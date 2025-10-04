Τσεχία: Νίκη του δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις στις εκλογές – Θα επιδιώξει αυτοδυναμία

Το κόμμα ΑΝΟ θα επιδιώξει να σχηματίσει κυβέρνηση αυτοδυναμίας, όπως ανέφερε ο ηγέτης του, ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπις, μετά τη νίκη στις βουλευτικές εκλογές.

Ο Μπάμπις, που χαρακτήρισε ως «ιστορικό» το αποτέλεσμα, δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Όμως, ανέφερε ότι το ΑΝΟ θα συζητήσει με το ακροδεξιό SPD και το Κόμμα των Αυτοκινητιστών που αντιτίθεται στην «πράσινη» πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να στηρίξουν την κυβέρνηση.

Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, το ΑΝΟ συγκεντρώνει ποσοστό 35,4% και προηγείται με μεγάλη διαφορά του απερχόμενου κυβερνητικού συνασπισμού του κεντροδεξιού πρωθυπουργού, Πετρ Φιάλα, ο οποίος απέσπασε μόνο το 22,7%.

Ο Φιάλα συνεχάρη ήδη τον Μπάμπις για τη νίκη του.