Νέα έκρηξη ηφαιστείου στην Iνδονησία - Εκτοξεύτηκε τέφρα σε ύψος 11 χιλιομέτρων

Οι αρχές της Ινδονησίας προειδοποιούν τους ντόπιους και τους τουρίστες να παραμείνουν σε απόσταση τουλάχιστον 6 χιλιομέτρων από το ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι  και να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν μετά τη νέα έκρηξη

Νέα έκρηξη ηφαιστείου στην Iνδονησία - Εκτοξεύτηκε τέφρα σε ύψος 11 χιλιομέτρων

To ηφαίστειο Lewotobi Laki-Laki «βρυχάται»

Οι αρχές στην Ινδονησία έχουν αυξήσει τον συναγερμό έκτακτης ανάγκης στο υψηλότερο επίπεδο μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι η οποία εκτόξευσε ηφαιστειακή τέφρα σε ύψος περίπου 11 χιλιομέτρων στον ουρανό. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή ζημιές την Τετάρτη, αλλά οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους και τους τουρίστες στο νησί Φλόρες να μείνουν μακριά από το «βουνό που βρυχάται» και να προετοιμαστούν για πιθανή εκκένωση.

«Το κοινό πρέπει να παραμείνει ήρεμο και να ακολουθεί τις οδηγίες της τοπικής κυβέρνησης και να μην πιστεύει σε θέματα από ασαφείς πηγές», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κέντρο Ηφαιστειακής και Γεωλογικής Αντιμετώπισης Κινδύνων της χώρας. Το ηφαίστειο εξερράγη στις 1:35 π.μ (τοπική ώρα) και η έκρηξη διήρκεσε περίπου εννέα λεπτά, ανέφερε σε ανακοίνωσή του η Γεωλογική Υπηρεσία της Ινδονησίας, αφού είχε επίσης εκραγεί δύο ώρες νωρίτερα.

Ο Μουχάμαντ Γουαφίντ, επικεφαλής της Γεωλογικής Υπηρεσίας, δήλωσε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να παραμείνουν σε απόσταση τουλάχιστον 6 έως 7 χιλιομέτρων από το σημείο της έκρηξης, κατά την οποία ηφαιστειακά υλικά εκτοξεύτηκαν στον ουρανό πάνω από την κορυφή του βουνού, ύψους 1.584 μέτρων.

«Οι άνθρωποι που ζουν κοντά στο ηφαίστειο θα πρέπει να γνωρίζουν την πιθανή ηφαιστειακή λασπώδη ροή σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης», δήλωσε ο Γουαφιντ, προσθέτοντας ότι η στήλη τέφρας από την έκρηξη θα μπορούσε να «διαταράξει τη λειτουργία του αεροδρομίου και τις πτητικές διαδρομές εάν εξαπλωθεί περαιτέρω».

Οι αρχές έχουν αναστείλει τις λειτουργίες στο τοπικό αεροδρόμιο Fransiskus Xaverius Seda στην πόλη Maumere, περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά του Λεβοτόμπι ανέφερε το αεροδρόμιο στο Instagram. Θα παραμείνει κλειστό μέχρι την Πέμπτη. Τον Ιούλιο, το ίδιο ηφαίστειο εξερράγη, στέλνοντας ένα σύννεφο τέφρας σε ύψος 18 χιλιομέτρων στον ουρανό και αναγκάζοντας την ακύρωση πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο στο θέρετρο του Μπαλί.

Δέκα άνθρωποι που ζούσαν σε τοπικά χωριά σκοτώθηκαν και χιλιάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές όταν το ηφαίστειο εξερράγη τον Νοέμβριο του 2024, σύμφωνα με αναφορές. Η Ινδονησία, η οποία έχει περισσότερα από 120 ενεργά ηφαίστεια και βρίσκεται στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια περιοχή έντονης σεισμικής δραστηριότητας που εκτείνεται από την Ιαπωνία έως τη Νοτιοανατολική Ασία και σε όλη τη λεκάνη του Ειρηνικό

