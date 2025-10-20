Κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων πίσω από τη δολοφονία του Σενεγαλέζου τερματοφύλακα

Σοκ προκάλεσε στην ποδοσφαιρική κοινότητα η είδηση της δολοφονίας του 16χρονου - πολλά υποσχόμενους - Σενεγαλέζου τερματοφύλακα, Τσέικ Τουρέ, στην Γκάνα.

Σε μία ανατριχιαστική εξέλιξη, ο νεαρός φέρεται να έπεσε θύμα κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με επίσημες πηγές.

Το Υπουργείο Αφρικανικής Ολοκλήρωσης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Σενεγάλης επιβεβαίωσε την είδηση ​​και ξεκίνησε έρευνα, σε συνεργασία με την αστυνομία της Γκάνας, για να διευκρινίσει τις συνθήκες του εγκλήματος και να προετοιμάσει τον επαναπατρισμό της σορού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε η Πρεσβεία της Σενεγάλης στην Άκκρα, η σορός του Τουρέ βρέθηκε στο νεκροτομείο, στην περιοχή Ασάντι, περίπου 250 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Γκάνας.

Ο θάνατος καταγράφηκε επίσημα το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, ενώ οι αρχικές ενδείξεις υποδείκνυαν απαγωγή που πραγματοποιήθηκε μέσω απάτης που αφορούσε υποσχέσεις πρόσβασης σε επαγγελματικό σύλλογο.

Η υπόθεση του Τουρέ έχει εγείρει ανησυχίες μεταξύ των αφρικανικών ιδρυμάτων σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την εμπορία ανθρώπων και τον πολλαπλασιασμό των ψευδών υποσχέσεων σε νεαρούς αθλητές.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι υπεύθυνοι για την απαγωγή επικοινώνησαν με την οικογένεια του Τουρέ, οι οποίοι απαίτησαν λύτρα για την απελευθέρωσή του. Τα μέλη της οικογένειας δεν μπόρεσαν να συγκεντρώσουν τα χρήματα που ζητήθηκαν και, μετά την άρνησή τους, οι απαγωγείς έκαναν πράξη την απειλή τους και σκότωσαν τον έφηβο.

Social media users are in shock following the heartbreaking death of young Senegalese goalkeeper Cheikh Touré, who was found dead in Ghana, as confirmed by a statement from Senegal’s Ministry of African Integration and Foreign Affairs.



Η δολοφονία του Τουρέ ώθησε επίσημους φορείς να εκδώσουν νέες προειδοποιήσεις για την προστασία των νεαρών αθλητών στη Δυτική Αφρική.

Το Υπουργείο Αφρικανικής Ολοκλήρωσης, Εξωτερικών και Σενεγαλέζων που ζουν στο εξωτερικό προέτρεψε ρητά τους συλλόγους, τις ακαδημίες, τους προπονητές και τις οικογένειες να «επιδεικνύουν εξαιρετική προσοχή όσον αφορά τις μη επαληθευμένες προσφορές δοκιμών ή μεταγραφών στο εξωτερικό ».

Επιπλέον, τόνισε τη σημασία των αθλητών να εκτελούν τυχόν διασταυρώσεις ή να ταξιδεύουν μόνο μέσω επίσημων κυκλωμάτων και μετά από διαβούλευση με τις αθλητικές αρχές.