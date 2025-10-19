Θρήνος στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Δολοφονήθηκε ο 16χρονος, Τσέικ Τουρέ

Ο άτυχος ταλαντούχος γκολκίπερ έπεσε θύμα απαγωγής και άγριας δολοφονίας.

Le Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a annoncé le décès de Cheikh Touré, jeune footballeur sénégalais, au Ghana. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances de sa mort.https://t.co/e2GICYZ9DQ pic.twitter.com/i5DxcfuLEx — RTS SENEGAL (@RTS1_Senegal) October 18, 2025

Οι εγκληματίες υποσχέθηκαν στον Τουρέ ένα επαγγελματικό συμβόλαιο στο Μαρόκο, προορισμός που αποτελούσε όνειρο του 16χρονου, για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Αντί, όμως, να πάρει μια ευκαιρία ζωής, ο Τουρέ είδε το νήμα της να κόβεται άδοξα, καθώς απήχθη από εγκληματίες, οι οποίοι αρχικά ζήτησαν λύτρα από την οικογένειά του. Οι συγγενείς του αδικοχαμένου τερματοφύλακα δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν το ποσό που ζητούσαν οι δράστες, με αποτέλεσμα να τον δολοφονήσουν.

Η ανείπωτη τραγωδία έχει σοκάρει όλη την Αφρική και το Υπουργείο Αφρικανικής Ενοποίησης, Εξωτερικών Υποθέσεων και Σενεγαλέζων του Εξωτερικού γνωστοποίησε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα από τις Αρχές για να βρεθούν οι δολοφόνοι.

Triste nouvelle pour le football sénégalais… ?



Le jeune gardien Cheikh Touré, espoir formé à Esprit Foot Yeumbeul, nous a quittés dans des circonstances dramatiques. ?️??



Le jeune joueur aurait été piégé par un groupe d’individus mal intentionnés lui faisant miroiter des… pic.twitter.com/5x313gxWd3 — Foot Mercato (@footmercato) October 19, 2025

