Τραμπ: «Εξετάζουμε» πλήγματα κατά των καρτέλ και σε εδάφη της Βενεζουέλας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Τετάρτη (15/10) τις αναφορές ότι εξουσιοδότησε τη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, σηματοδοτώντας μια απότομη κλιμάκωση των προσπαθειών των ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στο καθεστώς του Προέδρου Νικολά Μαδούρο.

Η εφημερίδα New York Times ήταν η πρώτη που δημοσίευσε την απόρρητη οδηγία, επικαλούμενη πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με την απόφαση.

Breaking News: The Trump administration secretly authorized the CIA to conduct covert action in Venezuela, according to U.S. officials. https://t.co/PoYVsP1SX2 — The New York Times (@nytimes) October 15, 2025

Επιθέσεις σε εδάφη της Βενεζουέλας

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εντός της επικράτειας της Βενεζουέλας, μια κλιμάκωση της επιχείρησης που έχει ως στόχο πλοία στη θάλασσα.

#BREAKING Trump says 'looking at' strikes on land against Venezuela cartels pic.twitter.com/cPuQp1UTg7 — AFP News Agency (@AFP) October 15, 2025

«Σίγουρα εξετάζουμε τώρα το έδαφος, επειδή έχουμε την θάλασσα υπό έλεγχο», δήλωσε ο Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε γιατί ήταν απαραίτητες οι επιθέσεις κατά των πλοίων, αντί για έλεγχοι από την Ακτοφυλακή, ο Τραμπ απάντησε: «Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό εδώ και χρόνια».

«Ποτέ δεν είχε αποτέλεσμα όταν το κάνατε με έναν πολύ πολιτικά ορθό τρόπο», είπε ο Τραμπ σχετικά με τη χρήση της Ακτοφυλακής αντί των εναέριων επιθέσεων.

Under my Standing Authorities as Commander-in-Chief, this morning, the Secretary of War, ordered a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with a Designated Terrorist Organization (DTO) conducting narcotrafficking in the USSOUTHCOM area of responsibility — just off the Coast… pic.twitter.com/XWDpGZ4lsZ — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 14, 2025

*Με πληροφορίες από Reuters, New York Times

