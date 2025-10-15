Ρόμπερτ Ντε Νίρο - Αλ Πατσίνο: 50 χρόνια φιλίας «ζωντανεύουν» σε καμπάνια του οίκου Moncler
Οι δύο θρύλοι του Χόλιγουντ επανενώνονται μπροστά στον φακό για να γιορτάσουν πέντε δεκαετίες συνεργασίας και φιλίας
Μπορεί να μετρούν και οι δύο τρία Όσκαρ, αλλά δεν είναι οι διακρίσεις του Χόλιγουντ που ενώνουν τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τον Αλ Πατσίνο — είναι η φιλία τους.
Οι δύο εμβληματικοί ηθοποιοί πρωταγωνιστούν στη χειμερινή καμπάνια της Moncler με τίτλο «Warmer Together», που γιορτάζει πάνω από πενήντα χρόνια βαθιάς συντροφικότητας.
Η ασπρόμαυρη φωτογράφιση, που κυκλοφόρησε στις 15 Οκτωβρίου και φέρει την υπογραφή του Platon, αποτυπώνει τους δύο σταρ να κάθονται δίπλα-δίπλα, να ανταλλάσσουν χαμόγελα και να μοιράζονται στιγμές μίας αυθεντικής ανθρώπινης σύνδεσης, ντυμένοι με ρούχα του οίκου.
Στα μικρά φιλμ που συνοδεύουν την καμπάνια, ο Ντε Νίρο και ο Πατσίνο μιλούν για τη «ζεστασιά» που γεννιέται από τις συζητήσεις, τις βόλτες και τη φιλία. «Η ζεστασιά δεν έχει να κάνει με το έξω», λέει ο Ντε Νίρο. «Ήταν πάντα αυτό συμβαίνει μέσα μας».
«Η φιλία είναι το σπουδαιότερο πράγμα που μπορείς να έχεις», προσθέτει ο Πατσίνο. «Μοιράζεσαι τον ίδιο κόσμο με κάποιον. Υπάρχει μια έμφυτη εμπιστοσύνη και μια κοινή οπτική της ζωής».
Η καμπάνια, όπως σημειώνει ο πρόεδρος και CEO της Moncler, Remo Ruffini, «αποτυπώνει την τρυφερότητα, τη ζεστασιά και την πίστη ότι όλοι είμαστε καλύτεροι — και πιο ζεστοί — όταν είμαστε μαζί».
Σε ένα από τα συνοδευτικά βίντεο, ο Ντε Νίρο και ο Πατσίνο περπατούν πάνω σε μια σκηνή με χαμηλό φωτισμό, αγκαλιάζονται και κρατιούνται από το χέρι — μια συγκινητική απεικόνιση της φιλίας τους που κρατά μισό αιώνα.
Όπως είχε δηλώσει παλαιότερα ο Πατσίνο: «Υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον λίγο καλύτερα. Και καμιά φορά απλώς συναντιόμαστε για να μιλήσουμε, να μοιραστούμε σκέψεις».