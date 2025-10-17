Baek Se-hee: Πέθανε η συγγραφέας του μπεστ σέλερ «Θέλω να πεθάνω, αλλά θέλω να φάω Tteokbokki»

Η Baek Se-hee, η Νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας του μπεστ σέλερ "Θέλω να πεθάνω, αλλά θέλω να φάω Tteokbokki", πέθανε σε ηλικία 35 ετών. Το βιβλίο της, που εκδόθηκε το 2018, μια συλλογή συζητήσεων με τον ψυχίατρό της σχετικά με την κατάθλιψή της, αποτέλεσε ένα πολιτιστικό φαινόμενο, με τα θέματα της ψυχικής υγείας να αντηχούν σε αναγνώστες σε όλο τον κόσμο.

Γραμμένο αρχικά στα κορεατικά, έτυχε διεθνούς αναγνώρισης μετά την έκδοση της αγγλικής μετάφρασής του το 2022. Λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατό της δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής σαφείς.

Η Baek δώρισε τα όργανά της - την καρδιά, τους πνεύμονες, το συκώτι και τα νεφρά της - τα οποία βοήθησαν να σωθούν πέντε ζωές, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κορεατική Υπηρεσία Δωρεάς Οργάνων την Παρασκευή. Η δήλωση περιελάμβανε επίσης σχόλια από την αδερφή της, η οποία ανέφερε ότι η 35χρονη ήθελε να «μοιραστεί την καρδιά της με άλλους μέσα από το έργο της και να εμπνεύσει ελπίδα».

https://www.instagram.com/p/C7GOFi3xewM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το «Θέλω να πεθάνω, αλλά θέλω να φάω Tteokbokki"», που εκδόθηκε το 2018, έχει πουλήσει περισσότερα από ένα εκατομμύριο αντίτυπα παγκοσμίως και έχει μεταφραστεί σε 25 χώρες. Το μπεστ-σέλερ φαινόμενο εγκωμιάστηκε για την ομαλοποίηση των συζητήσεων για την ψυχική υγεία και την λεπτή προσέγγισή του στους εσωτερικούς αγώνες - κυρίως, την προσωπική σύγκρουση της συγγραφέως μεταξύ καταθλιπτικών σκέψεων και της εκτίμησής της για τις απλές χαρές της ζωής.

«Η ανθρώπινη καρδιά, ακόμα και όταν θέλει να πεθάνει, συχνά θέλει ταυτόχρονα να φάει και λίγο tteokbokki», λέει η πιο διάσημη ατάκα του βιβλίου. Γεννημένη το 1990, η Baek Se-hee σπούδασε δημιουργική γραφή στο πανεπιστήμιο και εργάστηκε για πέντε χρόνια σε εκδοτικό οίκο, σύμφωνα με τη σύντομη βιογραφία της στις εκδόσεις Bloomsbury, οι οποίες εξέδωσαν την αγγλική έκδοση των απομνημονευμάτων της το 2018.

Για μια δεκαετία λάμβανε θεραπεία για δυσθυμία, μια ήπια αλλά μακροχρόνια μορφή κατάθλιψης, η οποία αποτέλεσε τη βάση του μπεστ σέλερ της, αναφέρει η βιογραφία της. Η συνέχεια, με τίτλο «Θέλω να πεθάνω αλλά ακόμα θέλω να φάω Tteokbokki"», εκδόθηκε στα κορεατικά το 2019. Η αγγλική μετάφρασή του εκδόθηκε το 2024.