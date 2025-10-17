Ιταλία: Αύξηση κατά 50% στον «flat tax» για πλούσιους αλλοδαπούς ανεξαρτήτως εισοδημάτων

Η ιταλική κυβέρνηση σκοπεύει να αυξήσει τον ετήσιο φόρο από 200.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ για τα εισοδήματα από το εξωτερικό

Newsbomb

Ιταλία: Αύξηση κατά 50% στον «flat tax» για πλούσιους αλλοδαπούς ανεξαρτήτως εισοδημάτων
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αύξηση κατά 50% σχεδιάζει να κάνει η Ιταλία στον συντελεστή ενός ενιαίου φόρου που αποσκοπεί στην προσέλκυση πλούσιων ατόμων, στο πλαίσιο των μέτρων για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της χώρας για την περίοδο 2026-2028, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται δύο αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.

Η ιταλική κυβέρνηση σκοπεύει να αυξήσει τον ετήσιο φόρο από 200.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ για τα εισοδήματα από το εξωτερικό που αποκτούν άτομα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ιταλία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Η κίνηση αυτή, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τον προϋπολογισμό του 2026, σηματοδοτεί τη δεύτερη αύξηση σε δύο χρόνια.

Η εισφορά, που εισήχθη για πρώτη φορά το 2017 από την κεντροαριστερή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι με σκοπό να προσελκύσει πλούσιους αλλοδαπούς, διπλασιάστηκε σε 200.000 ευρώ το 2024 από την συντηρητική κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, χωρίς αναδρομική ισχύ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον Ιούνιο, σχεδόν 1.500 άτομα επωφελήθηκαν από το καθεστώς του συγκεκριμένου φόρου στην Ιταλία το 2023. Το μέτρο απέφερε 315 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα για το κράτος μεταξύ 2020 και 2023.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έπαιξε για την ιταλική ομάδα Γιουβέντους μεταξύ 2018 και 2021, ήταν ένας από τους πιο γνωστούς δικαιούχους του καθεστώτος του συγκεκριμένου φορολογικού συντελεστή στην Ιταλία.

Σοβαρό πλήγμα για τους πλούσιους αλλοδαπούς

Η αύξηση, εάν εγκριθεί από το κοινοβούλιο, θα αποτελέσει σοβαρό πλήγμα για τους πλούσιους αλλοδαπούς που επιδιώκουν να αποφύγουν τους υψηλότερους φόρους σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Την τελευταία δεκαετία, η Ιταλία, και ιδίως η οικονομική της πρωτεύουσα Μιλάνο, έχει γίνει ένας δημοφιλής προορισμός για τους υπερπλούσιους του κόσμου, που προσελκύονται από την ποιότητα ζωής και τα φορολογικά κίνητρα που τους επιτρέπουν να πληρώνουν ένα «flat» ποσό για όλα τα εισοδήματά τους στο εξωτερικό.

Ωστόσο, το πρόγραμμα αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ των απλών Ιταλών, ιδίως στο Μιλάνο, οι οποίοι το κατηγορούν ότι οδηγεί σε αύξηση των τιμών των ακινήτων και συμβάλλει στην επιδείνωση της έλλειψης στέγης.

Καταγγελίες του Παρισιού για την πρακτική

Η πρακτική είχε προκαλέσει «τριγμούς» στις σχέσεις Ρώμης-Παρισιού το τελευταίο διάστημα, με τον - τότε - Γάλλο πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού να κατακεραυνώνει την Ιταλία τον Αύγουστο για πρακτικές δημοσιονομικού «ντάμπινγκ».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός χαρακτήρισε κατά τη διάρκεια διακαναλικής συνέντευξης στις 31 Αυγούστου το μέτρο ως «φορολογικό νομαδισμό». Η ιταλική κυβέρνηση το αρνήθηκε, ενώ μέλη των βασικών κομμάτων της Ιταλίας επέκριναν την επίθεση, υπερασπιζόμενοι την ορθότητα και την ελκυστικότητα του φορολογικού τους συστήματος.

*Με πληροφορίες από πρακτορείο Reuters, FT, Euronews

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία προ των πυλών - Θα επηρεάσει και την Αττική - Τέσσερις γυναίκες μετεωρολόγοι προειδοποιούν

19:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή Ενοικίου: Λήγει η προθεσμία στις 20 Οκτωβρίου – Πώς θα κάνετε την αίτηση

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Η TikTok και το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας συνεργάζονται για την προώθηση ασφαλών διαδικτυακών πρακτικών μεταξύ των εφήβων

19:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δύο επιζώντες επίθεσης σε σκάφος ανοιχτά της Βενεζουέλας κρατούνται σε πολεμικό πλοίο

19:01TRAVEL

5+1 ξεχωριστές προτάσεις για το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη

18:56LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: «Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο», λέει μετά το διαζύγιο της με τον Κιθ Άρμπαν

18:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση Πιερρακάκη με τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ, Σκοτ Μπέσεντ – Έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία

18:47WHAT THE FACT

Η «ηγεμονία» των κινητών τηλεφώνων πλησιάζει στο τέλος της - Ποια τεχνολογία θα τα αντικαταστήσει

18:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτος, Λιβύη και Κύπρος: Η πρωτοβουλία 5x5 από Μητσοτάκη και η ατζέντα με τις θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Halloween: Ένα λεωφορείο με...φαντάσματα κυκλοφορεί στους δρόμους της Θεσσαλονίκης

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Ενιαίο φόρο €300.000 για ξένους που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ιταλία επιβάλλει η Μελόνι

18:34ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σε κατάστημα ΟΠΑΠ της Θεσσαλονίκης ο μεγάλος νικητής του ΤΖΟΚΕΡ – Κέρδισε 5,7 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία και ακόμα 1,9 εκατ. ευρώ στη δεύτερη

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκαν ένορκος και μάρτυρας για φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση μέσα στα δικαστήρια

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Επιβεβαίωσε τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα - Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων το τετ-α-τετ των δύο ηγετών

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Έτρεχε σε αγώνες ο οδηγός της BMW που ενεπλάκη στο φρικτό τροχαίο με τους δύο νεκρούς στις Αφίδνες - Εντοπίστηκε υψηλό ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του

18:09ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το ΔΕΗ The Butterfly Trail στη Θεσσαλονίκη

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προσφυγή πολιτών στο ΣτΕ για ραδιοβοηθήματα του αεροδρομίου πάνω σε αρχαιολογικά ευρήματα

18:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανασφάλιστα οχήματα: Έρχονται «ραβασάκια» με πρόστιμα – Πόσα θα πληρώσουμε ανάλογα την παράβαση

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ, γιατί ο Τραμπ ζήτησε επέκταση και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί

17:59ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Διεθνής συμφωνία για μείωση των ρύπων της ναυτιλίας «ναυάγησε» - Οι πιέσεις που άσκησε η Ουάσινγκτον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Έτρεχε σε αγώνες ο οδηγός της BMW που ενεπλάκη στο φρικτό τροχαίο με τους δύο νεκρούς στις Αφίδνες - Εντοπίστηκε υψηλό ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Μάρτυρας αναγνώρισε τον 22χρονο συνεργό - «Κάτι κοιτούσε, είμαι σίγουρη ότι ήταν αυτός»

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του για «λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής»

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Αφίδνες: Θετικός στο αλκοόλ ο οδηγός της BMW - Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ποιος ήταν ο επιχειρηματίας και παράγοντας ποδοσφαίρου Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε με 3 σφαίρες μπροστά στα παιδιά του

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

12:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κρατά την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αυτό είναι το πρώτο τηλεφώνημα του ανιψιού μετά τη δολοφονία του θείου του

18:47WHAT THE FACT

Η «ηγεμονία» των κινητών τηλεφώνων πλησιάζει στο τέλος της - Ποια τεχνολογία θα τα αντικαταστήσει

16:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Ποιοι θα λάβουν ειδοποίηση για πρόστιμο έως και 20.000€ αν δεν συμμορφωθούν

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Αγωνία για την «Ξανθιά Αφροδίτη» της 7ης Τέχνης – Η μάχη με μυστηριώδη ασθένεια

15:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Λούκα Βιλντόζα: Σοκάρει η κατάθεση της διασώστριας - «Με έπιασε από τον λαιμό και με σήκωσε»

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία για καταζητούμενο πρώην πρύτανη που φέρεται να δραπέτευσε με ελληνικό διαβατήριο

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

22:00WHAT THE FACT

Το μυστικό που κρύβει η «πόλη κάτω από τον πάγο» - Μυστική βάση κάτω από τους παγετώνες της Γροιλανδίας εντόπισαν επιστήμονες της NASA

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Cedric Grolet: Ο ζαχαροπλάστης- σταρ του διαδικτύου που πλημμύρισε με... σοκολάτα το Instagram

16:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραδόθηκε στις αρχές ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Τραμπ - Αντιμέτωπος με πιθανή φυλάκιση δεκαετιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ