«Έτοιμη» να στείλει στρατιώτες στη Γάζα δηλώνει η Ιταλία

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε έτοιμος για τη συμμετοχή σε αποστολή ειρήνης στη Γάζα έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

«Έτοιμη» να στείλει στρατιώτες στη Γάζα δηλώνει η Ιταλία

Φωτ. Αρχείου - Ιταλοί στρατιώτες με όπλο κατά των drone στο Βατικανό, στις 22 Απριλίου 2022. 

AP/Bernat Armangue
"Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε μέρος, με τους στρατιώτες μας, σε αποστολή ειρήνης και ασφάλειας και με τις επιχειρήσεις μας να ανοικοδομήσουμε τη Γάζα, αρχίζοντας από τα σχολεία και τα νοσοκομεία", έγραψε στο "Χ" ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

"Η ιταλική κυβέρνηση βρίσκεται με πεποίθηση στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, των Ευρωπαίων εταίρων και της περιοχής, για να συμβάλει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών σταθερότητας. Η Ιταλία θα συνεχίσει την ανθρωπιστική της προσπάθεια, για την παροχή βοήθειας στον παλαιστινιακό λαό και θα εργαστεί για να εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ ", πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

