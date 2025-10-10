Από πρωθυπουργός… σύμβουλος! Ο Ρίσι Σούνακ προσελήφθη από τη Microsoft

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σούνακ, ανέλαβε αμειβόμενες θέσεις συμβούλου στη Microsoft και την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, με την ανεξάρτητη επιτροπή Acoba να τού επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με την άσκηση επιρροής στην κυβέρνηση.

Η Advisory Committee on Business Appointments, το θεσμικό όργανο που ελέγχει τις επαγγελματικές κινήσεις πρώην υπουργών και κυβερνητικών στελεχών, προειδοποίησε τον Σούνακ ότι απαγορεύεται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να θεωρηθεί lobbying υπέρ των εταιρειών.

Ο Σούνακ θα παρέχει στη Microsoft «στρατηγικές εκτιμήσεις υψηλού επιπέδου» για γεωπολιτικές τάσεις, σύμφωνα με τις επιστολές που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη (09/10).

Η συνεργασία με την Anthropic –μία ταχέως ανερχόμενη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που ανταγωνίζεται την OpenAI, τη Google και τη Meta, όπως σημειώνει το BBC– είναι στο πλαίσιο ενίσχυσης του Think Tank.

Η Acoba σημειώνει ότι η Anthropic «έχει σημαντικό ενδιαφέρον για τη βρετανική κυβερνητική πολιτική», κάτι που θα μπορούσε να δώσει την εντύπωση «άδικης πρόσβασης ή επιρροής». Παρόμοιες ανησυχίες εκφράζονται και για τη Microsoft, «μεγάλο επενδυτή» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι αυστηροί περιορισμοί και το «βέτο» στο lobbying

Η επιτροπή αναγνώρισε ότι η απόσταση από τη θητεία του Σούνακ μειώνει τη σημασία τυχόν εμπιστευτικών πληροφοριών που μπορεί να γνωρίζει, ωστόσο, τού υπενθύμισε τους κανόνες που ισχύουν για όλους τους πρώην υπουργούς: Για δύο χρόνια μετά την αποχώρηση από την κυβέρνηση, απαγορεύεται να συμβουλεύουν εταιρείες σε θέματα κρατικών συμβάσεων ή να ασκούν κάθε είδους επιρροή.

Πέρα από τις δύο τεχνολογικές εταιρείες, έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι ο Σούνακ θα εργάζεται και ως αμειβόμενος σύμβουλος της Goldman Sachs, όπου είχε εργαστεί μεταξύ 2001 και 2004.

Μετά την εκλογική του ήττα το καλοκαίρι του 2024, υπήρχαν φήμες ότι θα εγκατέλειπε τη Βουλή των Κοινοτήτων για μία θέση στη Silicon Valley. Όμως, παραμένει βουλευτής του Ρίτσμοντ και Νόρθαλερτον και έχει αναδέρει ότι θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην εκλογική του περιφέρεια.

«Αν με χρειαστεί κανείς, θα είμαι στο Γιορκσάιρ», είχε τονίσει αστειευόμενος στην τελευταία του συνεδρία πρωθυπουργικών ερωτήσεων.

Τα έσοδα θα διατεθούν σε φιλανθρωπία

Ο Ρίσι Σούνακ είπε ότι όλα τα έσοδα από τις νέες θέσεις θα δοθούν στο Richmond Project, φιλανθρωπικό ίδρυμα που ίδρυσε με τη γυναίκα του και στοχεύει στη βελτίωση των μαθηματικών δεξιοτήτων στη Μεγάλη Βρετανία, τομέα που είχε προωθήσει και ως πρωθυπουργός.

Ακόμη, ανέφερε ότι «μέσω των νέων μου ρόλων, θέλω να διασφαλίσω πως η επερχόμενη τεχνολογική αλλαγή θα βελτιώσει πραγματικά τη ζωή όλων μας. Πάντα πίστευα ότι η τεχνολογία θα αλλάξει τον κόσμο και θα καθορίσει το μέλλον μας. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία τεχνολογική επανάσταση, εξίσου βαθιά –και ταχύτερη– από τη βιομηχανική», σε δημοσίευση στο LinkedIn.