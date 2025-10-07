Οργή από την κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Σταματήστε να κάνετε βίντεο ΑΙ με τον πατέρα μου»

Η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς, Ζέλντα, καταδικάζει τα βίντεο με τον εκλιπόντα πατέρα της που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Σταματήστε να του το κάνετε αυτό» φωνάζει

Οργή από την κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Σταματήστε να κάνετε βίντεο ΑΙ με τον πατέρα μου»

O Ρόμπιν Γουίλιαμς

ΑΡ
Η Ζέλντα Γουίλιαμς, κόρη του αείμνηστου ηθοποιού και κωμικού Ρόμπιν Γουίλιαμς, μίλησε κατά του περιεχομένου που δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και απεικονίζει τον πατέρα της. «Παρακαλώ, απλώς σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο του μπαμπά με τεχνητή νοημοσύνη», έγραψε σε ένα story στο Instagram χθες (6/10)

«Σταμάτα να πιστεύεις ότι θέλω να το δω ή ότι θα το καταλάβω, δεν το κάνω και δεν θα το κάνω. Αν προσπαθείς απλώς να με τρολάρεις, έχω δει πολύ χειρότερα, θα περιοριστώ και θα προχωρήσω. Αλλά σε παρακαλώ, αν έχεις λίγη ευπρέπεια, απλώς σταμάτα να το κάνεις αυτό σε αυτόν και σε μένα, ακόμη και σε όλους, τελεία και παύλα. Είναι χαζό, είναι χάσιμο χρόνου και ενέργειας, και πίστεψέ με, δεν είναι αυτό που θα ήθελε.

Το να βλέπεις την κληρονομιά πραγματικών ανθρώπων να συμπυκνώνεται σε 'αυτό που μοιάζει και ακούγεται σαν αυτούς, οπότε αυτό είναι αρκετό', απλώς για να μπορούν άλλοι άνθρωποι να βγάζουν απαίσιες ανοησίες στο TikTok, τις μαριονέτες τους, είναι εξοργιστικό. Δεν φτιάχνεις τέχνη, φτιάχνεις αηδιαστικά, υπερβολικά επεξεργασμένα χοτ ντογκ από τις ζωές των ανθρώπων, από την ιστορία της τέχνης και της μουσικής, και μετά τα σπρώχνεις στο λαιμό κάποιου άλλου ελπίζοντας ότι θα σου κάνουν like και θα τους αρέσουν. Αηδιαστικό.

z.jpg

Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς και η κόρη του Ζέλντα

«Και για την αγάπη των όλων, σταματήστε να το αποκαλείτε «μέλλον», η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώς ανακυκλώνει και αναμασάει άσχημα το παρελθόν για να το ξανακαταναλώσει. Απορροφάς το περιεχόμενο της Ανθρώπινης Σαρανταποδαρούσας, και από την άκρη της γραμμής, ενώ οι άνθρωποι στην πρώτη γραμμή γελούν και γελούν, καταναλώνουν και καταναλώνουν.»

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ζέλντα Γουίλιαμς, ηθοποιός και κινηματογραφίστρια που σκηνοθέτησε την κωμωδία τρόμου του 2024, Λίζα Φρανκενστάιν, κατήγγειλε τις αναπαραστάσεις του πατέρα της από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο οποίος πέθανε το 2014 σε ηλικία 63 ετών. Το 2023, σε μια ανάρτηση στο Instagram υποστηρίζοντας την εκστρατεία του Screen Actors Guild κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης, έγραψε: «Έχω δει εδώ και χρόνια πόσοι άνθρωποι θέλουν να εκπαιδεύσουν αυτά τα μοντέλα για να δημιουργούν/αναδημιουργούν ηθοποιούς που δεν μπορούν να συναινέσουν, όπως ο μπαμπάς. Αυτό δεν είναι θεωρητικό, είναι πολύ πολύ πραγματικό.

Έχω ήδη ακούσει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη συνήθιζε να χρησιμοποιεί τη «φωνή» της για να λέει ό,τι θέλει ο κόσμος και ενώ το βρίσκω προσωπικά ενοχλητικό, οι επιπτώσεις ξεπερνούν κατά πολύ τα δικά μου συναισθήματα. Αυτές οι αναπαραστάσεις είναι, στην καλύτερη περίπτωση, ένα φτωχό αντίγραφο μεγαλύτερων ανθρώπων, αλλά στη χειρότερη περίπτωση, ένα φρικτό τέρας του Φρανκενστάιν, φτιαγμένο από τα χειρότερα κομμάτια αυτού του κλάδου, αντί για αυτό που θα έπρεπε να αντιπροσωπεύει».

Η τελευταία ανάρτησή της έγινε καθώς τα deepfake διασημοτήτων συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε όλα, από πορνογραφικό και πολιτικό περιεχόμενο έως απάτες και διαφημίσεις.

Τον Ιανουάριο, η ηθοποιός Σκάρλετ Γιόχανσον προειδοποίησε για τους «άμεσους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης» μετά από ένα deepfake βίντεο της ίδιας και άλλων διάσημων Εβραίων, όπως οι Τζέρι Σέινφιλντ, Drake και Άνταμ Σάντλερ να μιλούν ενάντια στα αντισημιτικά σχόλια του Kάνιε Γουέστ που έγινε viral. Τον Αύγουστο, μια απάτη διαφήμισης που περιελάμβανε ένα deepfake του frontman των Crowded House, Nιλ Φιν, να μιλάει ψευδώς για στυτική δυσλειτουργία, έγινε viral, ωθώντας το συγκρότημα να εκδώσει μια δήλωση αποποίησης ευθύνης.

Τα deepfake του Ρόμπιν Γουίλιαμε αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης τάσης κακομεταχείρισης της Τεχνητής Νοημοσύνης - περιεχομένου χαμηλής ποιότητας που δημιουργείται για ψυχαγωγία -και τροφοδοτείται από την ταχεία ανάπτυξη των δωρεάν εφαρμογών γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης. Αρκετά πρόσφατα βίντεο του εκλιπόντος ηθοποιού στο TikTok φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας τη νέα εφαρμογή δημιουργίας βίντεο της OpenAI, Sora 2, συμπεριλαμβανομένης μιας ψεύτικης διαφήμισης για την Apple και μιας αλληλεπίδρασης σε τελετή απονομής βραβείων μεταξύ του κωμικού και της εκλιπούσας Μπέτι Γουάιτ.

Μέσα σε λίγες ημέρες από την κυκλοφορία του Sora... η ροή περιεχομένου κατακλύστηκε από βίντεο με χαρακτήρες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα από σειρές όπως το SpongeBob SquarePants, το South Park, το Pokémon και το Rick and Morty.

Η OpenAI δήλωσε στον Guardian ότι οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να επισημάνουν παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων χρησιμοποιώντας μια «φόρμα διαφορών πνευματικών δικαιωμάτων», αλλά ότι μεμονωμένοι καλλιτέχνες ή στούντιο δεν μπορούν να έχουν γενική εξαίρεση. Ο Βάρουν Σέτι, επικεφαλής των συνεργασιών μέσων ενημέρωσης της OpenAI, δήλωσε: «Θα συνεργαστούμε με τους κατόχους δικαιωμάτων για να μπλοκάρουμε χαρακτήρες από το Sora κατόπιν αιτήματός τους και να ανταποκριθούμε σε αιτήματα αφαίρεσης».

