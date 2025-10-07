Ο Πούτιν κλείνει τα 73 και ονειρεύεται την αθανασία: Στόχος του η αύξηση του προσδόκιμου ζωής

Την ημέρα των 73ων γενεθλίων του, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνέχισε κανονικά τη δουλειά του, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων σε μια «λειτουργική» συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και απαντώντας σε «πολλές διεθνείς κλήσεις», όπως μετέδωσε το πρακτορείο TASS, γνωστό για τον τρόπο με τον οποίο προβάλλει τον Ρώσο πρόεδρο ως έναν ασταμάτητο ηγέτη.

Τον μύθο αυτό ενίσχυσε και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, που αποκάλυψε πως ο πρόεδρος δεν έχει πάρει φέτος άδεια. «Το πρόγραμμά του δεν προβλέπει πλήρεις διακοπές, κάτι που σχεδόν ποτέ δεν συμβαίνει. Η θέση του αρχηγού κράτους δεν επιτρέπει την άδεια», είπε σε συνέντευξή του σε κανάλι του Telegram, την 1η Αυγούστου.

Ο Πούτιν συνεχίζει να χειρίζεται την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, αγνοώντας τον κίνδυνο της υπερκόπωσης, όπως αναφέρουν συνεργάτες του, αν και το ηλικιακό του προφίλ είναι ιδιαίτερα υψηλό σύμφωνα με τα εθνικά δεδομένα, όπως σημειώνει σε δημοσίευμα της η Le Monde. Το να φτάσει κάποιος τα 73 για έναν Ρώσο άνδρα είναι κάτι σπάνιο, αφού το μέσο προσδόκιμο ζωής είναι 68 έτη, σύμφωνα με στοιχεία της Rosstat του 2024.

Η θητεία του στην ηγεσία της χώρας προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι το 2036, καθώς μετά τις συνταγματικές αλλαγές που εγκρίθηκαν με δημοψήφισμα το 2020, μπορεί να παραμείνει εκλεγμένος πρόεδρος μέχρι τότε.

President Vladimir Putin is 73 years old today.



If you live in the West, everything you know about him has been told to you by a client media that wants you to hate and fear him. Why?



Neither he nor Russia are your enemies. Those who want war, are. pic.twitter.com/fiqjCQq0k4 — Chay Bowes (@BowesChay) October 7, 2025

Πούτιν: Η συνομιλία στο Πεκίνο με τον Σι Τζινπίνγκ

Με το βλέμμα την παραμονή του στην εξουσία, ο ηγέτης του Κρεμλίνου φαίνεται να ονειρεύεται την αθανασία, όπως φανερώνει η συνομιλία που είχε στις 3 Σεπτεμβρίου στο Πεκίνο με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, λίγο πριν από τη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε για την επέτειο της νίκης επί της Ιαπωνίας και του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Καταγεγραμμένη τυχαία από ένα ανοιχτό μικρόφωνο, η σύντομη συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών, και οι δύο άνω των 70 ετών, περιστράφηκε γύρω από τις προοπτικές αύξησης του προσδόκιμου ζωής μέσω της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας.

Ο Σι τόνισε ότι παλαιότερα οι άνθρωποι σπάνια έφταναν τα 70, ενώ σήμερα στα 70 είναι ακόμη «παιδιά». Ο Πούτιν συμφώνησε μέσω διερμηνέα, υπογραμμίζοντας ότι η μεταμόσχευση οργάνων μπορεί να γίνει μόνιμη λύση, φέρνοντας τους ανθρώπους πιο κοντά στην ανανέωση, ακόμη και στην αθανασία, ενώ ο Σι προέβλεψε ότι μέχρι το τέλος του αιώνα οι άνθρωποι θα μπορούν να ζουν 150 χρόνια.

Hot-mic moment at the Beijing parade.



Xi: “People rarely lived past 70 before. Now at 70 you’re still a child.”



Putin: “With biotech, organs can be replaced endlessly… people could even reach immortality.”



Xi: “Some predict people might live to 150 this century.” pic.twitter.com/VRj02vkFxO — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

Η συζήτηση αυτή μεταδόθηκε από Μέσα Ενημέρωσης αλλά στη συνέχεια λογοκρίθηκε κατόπιν αιτήματος της Κίνας. Σε ερώτηση γι’ αυτό σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο πριν την αναχώρησή του, ο Πούτιν επιβεβαίωσε πως πιστεύει στην δυνατότητα να ζήσουν οι άνθρωποι μέχρι και 150 χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι η σύγχρονη ιατρική, ειδικά οι επεμβάσεις που σχετίζονται με τις μεταμοσχεύσεις οργάνων, επιτρέπουν την σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν φτάνουν στη στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου από την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο Πεκίνο EPA

Πούτιν: Αύξηση κονδυλίων στα κρατικά επιστημονικά προγράμματα

Υπό την ηγεσία του, τα κρατικά επιστημονικά προγράμματα για την ιατρική αντιγήρανσης αυξήθηκαν κατά έξι φορές, σύμφωνα με σχετική δημοσίευση του exile site Novaya Gazeta Europe. Από τα 7 εγκρινόμενα προγράμματα μεταξύ 2016-2022 με χρηματοδότηση περίπου 21 εκατομμύρια ρούβλια, το διάστημα 2021-2025 εγκρίθηκαν 43 προγράμματα με προϋπολογισμό 172 εκατομμύρια ρούβλια (περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ).

Ένα από τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται φέτος είναι η «Ρύθμιση της ανανέωσης των κυττάρων του σώματος ως βάση για τη μακροχρόνια λειτουργική δραστηριότητα των οργάνων και την ενεργή μακροζωία». Το πρόγραμμα αυτό διευθύνει η Μαρία Βορόντσκοβα, ενδοκρινολόγος και πρωτότοκη κόρη του Πούτιν, η οποία διαχειρίζεται επιχειρήσεις που έχουν αγοράσει κλινικές και ερευνητικά κέντρα όπως της Sogaz, του ταμείου συντάξεων της Gazprom.

Η Μαρία Βορόντσοβα, 40 ετών, είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου του εκτεταμένου κρατικού προγράμματος – ύψους 127 δισεκατομμυρίων ρούβλια (πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ) – που αποσκοπεί στην υποστήριξη της ανάπτυξης της ρωσικής γενετικής. Η διαχείρισή του έχει ανατεθεί σε έναν στενό φίλο του προέδρου, τον Μιχαήλ Κοβάλτσουκ, ο οποίος διευθύνει το Ινστιτούτο Κουρτσάτοφ, το κύριο κέντρο πυρηνικής έρευνας της χώρας

Άλλωστε ο Πούτιν έχει συγκρίνει στο παρελθόν τη γενετική με βόμβα που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στον κόσμο.

