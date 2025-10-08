Ανησυχία για ένα από τα «στολίδια» της Αλβανίας: Τόνοι λυμάτων και σκουπιδιών στην κοιλάδα του Βιόσα

Εικόνες – «γροθιά στο στομάχι» έρχονται στο προσκήνιο από την κοιλάδα του Βιόσα, ένα από τα «κοσμήματα» της γειτονικής Αλβανίας

Newsbomb

Ανησυχία για ένα από τα «στολίδια» της Αλβανίας: Τόνοι λυμάτων και σκουπιδιών στην κοιλάδα του Βιόσα
GETTY.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ισχυροί άνεμοι μεταφέρουν πλαστικά απορρίμματα από χωματερή στον ποταμό Βιόσα. Μερικά μέτρα μακριά, σωλήνες απορρίπτουν τόνους λυμάτων στο τρεχούμενο νερό.

Εκσκαφείς αφαιρούν χαλίκι από την κοίτη, αλλοιώνοντας την πορεία του ποταμού και αποσταθεροποιώντας τις όχθες του.

Αυτές οι αποκαρδιωτικές εικόνες έρχονται στο «φως» σε ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters.

Τον περασμένο μήνα, η UNESCO ανέδειξε την κοιλάδα του Βιόσα ως ένα από τα 26 νέα Αποθέματα Βιόσφαιρας, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για την προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων.

Η κοιλάδα ακολουθεί την πορεία του ποταμού από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Αδριατική. Φιλοξενεί βίδρες, απειλούμενους αιγυπτιακούς γύπες και σπάνια φυτά. Ο ποταμός, από τους τελευταίους αδιάσπαστους υδάτινους δρόμους στην Ευρώπη, διασχίζει φαράγγια και κοιλάδες. Το 2023, ανακηρύχθηκε εθνικό πάρκο.

Η διάκριση αυτή αποτελεί ευλογία για την Αλβανία, ένα κράτος με 2,4 εκατ. κατοίκους, αυξανόμενο τουρισμό και στόχο ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το τέλος της δεκαετίας.

Ωστόσο, οι περιβαλλοντολόγοι ανησυχούν. «Τα έγγραφα της UNESCO δεν λύνουν τα προβλήματα», ανέφερε η Μπεσιάνα Γκούρι της οργάνωσης Lumi, κατά επίσκεψη στην κοιλάδα.

Σε προηγούμενες εκθέσεις, η UNESCO είχε επισημάνει ότι θα εφαρμόσει αυστηρά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό της περιοχής.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος της γείτονος χώρας, Σοφιάν Γιαουπάι, υπογράμμισε ότι το υπουργείο θα διαθέσει περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ για επεξεργασία των λυμάτων και κλείσιμο όλων των χωματερών.

Για πολλούς, η ζημιά έχει ήδη γίνει. Οι πετρελαιοπηγές και οι λάκκοι ασφάλτου αυξάνουν τον κίνδυνο ρύπανσης. Ο κτηνοτρόφος Άγκρον Ζία, 55 ετών, έδειξε προς τον σκουπιδότοπο, όπου το πλαστικό πιάστηκε στα δέντρα.

«Όταν ήμουν νέος, κολυμπούσαμε εδώ. Πονάει όταν τα παιδιά σου δεν μπορούν να έρθουν λόγω των λυμάτων και των σκουπιδιών», περιγράφει.

Τι είναι τα Αποθέματα Βιόσφαιρας της UNESCO

Πρόκειται για χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που περιλαμβάνουν πολύτιμα οικοσυστήματα και κατοικούντες πληθυσμούς και επιδιώκουν να συνδυάσουν την προστασία του οικοσυστήματος με την αειφόρο χρήση του.

Αποτελούν τόπους εκμάθησης για βιώσιμη ανάπτυξη και δοκιμάζουν διεπιστημονικές προσεγγίσεις για την κατανόηση και τη διαχείριση των αλλαγών στο περιβάλλον.

Φυσικά, είναι ενεργά μέλη ενός παγκόσμιου δικτύου, αποκτώντας διεθνή αναγνώριση και προώθηση για καινοτόμες προσεγγίσεις στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ, ενθαρρύνουν τη διάκριση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγονται στις περιοχές αυτές, χάρη στην αναγνωρισιμότητα του δικτύου της UNESCO.

Στόχος είναι να προωθήσουν μία ισορροπημένη σχέση μεταξύ ανθρώπου και βιόσφαιρας, συνδυάζοντας τη διαφύλαξη των φυσικών και διαχειριζόμενων οικοσυστημάτων με τη βελτίωση της διαβίωσης των ανθρώπων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρογκαβόπουλος: «Ήξερα που έρχομαι – Ο Αταμάν με παρακινεί να δίνω τα πάντα»

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι πρέσβεις της ΕΕ ενέκριναν σχέδιο για απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για ένα από τα «στολίδια» της Αλβανίας: Τόνοι λυμάτων και σκουπιδιών στην κοιλάδα του Βιόσα

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική εξέλιξη στη Γερμανία: Η θετή κόρη μαχαίρωσε την Δήμαρχο - Την υπέδειξε όταν συνήλθε

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας: 38χρονη έγκυος δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της - Την τρύπησε με πιρούνι στο μάτι

18:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γίνε ο δημιουργός της δικής σου ιστορίας – Kids’ Lab στο Platforms Project

18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απών ο Σαμαράς από την παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη στο Ωδείο - Παρών Μητσοτάκης, Καραμανλής

18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: H Δικαιοσύνη δεν ενεργεί με όρους reality show - Δεν εκφράζεται με όρους Πλ. Συντάγματος

18:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Νέα χορηγική συνεργασία με την MOLON LAVE

18:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Περαστικά στους δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας - «Όλη η Ελλάδα κινείται κάτω από τα φτερά σας»

18:28LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Έκανε την γούνα της μίνι φόρεμα και «έβαλε» φωτιά στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

18:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αδειοδοτήθηκε πλήρως το «Καυτανζόγλειο» - «Ιστορική μέρα», είπε ο Γιάννης Βρούτσης

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Φρίντμαν: Αν το Σχέδιο για τη Γάζα πετύχει, ο Τραμπ θα αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, Φυσικής, Χημείας

18:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Ελλάδα και Εσθονία αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις

17:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Η τρομακτική στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι σπιτιού - Για κλάσματα δευτερολέπτου σώθηκαν δύο γυναίκες! Βίντεο σοκ

17:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής στην ιστορία

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση της Ιεραρχίας για το δημογραφικό - Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Η πατρίδα αντιμετωπίζει υπαρξιακές προκλήσεις, αποδομείται η οικογένεια

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Στο Άγιο Όρος ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος για τριήμερη επίσκεψη - Ποιες Μονές θα επισκεφθεί

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και το όραμα για μία πιο σύγχρονη και «ανθρώπινη» μοναρχία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απών ο Σαμαράς από την παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη στο Ωδείο - Παρών Μητσοτάκης, Καραμανλής

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης - Του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Με αιμάτωμα στο κεφάλι ο ένας πιλότος και κατάγματα ο δεύτερος μετά την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο Τατόι

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Η τρομακτική στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι σπιτιού - Για κλάσματα δευτερολέπτου σώθηκαν δύο γυναίκες! Βίντεο σοκ

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: Η χούντα στην Ελλάδα παραβίασε το διεθνές δίκαιο στην Κύπρο το 1974

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Στο Άγιο Όρος ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος για τριήμερη επίσκεψη - Ποιες Μονές θα επισκεφθεί

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κοντά στη σύλληψη του δράστη – Το δρομολόγιο που ακολούθησε μετά το διπλό φονικό

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική εξέλιξη στη Γερμανία: Η θετή κόρη μαχαίρωσε την Δήμαρχο - Την υπέδειξε όταν συνήλθε

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Τζόαν Μπένετ Κένεντι: Πρώτη σύζυγος του γερουσιαστή Τεντ Κένεντι

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση της Ιεραρχίας για το δημογραφικό - Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Η πατρίδα αντιμετωπίζει υπαρξιακές προκλήσεις, αποδομείται η οικογένεια

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας: 38χρονη έγκυος δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της - Την τρύπησε με πιρούνι στο μάτι

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κυκλοφορούσε με όπλο ο 68χρονος - Ο διάλογος με τον δολοφόνο πριν την εκτέλεση

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή στρατόσφαιρα, ψυχρό ημισφαίριο - Πώς θα είναι τελικά ο φετινός χειμώνας;

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέα αναβολή της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι - Θα παραστεί τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας

13:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι δύο κληρονόμοι στη διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και το «κλειδί» στις δολοφονίες

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ