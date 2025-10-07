Ο Πούτιν κλείνει τα 73 και ονειρεύεται την αθανασία: Στόχος του η αύξηση του προσδόκιμου ζωής

Ο αποκαλυπτικός διάλογος με τον Σι Τζινπίνγκ και η αύξηση των κονδυλίων στα κρατικά επιστημονικά προγράμματα για την αντιγήρανση

Μιλτιάδης Τσεκούρας

Ο Πούτιν κλείνει τα 73 και ονειρεύεται την αθανασία: Στόχος του η αύξηση του προσδόκιμου ζωής

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν

EPA
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ημέρα των 73ων γενεθλίων του, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνέχισε κανονικά τη δουλειά του, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων σε μια «λειτουργική» συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και απαντώντας σε «πολλές διεθνείς κλήσεις», όπως μετέδωσε το πρακτορείο TASS, γνωστό για τον τρόπο με τον οποίο προβάλλει τον Ρώσο πρόεδρο ως έναν ασταμάτητο ηγέτη.

Τον μύθο αυτό ενίσχυσε και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, που αποκάλυψε πως ο πρόεδρος δεν έχει πάρει φέτος άδεια. «Το πρόγραμμά του δεν προβλέπει πλήρεις διακοπές, κάτι που σχεδόν ποτέ δεν συμβαίνει. Η θέση του αρχηγού κράτους δεν επιτρέπει την άδεια», είπε σε συνέντευξή του σε κανάλι του Telegram, την 1η Αυγούστου.

Ο Πούτιν συνεχίζει να χειρίζεται την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, αγνοώντας τον κίνδυνο της υπερκόπωσης, όπως αναφέρουν συνεργάτες του, αν και το ηλικιακό του προφίλ είναι ιδιαίτερα υψηλό σύμφωνα με τα εθνικά δεδομένα, όπως σημειώνει σε δημοσίευμα της η Le Monde. Το να φτάσει κάποιος τα 73 για έναν Ρώσο άνδρα είναι κάτι σπάνιο, αφού το μέσο προσδόκιμο ζωής είναι 68 έτη, σύμφωνα με στοιχεία της Rosstat του 2024.

Η θητεία του στην ηγεσία της χώρας προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι το 2036, καθώς μετά τις συνταγματικές αλλαγές που εγκρίθηκαν με δημοψήφισμα το 2020, μπορεί να παραμείνει εκλεγμένος πρόεδρος μέχρι τότε.

Πούτιν: Η συνομιλία στο Πεκίνο με τον Σι Τζινπίνγκ

Με το βλέμμα την παραμονή του στην εξουσία, ο ηγέτης του Κρεμλίνου φαίνεται να ονειρεύεται την αθανασία, όπως φανερώνει η συνομιλία που είχε στις 3 Σεπτεμβρίου στο Πεκίνο με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, λίγο πριν από τη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε για την επέτειο της νίκης επί της Ιαπωνίας και του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Καταγεγραμμένη τυχαία από ένα ανοιχτό μικρόφωνο, η σύντομη συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών, και οι δύο άνω των 70 ετών, περιστράφηκε γύρω από τις προοπτικές αύξησης του προσδόκιμου ζωής μέσω της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας.

Ο Σι τόνισε ότι παλαιότερα οι άνθρωποι σπάνια έφταναν τα 70, ενώ σήμερα στα 70 είναι ακόμη «παιδιά». Ο Πούτιν συμφώνησε μέσω διερμηνέα, υπογραμμίζοντας ότι η μεταμόσχευση οργάνων μπορεί να γίνει μόνιμη λύση, φέρνοντας τους ανθρώπους πιο κοντά στην ανανέωση, ακόμη και στην αθανασία, ενώ ο Σι προέβλεψε ότι μέχρι το τέλος του αιώνα οι άνθρωποι θα μπορούν να ζουν 150 χρόνια.

Η συζήτηση αυτή μεταδόθηκε από Μέσα Ενημέρωσης αλλά στη συνέχεια λογοκρίθηκε κατόπιν αιτήματος της Κίνας. Σε ερώτηση γι’ αυτό σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο πριν την αναχώρησή του, ο Πούτιν επιβεβαίωσε πως πιστεύει στην δυνατότητα να ζήσουν οι άνθρωποι μέχρι και 150 χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι η σύγχρονη ιατρική, ειδικά οι επεμβάσεις που σχετίζονται με τις μεταμοσχεύσεις οργάνων, επιτρέπουν την σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

putin-china.jpg

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν φτάνουν στη στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου από την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο Πεκίνο

EPA

Πούτιν: Αύξηση κονδυλίων στα κρατικά επιστημονικά προγράμματα

Υπό την ηγεσία του, τα κρατικά επιστημονικά προγράμματα για την ιατρική αντιγήρανσης αυξήθηκαν κατά έξι φορές, σύμφωνα με σχετική δημοσίευση του exile site Novaya Gazeta Europe. Από τα 7 εγκρινόμενα προγράμματα μεταξύ 2016-2022 με χρηματοδότηση περίπου 21 εκατομμύρια ρούβλια, το διάστημα 2021-2025 εγκρίθηκαν 43 προγράμματα με προϋπολογισμό 172 εκατομμύρια ρούβλια (περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ).

Ένα από τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται φέτος είναι η «Ρύθμιση της ανανέωσης των κυττάρων του σώματος ως βάση για τη μακροχρόνια λειτουργική δραστηριότητα των οργάνων και την ενεργή μακροζωία». Το πρόγραμμα αυτό διευθύνει η Μαρία Βορόντσκοβα, ενδοκρινολόγος και πρωτότοκη κόρη του Πούτιν, η οποία διαχειρίζεται επιχειρήσεις που έχουν αγοράσει κλινικές και ερευνητικά κέντρα όπως της Sogaz, του ταμείου συντάξεων της Gazprom.

Πούτιν

Η Μαρία Βορόντσοβα, 40 ετών, είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου του εκτεταμένου κρατικού προγράμματος – ύψους 127 δισεκατομμυρίων ρούβλια (πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ) – που αποσκοπεί στην υποστήριξη της ανάπτυξης της ρωσικής γενετικής. Η διαχείρισή του έχει ανατεθεί σε έναν στενό φίλο του προέδρου, τον Μιχαήλ Κοβάλτσουκ, ο οποίος διευθύνει το Ινστιτούτο Κουρτσάτοφ, το κύριο κέντρο πυρηνικής έρευνας της χώρας

Άλλωστε ο Πούτιν έχει συγκρίνει στο παρελθόν τη γενετική με βόμβα που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στον κόσμο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα τιμήσει τους πρωταγωνιστές σινεμά της δεκαετίας του ’60

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν κλείνει τα 73 και ονειρεύεται την αθανασία: Στόχος του η αύξηση του προσδόκιμου ζωής

19:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, ΚΕΔ: «Έπρεπε να αποβληθεί και ο Πιερό της ΑΕΚ, λάθος το πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Οργή κατά της Selena Gomez στο διαδίκτυο: Κάλεσε στο γάμο της την Taylor Swift αλλά όχι τη γυναίκα που της δώρισε το νεφρό της

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ κοντά στη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή - «Θα διασφαλίσουμε ότι όλοι θα την τηρήσουν»

19:29LIFESTYLE

Το «Σόι σου» επιστρέφει και το πρώτο teaser είναι στον αέρα

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Νεοεκλεγείσα δήμαρχος βρέθηκε τραυματισμένη από μαχαιριές

19:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μόντο Ντουπλάντις: Ο «βασιλιάς» των αιθέρων έχει... υψοφοβία - Βίντεο

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι φύλαξε το πρώτο φιλί για την ημέρα του γάμου και αποκαλύπτει γιατί «άξιζε τόσο η υπομονή»

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Βαριές «Καμπάνες» για οδήγηση χωρίς κράνος - Βεβαιώθηκαν πάνω από 2.000 παραβάσεις

19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live-Μητσοτάκης: Η Ελλάδα-παρίας του 2015 δανείζεται φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο διευθυντής της MIT θα παραστεί στις συνομιλίες για τη Γάζα, μεταδίδουν τουρκικά μέσα

19:12LIFESTYLE

Κώστας Φραγκολιάς: «Δεν είμαστε και οι πιο ακριβοπληρωμένοι στο Happy Day»

19:08ΥΓΕΙΑ

Γιατί οι γυναίκες φέρουν υψηλότερο γενετικό κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης - Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Προφυλακίστηκαν έξι Τούρκοι μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση των 147 όπλων

19:00ΚΟΣΜΟΣ

The Stafford London: Το πολυτελές ξενοδοχείο με το μυστικό υπόγειο πέρασμα στο παλάτι του Αγίου Ιακώβου

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Ακυβέρνητο ιστιοφόρο στο πέλαγος - Σπεύδουν πλοία για συνδρομή

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αυξάνονται οι πιέσεις στον Μακρόν να παραιτηθεί ως άρση του αδιεξόδου από την πολιτική κρίση

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Στο «μικροσκόπιο» της Τουρκίας μεταχειρισμένα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter από το Κατάρ

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Δύο χρόνια από την 7η Οκτωβρίου: Η ημέρα της σφαγής που άλλαξε για πάντα τη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Δύο χρόνια από την 7η Οκτωβρίου: Η ημέρα της σφαγής που άλλαξε για πάντα τη Μέση Ανατολή

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα έπεσε σε 13 αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας

14:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έφηβος έκανε στο ChatGPT αυτή την ερώτηση και κατέληξε με χειροπέδες

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές χάους στη Μαδρίτη: Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων - «Έτρεμε η γη» - Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων - Πληροφορίες θέλουν έως και 40 άτομα να ήταν στο κτήριο όταν κατέρρευσε

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν κλείνει τα 73 και ονειρεύεται την αθανασία: Στόχος του η αύξηση του προσδόκιμου ζωής

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά - Πολύς πόνος, έχω υπομονή»

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η επεισοδιακή κατάθεση Βάρρα στην Εξεταστική και οι αιχμές για Βορίδη

19:29LIFESTYLE

Το «Σόι σου» επιστρέφει και το πρώτο teaser είναι στον αέρα

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο σε έκταση αεροδρόμιο στον κόσμο

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ κοντά στη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή - «Θα διασφαλίσουμε ότι όλοι θα την τηρήσουν»

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Είναι επίσημο: Ο Πάπας Λέων στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας - Ολοταχώς για Κοινό Πάσχα Ορθοδόξων και Καθολικών

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Μπαλκόνι αποκολλήθηκε από κτήριο και κατέρρευσε - Ένας τραυματίας

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Τελικά με καθυστέρηση 12 ωρών ενημερώθηκε ο νικητής του Νόμπελ Ιατρικής - Έκανε πεζοπορία στα βουνά

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνός τραυμάτισε εργάτη σε οικοδομή στην Πάτρα - Η σημερινή προγνωστική έκπληξη, πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτύριο για 30χρονη: Το στήθος της έγινε.... τετράγωνο έπειτα από αποτυχημένη επέμβαση - Ουλές, μολύνσεις και βασανιστικοί πόνοι

15:34LIFESTYLE

Klavdia: Xώρισε από τον Oge - «Είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια»

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Οι Αρχές εξετάζουν κίνητρα, περιουσιακά στοιχεία και προηγούμενες επιθέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ