Ένα νέο ηφαιστειακό νησί αναδύθηκε από τον ωκεανό προκαλώντας δέος στους επιστήμονες

Η «μεταμόρφωση» του νησιού και η οικολογική ανάπτυξή του, ακολούθησε έναν αντισυμμβατικό τρόπο 

ΚΟΣΜΟΣ
Τον Νοέμβριο του 1963, η έκρηξη ενός υποθαλάσσιου ηφαιστείου στα ανοιχτά της νότιας ακτής της Ισλανδίας, γέννησε το Surtsey, μια ξηρά που σύντομα θα γινόταν ζωντανό εργαστήριο.

Τα περισσότερα ηφαιστειακά νησιά που αναδύονται διαβρώνονται γρήγορα από τον ωκεανό ή αποτυγχάνουν να διαρκέσουν αρκετά για να αναπτυχθούν τα οικοσυστήματα. Το Surtsey αψήφησε αυτές τις πιθανότητες, προσφέροντας μια εξαιρετική ευκαιρία για επιστημονική μελέτη.

Τις πρώτες μέρες της έκρηξης, η ταχεία ανάδυση του νησιού, προκάλεσε επιστημονικό δέος.

Όταν οι πρώτοι επιστήμονες πάτησαν το πόδι τους στο Surtsey το 1964, παρατήρησαν την παρουσία σπόρων και φυτικών υπολειμμάτων που είχαν ξεβραστεί στην ακτή από τα κύματα. Ακόμη και πριν σταματήσει η έκρηξη, τα πουλιά άρχισαν να συρρέουν στο νησί, γοητευμένα από τις αλλαγές.

Η αρχική ζωή των φυτών ήταν αραιή, αλλά σηματοδότησε την αρχή μιας μεταμόρφωσης. Αυτό που συνέβη στη συνέχεια ήταν τόσο εκπληκτικό όσο και κρίσιμο για την οικολογική ανάπτυξη του νησιού. Η αναμενόμενη ακολουθία αποικισμού – φύκια, βρύα και στη συνέχεια αγγειακά φυτά – δεν εκτυλίχθηκε όπως είχε προγραμματιστεί. Αντίθετα, τα φυτά εμφανίστηκαν με αντισυμβατικό τρόπο, που προκλήθηκαν από φυσικές δυνάμεις όπως ο ωκεανός και τα πουλιά, παρακάμπτοντας τα αναμενόμενα στάδια σχηματισμού του εδάφους.

Ίσως μια από τις πιο απροσδόκητες ανατροπές στην οικολογική ανάπτυξη του Surtsey ήταν ο ρόλος των πουλιών, ιδιαίτερα των γλάρων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι γλάροι άρχισαν να φωλιάζουν στο νησί, φέρνοντας μαζί τους ζωτικά θρεπτικά συστατικά με τη μορφή γκουάνο. Αυτό ήταν ένα σημείο καμπής στον αποικισμό του νησιού, καθώς τα περιττώματα των πουλιών παρείχαν την απαραίτητη τροφή για την ανάπτυξη των χόρτων και άλλων φυτικών ειδών.

Ο Pawel Wasowicz, διευθυντής βοτανικής στο Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών, υπογραμμίζει πώς αυτό αμφισβήτησε προηγούμενες βιολογικές υποθέσεις.«Είναι εκπληκτικό. Από την εποχή του Δαρβίνου, οι βιολόγοι πίστευαν ότι ήταν απλώς είδη φυτών με σαρκώδεις καρπούς που μπορούσαν να ταξιδέψουν με τα πουλιά. Αλλά τα είδη στο Surtsey δεν έχουν σαρκώδεις καρπούς. Σχεδόν όλοι οι σπόροι στο Surtsey μεταφέρθηκαν στα κόπρανα των γλάρων»

Οι ραγδαίες και απροσδόκητες οικολογικές εξελίξεις του Surtsey συνεχίζουν να συναρπάζουν τους ερευνητές.

Νέοι παίκτες στο οικοσύστημα

Καθώς περνούσαν οι δεκαετίες, η μεταμόρφωση του Surtsey συνεχίστηκε. Νέα είδη έφτασαν, με τις γκρίζες φώκιες να κάνουν την εμφάνισή τους. Η παρουσία τους έφερε ακόμη περισσότερα θρεπτικά συστατικά στη γη μέσω των περιττωμάτων και των πλακούντων τους, εμπλουτίζοντας περαιτέρω το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα του νησιού.

Αυτές οι νέες προσθήκες έφεραν πρόσθετα επίπεδα πολυπλοκότητας στον οικολογικό ιστό του Surtsey. Καθώς οι φώκιες συγκεντρώνονταν σε μεγάλους αριθμούς, η παρουσία τους όχι μόνο επηρέασε τη ζωή των φυτών αλλά δημιούργησε επίσης ένα ζωτικό έδαφος αναπαραγωγής μακριά από τις απειλές αρπακτικών όπως οι όρκες. Οι φώκιες έγιναν αναπόσπαστο μέρος της συνεχώς εξελισσόμενης βιοποικιλότητας του νησιού.

Η αναπόφευκτη παρακμή: Οι κύκλοι της φύσης σε κίνηση

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με όλα τα πράγματα στη φύση, η ιστορία του Surtsey θα φτάσει τελικά στο τέλος της. Οι επιστήμονες έχουν προβλέψει ότι ορισμένα μέρη του νησιού, ειδικά περιοχές που χρησιμοποιούνται από τις φώκιες, θα διαβρωθούν τελικά από τη θάλασσα, οδηγώντας σε φυσική μείωση της βιοποικιλότητάς του. Καθώς το οικοσύστημα του νησιού φτάνει στο αποκορύφωμά του, θα αρχίσει τελικά να αντιστρέφεται, επιστρέφοντας στην ακατέργαστη ηφαιστειακή του κατάσταση.

