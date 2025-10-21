Το Αζερμπαϊτζάν ήρε τους περιορισμούς στο εμπόριο με την Αρμενία

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, και ο Αζέρος πρόεδρος στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025.

Το Αζερμπαϊτζάν ήρε όλους τους περιορισμούς στη μεταφορά εμπορευμάτων προς την Αρμενία, δήλωσε ο πρόεδρος Ιλχάμ Αλίεφ την Τρίτη (21/10), σε ένδειξη της βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των πρώην εχθρών μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες σύγκρουσης.

Ο Αλίεφ δήλωσε στον πρόεδρο του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ, κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Αστάνα, ότι η αποστολή καζακστανικού σιταριού μέσω του Αζερμπαϊτζάν προς την Αρμενία ήταν η πρώτη τέτοια αποστολή από τότε που η διαμετακόμιση είχε σταματήσει στα τελευταία χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ των δύο γειτόνων.

«Νομίζω ότι αυτό είναι επίσης ένας καλός δείκτης ότι η ειρήνη μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας δεν είναι πλέον στα χαρτιά, αλλά στην πράξη», ανέφερε ο Αλίεφ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Αζερμπαϊτζάν.

Ο Χικμέτ Χατζίεφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Αλίεφ, δήλωσε στο Reuters ότι τα φορτία θα μεταφερθούν στην Αρμενία μέσω της Γεωργίας, χαρακτηρίζοντας τη διαμετακόμιση «οικονομικό όφελος της ειρήνης».

Μια εκπρόσωπος του πρωθυπουργού της Αρμενίας Νικολ Πασινιάν χαιρέτισε την κίνηση του Αλίεφ ως «βήμα μεγάλης σημασίας για το άνοιγμα των περιφερειακών επικοινωνιών, την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και τη εγκαθίδρυση της ειρήνης που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν».

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν βρισκόταν σε σφοδρή σύγκρουση από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, μια ορεινή περιοχή εντός του Αζερμπαϊτζάν που απολάμβανε de facto ανεξαρτησία για τρεις δεκαετίες, έως ότου το Μπακού ανέκτησε τον πλήρη έλεγχο το 2023.

Οι γείτονες κατέληξαν σε ειρηνευτική συμφωνία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον Αύγουστο, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια για την επίσημη υπογραφή της, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης του Αζερμπαϊτζάν να αλλάξει η Αρμενία το σύνταγμά της.

Η ειρηνευτική συμφωνία έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει τον Νότιο Καύκασο, μια περιοχή πλούσια σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και μια βασική διαδρομή διαμετακόμισης που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη, η οποία έχει αποκτήσει σημασία από τότε που ο πόλεμος στην Ουκρανία έκλεισε σε μεγάλο βαθμό τις εμπορικές οδούς μέσω της Ρωσίας για τις ευρωπαϊκές αγορές.

Ένας προγραμματισμένος στρατηγικός διάδρομος διαμετακόμισης, που θα αναπτυχθεί αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναμένεται επίσης να ενισχύσει τις εξαγωγές ενέργειας και τις διμερείς οικονομικές σχέσεις μεταξύ Μπακού και Ερεβάν. Ο Ιλχάμ Αλίεφ δήλωσε την Τρίτη, σε ένδειξη θέρμανσης των σχέσεων μεταξύ των πρώην εχθρών μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες σύγκρουσης.

*Με πληροφορίες από Reuters

