Παλαιστίνια μάνα: Έπρεπε να κάψω τα ρούχα των παιδιών μου για να τους μαγειρέψω

Φωτ. Αρχείου - Μητέρα και τα παιδιά της κουβαλούν πλαστικά δοχεία με νερό στην πόλη της Γάζας

Οι μαρτυρίες από την καθημερινή πάλη για επιβίωση στη Λωρίδα της Γάζας συγκλονίζουν, με τους κατοίκους στην περιοχή να αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε όλα τα είδη των απαραίτητων ειδών, ακόμα και στα υλικά για να μπορέσουν να μαγειρέψουν.

Μία εκτοπισμένη μητέρα αποκάλυψε στο Sky News ότι αναγκάστηκε να κάψει τα ρούχα των παιδιών της για να μπορέσει να τους μαγειρέψει.

«Έχουμε υποφέρει από τα πάντα, αλλά η πείνα ήταν κάτι άλλο. Προσεύχομαι στον Θεό οι αποφάσεις να εφαρμοστούν, να τελειώσει ο πόλεμος και η ζωή να επιστρέψει πίσω στη Γάζα. Ελπίζω να μην είναι απλά λόγια», δήλωσε η Kiffaya Najjar.

Μία ηλικιωμένη γυναίκα που εκτοπίστηκε από τον βόρειο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα δήλωσε στην κάμερα πως «δεν μπορούμε να βρούμε φαγητό, κουβέρτες ή καταφύγιο. Ορκίζομαι δεν μένουμε ούτε σε σκηνή. Άμα βρέξει γινόμαστε μούσκεμα».

Ο Παλαιστίνιος Zakaria Dedebg ελπίζει ότι η διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου θα προχωρήσει, ότι θα μπει τέλος στις συγκρούσεις, την πολιορκία και την καταστροφή στην περιοχή.

Οι κάτοικοι της Γάζας λένε ότι είναι διχασμένοι μεταξύ σκεπτικισμού και ελπίδας για τα αποτελέσματα της συνόδου που πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο, καθώς αναλογίζονται τι συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια.

*Με πληροφορίες από Sky News

