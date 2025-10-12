Παλέρμο: Νεκρός 21χρονος αφού δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι όταν προσπάθησε να σταματήσει καβγά

Πυροβόλησαν 21χρονο στο κεφάλι όταν προσπάθησε να σταματήσει καβγά έξω από το εστιατόριο των γονιών του

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινότητα του Παλέρμο, όπου ένας 21χρονος έπεσε νεκρός αφού δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι όταν προσπάθησε να σταματήσει έναν καβγά έξω από το εστιατόριο των γονιών του.

Όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν ξέσπασε ένας καβγάς κοντά στο εστιατόριο «o Scrusciu». «Δέκα άτομα χτυπούσαν ένα αγόρι», είπαν αυτόπτες μάρτυρες στην ιταλική εφημερίδα Corriere Della Serra. Τότε ήταν που ο 21χρονος Πάολο Ταορμίνα βγήκε έξω και τους είπε σταματήσουν και να φύγουν γιατί ενοχλούσαν.

«Όλα φάνηκε να τελειώνουν, όταν ξαφνικά ένας από την παρέα τον πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι» περιέγραψε ένας μάρτυρας.

Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo in testa nel cuore della movida: «Cercava di fermare un pestaggio» https://t.co/L2wx5EECbK — Corriere della Sera (@Corriere) October 12, 2025

Μετά την βίαιη δολοφονία του άτυχου 21χρονου, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση με σκούτερ αφήνοντας πίσω τους χάος, αναποδογυρισμένα τραπέζια και κραυγές, όπως γράφει η Corriere Della Serra. Λίγο αργότερα, συνελήφθη ένας ύποπτος στο σπίτι του στην εργατική συνοικία Uditore του Παλέρμο και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα.

Στην περιοχή έσπευσαν Καραμπινιέροι και τρία ασθενοφόρα, όμως δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για τον Πάολο γιατί ήταν ήδη αργά.

«Πώς μπόρεσαν να το κάνουν αυτό; Κατέστρεψαν τη ζωή μου. Πώς μπορείς να πυροβολήσεις ένα αγόρι στο κεφάλι; Πώς θα ζήσω εγώ τώρα. Μου πήρατε την ελπίδα» είπε η μητέρα του Πάολο.

