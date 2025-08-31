Κίνα: Ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την Αρμενία

Ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ (αριστέρα) και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν (δεξιά).

Η Κίνα και η Αρμενία εγκαθίδρυσαν στρατηγική σύμπραξη κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα οι ηγέτες τους στην πόλη Τιαντζίν της βόρειας Κίνας, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV.

Η Κίνα και η Αρμενία θα πρέπει να υποστηρίζουν σθεναρά η μία την άλλη και να βαθύνουν τη συνεργασία σε όλα τα πεδία, είπε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στον Αρμένιο πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν, σύμφωνα πάντα με την κινεζική κρατική τηλεόραση.

Ο Πασινιάν βρίσκεται στην Τιαντζίν για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης με οικοδεσπότη τον Σι.

