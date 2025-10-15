Τραμπ: «Εξετάζουμε» πλήγματα κατά των καρτέλ και σε εδάφη της Βενεζουέλας
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι είχε εξουσιοδοτήσει τη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Τετάρτη (15/10) τις αναφορές ότι εξουσιοδότησε τη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, σηματοδοτώντας μια απότομη κλιμάκωση των προσπαθειών των ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στο καθεστώς του Προέδρου Νικολά Μαδούρο.
Η εφημερίδα New York Times ήταν η πρώτη που δημοσίευσε την απόρρητη οδηγία, επικαλούμενη πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με την απόφαση.
Επιθέσεις σε εδάφη της Βενεζουέλας
Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εντός της επικράτειας της Βενεζουέλας, μια κλιμάκωση της επιχείρησης που έχει ως στόχο πλοία στη θάλασσα.
«Σίγουρα εξετάζουμε τώρα το έδαφος, επειδή έχουμε την θάλασσα υπό έλεγχο», δήλωσε ο Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε γιατί ήταν απαραίτητες οι επιθέσεις κατά των πλοίων, αντί για έλεγχοι από την Ακτοφυλακή, ο Τραμπ απάντησε: «Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό εδώ και χρόνια».
«Ποτέ δεν είχε αποτέλεσμα όταν το κάνατε με έναν πολύ πολιτικά ορθό τρόπο», είπε ο Τραμπ σχετικά με τη χρήση της Ακτοφυλακής αντί των εναέριων επιθέσεων.
*Με πληροφορίες από Reuters, New York Times