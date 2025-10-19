Απίστευτο βίντεο: Κροκόδειλος κάνει «βουτιές» σε πισίνα 5άστερου ξενοδοχείου στο Κουίνσλαντ

Αναστάτωση προκάλεσε σε πολυτελές θέρετρο του Κουίνσλαντ ένα μικρό κροκοδειλάκι, όταν εντοπίστηκε να «απολαμβάνει» βουτιές στην πισίνα του Sheraton Mirage.

Σύμφωνα με τον Guardian, τον απρόσμενο «επισκέπτη» κατέγραψαν δύο χρήστες του TikTok που δημοσίευσαν βίντεο στο οποίο φαίνεται ο νεαρός κροκόδειλος να κολυμπά αμέριμνος στην πισίνα του ξενοδοχείου, το απόγευμα του Σαββάτου (17/10).

«Δεν θέλω να ανησυχήσει κανείς, αλλά υπάρχει ένας κροκόδειλος στην πισίνα του Sheraton», ακούγεται να λέει η Λίζα Κέλερ στο βίντεό της.

Σε δεύτερο βίντεο, φαίνονται επισκέπτες να συνεχίζουν να χαλαρώνουν στις ξαπλώστρες γύρω από την πισίνα, αδιαφορώντας για τον κροκόδειλο.

A baby crocodile has been snapped chilling out at the bottom of a pool at a luxury resort in Far North Queensland.



The video posted to TikTok shows the unexpected visitor making itself at home in the lagoon-style pool at the Sheraton Mirage in Port Douglas on Saturday afternoon.

Άλλος χρήστης ανέβασε το βίντεο με το δημοφιλές ηχητικό «sit back and relax», σχολιάζοντας με χιούμορ πως αυτή τη φορά «ο κροκόδειλος χάλασε τη ραστώνη, όχι οι τουρίστες».

«Απλώς ένας κροκόδειλος που κάνει τη βουτιά του στην πισίνα του Grand Mirage Port Douglas», έγραψε ο χρήστης @jasssyyl.

Κάποιοι μάλιστα σχολίασαν πως δεν ήταν η πρώτη φορά που κροκόδειλος εμφανίζεται στο ξενοδοχείο καθώς ένας ακόμη είχε εντοπιστεί νωρίτερα στο γήπεδο γκολφ της περιοχής.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Επιστήμης και Καινοτομίας του Κουίνσλαντ (DETSI) επιβεβαίωσε πως φύλακες άγριας ζωής ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αναφορά μέσω της εφαρμογής QWildlife, βγάζοντας και μεταφέροντας το άγριο ζώο με ασφάλεια.

NOT YOUR TYPICAL POOL GUEST



A crocodile took a dip in a luxury hotel pool in northeastern Australia this weekend but failed to stir guests who relaxed in the sun a few steps away.



READ: https://t.co/F4uf8S5XXY pic.twitter.com/Y9pP70ML0N — PhilSTAR L!fe (@philstarlife) October 19, 2025

«Πινακίδες προειδοποίησης για κροκόδειλους τοποθετήθηκαν στην περιοχή», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Οι αρχές υπενθύμισαν ότι όλες οι αναφορές για θεάσεις κροκοδείλων ελέγχονται και μπορούν να υποβληθούν μέσω της εφαρμογής QWildlife, στην ιστοσελίδα του DETSI

Νωρίτερα φέτος, ένας μεγάλος κροκόδειλος είχε θεαθεί σε γήπεδο γκολφ του Palmer Sea Reef, μόλις 3 χλμ. από το ξενοδοχείο, όπου οι τιμές δωματίων κυμαίνονται από περίπου 400 έως 1.900 δολάρια τη βραδιά.

