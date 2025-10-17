Ιταλία: Αύξηση κατά 50% στον «flat tax» για πλούσιους αλλοδαπούς ανεξαρτήτως εισοδημάτων

Αύξηση κατά 50% σχεδιάζει να κάνει η Ιταλία στον συντελεστή ενός ενιαίου φόρου που αποσκοπεί στην προσέλκυση πλούσιων ατόμων, στο πλαίσιο των μέτρων για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της χώρας για την περίοδο 2026-2028, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται δύο αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.

Η ιταλική κυβέρνηση σκοπεύει να αυξήσει τον ετήσιο φόρο από 200.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ για τα εισοδήματα από το εξωτερικό που αποκτούν άτομα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ιταλία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Η κίνηση αυτή, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τον προϋπολογισμό του 2026, σηματοδοτεί τη δεύτερη αύξηση σε δύο χρόνια.

Η εισφορά, που εισήχθη για πρώτη φορά το 2017 από την κεντροαριστερή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι με σκοπό να προσελκύσει πλούσιους αλλοδαπούς, διπλασιάστηκε σε 200.000 ευρώ το 2024 από την συντηρητική κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, χωρίς αναδρομική ισχύ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον Ιούνιο, σχεδόν 1.500 άτομα επωφελήθηκαν από το καθεστώς του συγκεκριμένου φόρου στην Ιταλία το 2023. Το μέτρο απέφερε 315 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα για το κράτος μεταξύ 2020 και 2023.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έπαιξε για την ιταλική ομάδα Γιουβέντους μεταξύ 2018 και 2021, ήταν ένας από τους πιο γνωστούς δικαιούχους του καθεστώτος του συγκεκριμένου φορολογικού συντελεστή στην Ιταλία.

Σοβαρό πλήγμα για τους πλούσιους αλλοδαπούς

Η αύξηση, εάν εγκριθεί από το κοινοβούλιο, θα αποτελέσει σοβαρό πλήγμα για τους πλούσιους αλλοδαπούς που επιδιώκουν να αποφύγουν τους υψηλότερους φόρους σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Την τελευταία δεκαετία, η Ιταλία, και ιδίως η οικονομική της πρωτεύουσα Μιλάνο, έχει γίνει ένας δημοφιλής προορισμός για τους υπερπλούσιους του κόσμου, που προσελκύονται από την ποιότητα ζωής και τα φορολογικά κίνητρα που τους επιτρέπουν να πληρώνουν ένα «flat» ποσό για όλα τα εισοδήματά τους στο εξωτερικό.

Ωστόσο, το πρόγραμμα αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ των απλών Ιταλών, ιδίως στο Μιλάνο, οι οποίοι το κατηγορούν ότι οδηγεί σε αύξηση των τιμών των ακινήτων και συμβάλλει στην επιδείνωση της έλλειψης στέγης.

Καταγγελίες του Παρισιού για την πρακτική

Η πρακτική είχε προκαλέσει «τριγμούς» στις σχέσεις Ρώμης-Παρισιού το τελευταίο διάστημα, με τον - τότε - Γάλλο πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού να κατακεραυνώνει την Ιταλία τον Αύγουστο για πρακτικές δημοσιονομικού «ντάμπινγκ».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός χαρακτήρισε κατά τη διάρκεια διακαναλικής συνέντευξης στις 31 Αυγούστου το μέτρο ως «φορολογικό νομαδισμό». Η ιταλική κυβέρνηση το αρνήθηκε, ενώ μέλη των βασικών κομμάτων της Ιταλίας επέκριναν την επίθεση, υπερασπιζόμενοι την ορθότητα και την ελκυστικότητα του φορολογικού τους συστήματος.

*Με πληροφορίες από πρακτορείο Reuters, FT, Euronews

