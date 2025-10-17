Τουρκία: Η στιγμή που φύλακας σώζει νεαρή πριν την χτυπήσει το τραμ

Τύχη βουνό είχε μία γυναίκα στην Τουρκία, όταν φύλακας ασφαλείας την έσωσε προτού χτυπηθεί από τραμ, καθώς η νεαρή δεν είχε αντιληφθεί ότι το μέσο είχε φτάσει στην στάση, οδεύοντας προς δυνητικά σοβαρό ατύχημα.

H γυναίκα, φορώντας ακουστικά, δεν άκουσε τον συρμό να πλησιάζει, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ. Σώθηκε τελευταία στιγμή, χάρη στην προσοχή του προσωπικού ασφαλείας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έχει γίνει viral, ο άντρας συνειδητοποιεί την απρόσεκτη κίνηση της κοπέλας να πάει προς τις γραμμές και απλώνει το χέρι του να την τραβήξει.