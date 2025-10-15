Ρόμπερτ Ντε Νίρο - Αλ Πατσίνο: 50 χρόνια φιλίας «ζωντανεύουν» σε καμπάνια του οίκου Moncler

Οι δύο θρύλοι του Χόλιγουντ επανενώνονται μπροστά στον φακό για να γιορτάσουν πέντε δεκαετίες συνεργασίας και φιλίας

Ανθή Κουρεντζή

Ο Αλ Πατσίνο και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Μπορεί να μετρούν και οι δύο τρία Όσκαρ, αλλά δεν είναι οι διακρίσεις του Χόλιγουντ που ενώνουν τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τον Αλ Πατσίνο — είναι η φιλία τους.

Οι δύο εμβληματικοί ηθοποιοί πρωταγωνιστούν στη χειμερινή καμπάνια της Moncler με τίτλο «Warmer Together», που γιορτάζει πάνω από πενήντα χρόνια βαθιάς συντροφικότητας.

Η ασπρόμαυρη φωτογράφιση, που κυκλοφόρησε στις 15 Οκτωβρίου και φέρει την υπογραφή του Platon, αποτυπώνει τους δύο σταρ να κάθονται δίπλα-δίπλα, να ανταλλάσσουν χαμόγελα και να μοιράζονται στιγμές μίας αυθεντικής ανθρώπινης σύνδεσης, ντυμένοι με ρούχα του οίκου.

Στα μικρά φιλμ που συνοδεύουν την καμπάνια, ο Ντε Νίρο και ο Πατσίνο μιλούν για τη «ζεστασιά» που γεννιέται από τις συζητήσεις, τις βόλτες και τη φιλία. «Η ζεστασιά δεν έχει να κάνει με το έξω», λέει ο Ντε Νίρο. «Ήταν πάντα αυτό συμβαίνει μέσα μας».

«Η φιλία είναι το σπουδαιότερο πράγμα που μπορείς να έχεις», προσθέτει ο Πατσίνο. «Μοιράζεσαι τον ίδιο κόσμο με κάποιον. Υπάρχει μια έμφυτη εμπιστοσύνη και μια κοινή οπτική της ζωής».

Ο Αλ Πατσίνο και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο / Instagram: Moncler

Η καμπάνια, όπως σημειώνει ο πρόεδρος και CEO της Moncler, Remo Ruffini, «αποτυπώνει την τρυφερότητα, τη ζεστασιά και την πίστη ότι όλοι είμαστε καλύτεροι — και πιο ζεστοί — όταν είμαστε μαζί».

Σε ένα από τα συνοδευτικά βίντεο, ο Ντε Νίρο και ο Πατσίνο περπατούν πάνω σε μια σκηνή με χαμηλό φωτισμό, αγκαλιάζονται και κρατιούνται από το χέρι — μια συγκινητική απεικόνιση της φιλίας τους που κρατά μισό αιώνα.

Όπως είχε δηλώσει παλαιότερα ο Πατσίνο: «Υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον λίγο καλύτερα. Και καμιά φορά απλώς συναντιόμαστε για να μιλήσουμε, να μοιραστούμε σκέψεις».

Ο Αλ Πατσίνο και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο / Instagram: Moncler

