 18 έτη, ενώ αυξήθηκε σε 23 έτη, αφού η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Εφετείο λόγω «υπερβολικής επιείκειας», με τον ίδιο να παραμείνει ισόβια καταγεγραμμένος στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων.

Την Παρασκευή, ο δικαστής Ahmed Nadim του Δικαστηρίου του Μπράντφορντ καταδίκασε ακόμη επτά από τους κακοποιητές του θύματος, αφού κρίθηκαν ένοχοι για πολλαπλές κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι το κορίτσι είχε εξαναγκαστεί και κακοποιηθεί σεξουαλικά από 18 γνωστούς άνδρες στην περιοχή του Μπράντφορντ, αλλά τόνισαν ότι ο αριθμός αυτός αποτελεί «μόνο την κορυφή του παγόβουνου», καθώς πολλοί ακόμη θύτες της δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη ότι μία από τις κοινωνικές λειτουργούς του κοριτσιού φέρεται να παρευρέθηκε στην ισλαμική τελετή «γάμου».

Η υπόθεση ήρθε στο φως το 2019, όταν η Άννα, πλέον ενήλικη, βρήκε τη δύναμη να απευθυνθεί στην αστυνομία και να καταγγείλει όσα είχε υποστεί. Η καταγγελία της πυροδότησε μια πολυετή αστυνομική έρευνα, με τη συμμετοχή ειδικών μονάδων για εγκλήματα κατά ανηλίκων.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεκάδες μαρτυρίες και αποδεικτικά στοιχεία που οδήγησαν στην απαγγελία κατηγοριών εναντίον οκτώ ανδρών. Μεταξύ αυτών, εκτός από τον Ζουλκουρνίν, περιλαμβάνονται οι Μοχάμεντ Ίμραν Άκραμ (42 ετών), Μοχάμεντ Σέζαντ Χουσεΐν (39), Μπασαράτ Χαλίκ (45), Γουάτζιντ Χουσεΐν (42), Μοχάμεντ Ναχίμ (39), Ναντίμ Άλι (39) και Σάφραζ Άχμεντ Λατίφ (40). Οι ποινές τους, αθροιστικά, φτάνουν τα 91 χρόνια κάθειρξης.

Η οργισμένη αγόρευση του δικαστή

Κατά την ανακοίνωση των ποινών στο Δικαστήριο του Μπράντφορντ, ο δικαστής Άχμεντ Ναντίμ απευθύνθηκε στους κατηγορουμένους με ιδιαίτερα σκληρά λόγια: «Καθένας από εσάς στέκεται εδώ επειδή συνέβαλε στην πρόκληση βαθιάς και διαρκούς βλάβης σε ένα παιδί που βρισκόταν σε απόγνωση. Εκμεταλλευτήκατε την ανάγκη της για στοργή και ασφάλεια για τη δική σας ικανοποίηση», είπε, τονίζοντας ότι «η αποτυχία των θεσμών –των γονέων, των κοινωνικών υπηρεσιών και της αστυνομίας– δεν μειώνει τη δική σας ευθύνη, αλλά περιγράφει το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρούσατε».

Ο δικαστής χαρακτήρισε τη στάση του θύματος «πράξη θάρρους και αξιοπρέπειας», σημειώνοντας πως η ίδια «αναγκάστηκε να ξαναζήσει το τραύμα της για να αποδοθεί δικαιοσύνη».

