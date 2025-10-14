«Ειρήνη»: Το βίντεο που ανήρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συμμετοχή του στη Σύνοδο για την Γάζα

Στο βίντεο καταγράφονται οι κυριότερες στιγμές και συναντήσεις που είχε ο πρωθυπουργός στην Αίγυπτο

Newsbomb

«Ειρήνη»: Το βίντεο που ανήρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συμμετοχή του στη Σύνοδο για την Γάζα
AP Pool
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Ειρήνη» είναι ο τίτλος του βίντεο που ανήρτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα κοινωνικά δίκτυα από την επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Αιγύπτιος ομόλογός του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι ήταν οι συμπρόεδροι της Συνόδου, παρουσία 31 ηγετών χωρών και διεθνών οργανισμών.

Το βίντεο περιλαμβάνει την άφιξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, την χειραψία και την συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τις συναντήσεις του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη κ.α.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια – Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι

03:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

02:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο voucher έως 800 ευρώ τον μήνα – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος

02:30ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2025 Δ'/ΕΣΣΟ - Όλες οι πληροφορίες

02:04ΚΟΣΜΟΣ

«Ειρήνη»: Το βίντεο που ανήρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συμμετοχή του στη Σύνοδο για την Γάζα

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Διακήρυξη για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία: Το πλήρες κείμενο της «Συμφωνίας για τη Γάζα»

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να αποκηρύξουν την Χαμάς, αν θέλουν να έχουν καλό μέλλον

00:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδικό ξέσπασμα στη Wall Street – Άλμα για τον Nasdaq

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ παρέλαβε τις σορούς τεσσάρων νεκρών ομήρων – Μεταφέρονται για ταυτοποίηση

00:16ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος εποχής: Κλείνουν τα μουσικά κανάλια του MTV μέχρι το τέλος του 2025

23:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: Όταν ξεκινήσει η δίκη όλα θα έρθουν στο φως - Κριτική σε Κωνσταντοπούλου

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πέρασε δύσκολα από το Μπέλφαστ η Γερμανία - Ισοπαλία για τη Γαλλία

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Στο Μαϊάμι έφτασε ο Κουβανός αντιφρονών Χοσέ Ντανιέλ Φερέρ - Την απελευθέρωση 700 πολιτικών κρατουμένων ζήτησε ο Ρούμπιο

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στη Μυτιλήνη – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μήνυμα καταδίκης κατά της Κίνας για τον εμβολισμό φιλιππινέζικου σκάφους στη Νότια Σινική Θάλασσα - Βίντεο

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά - Θανατηφόρο τροχαίο: Νεκρός 45χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Συναγερμός στο Λιμενικό - Αγνοείται 42χρονος σέρφερ

23:18TRAVEL

Απόδραση στη Δημητσάνα – Φθινόπωρο με άρωμα ιστορίας και αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision: Ακυρώνει την ψηφοφορία για το Ισραήλ

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έτοιμος για συμφωνία με το Ιράν όταν θα είναι έτοιμη και η Τεχεράνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Viral το κοπλιμέντο Τραμπ σε Μελόνι: Είσαι νέα και όμορφη - Δεν μπορώ να το πω αυτό στις ΗΠΑ

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Συγκίνηση σε όλο τον πλανήτη από την επανένωση των ομήρων με τις οικογένειές τους - Εικόνες, βίντεο

16:35LIFESTYLE

Το Σόι σου: Backstage από τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Βίντεο με τον δολοφόνο και τον συνεργό του πάνω στο σκούτερ λίγο πριν από το διπλό φονικό – Οι σφαίρες «δείχνουν» επαγγελματικό χτύπημα

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στη Μυτιλήνη – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

02:04ΚΟΣΜΟΣ

«Ειρήνη»: Το βίντεο που ανήρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συμμετοχή του στη Σύνοδο για την Γάζα

07:40WHAT THE FACT

Ευρωπαϊκός συναγερμός για επικίνδυνο ψάρι που συνεχίζει να πωλείται - Μην το καταναλώσετε

22:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η άφιξη στην Αίγυπτο και ο διάλογος με Τραμπ – Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τη συμφωνία ειρήνης στη Γάζα

09:25TRAVEL

28η Οκτωβρίου: Στο «κόκκινο» η πληρότητα των καταλυμάτων για το τριήμερο

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Διακήρυξη για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία: Το πλήρες κείμενο της «Συμφωνίας για τη Γάζα»

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή έκρηξη στο Κάιρο μετά την άφιξη Τραμπ στο Σαρμ ελ Σέιχ - Βίντεο

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε από σκάλες – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

20:46ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός: Τι φέρνει η άνοδος της κορυφογραμμής του Αζορικού Αντικυκλώνα

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ