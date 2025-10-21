Γαλλία: Το αιματηρό τελετουργικό πίσω από την δολοφονία της 12χρονης Λόλα

Νέα στοιχεία στη δίκη της Αλγερινής Ντάμπια Μπενκιρεντ αποκαλύπτουν πιθανή σύνδεση της φρικιαστικής δολοφονίας με βορειοαφρικανικά τελετουργικά με σκοπό να... βρεθεί θησαυρός

Δημήτριος Παπαγεωργίου



Στο εδώλιο η 27χρονη που κατηγορείται για βιασμό και δολοφονία 12χρονης με πρωτοφανή αγριότητα 

Le Parisien
Η υπόθεση της 12χρονης Λόλα Νταβιέ, που δολοφονήθηκε το 2022, συγκλονίζοντας την Γαλλία παίρνει νέα τροπή, καθώς στη δίκη που ξεκίνησε πριν λίγα 24ώρα, αποκαλύπτονται στοιχεία που ενισχύουν τις υποψίες για αποκρυφιστικό υπόβαθρο στη δολοφονία της. Συγκεκριμένα για μια βορειοαφρικανική παράδοση, που θέλει τη θυσία ενός «λευκού, ξανθού παιδιού» προκειμένου να βρεθεί κάποιος κρυμμένος θησαυρός.

12χρονη-Παρίσι.jpg

Η 12χρονη που βασανίστηκε από 27χρονη Αλγερινή

Reuters

Σύμφωνα με τον Γάλλο δημοσιογράφο Αμορί Μπούκο, ο οποίος καλύπτει τη δίκη για λογαριασμό του περιοδικού Valeurs, οι ερευνητές διαθέτουν αποδείξεις που συνδέουν τη δράση της κατηγορούμενης με πρακτικές μαγείας.

«Διάφορα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι υπήρχε εμπλοκή αποκρυφισμού», έγραψε ο Μπούκο στο X.

Ήπιε το αίμα της για να βρει θησαυρό

«Ο ερευνητής αναφέρει, για παράδειγμα, ότι άκουσε έναν μάρτυρα κατά τη διάρκεια των ερευνών, ο οποίος είπε ότι η Ντάμπια είχε μια συζήτηση ένα Σαββατοκύριακο πριν από τα γεγονότα. Οι φίλοι αυτού του μάρτυρα είχαν ξεκινήσει μια φιλοσοφική συζήτηση για τη ζωή τον θάνατο, η οποία ενδιέφερε την Ντάμπια, ο οποίος στη συνέχεια ανέφερε ένα αλγερινό έθιμο για την ανεύρεση θησαυρού.

Σύμφωνα με αυτό το έθιμο, είπε, πρέπει να σκοτώσεις ένα λευκό, ξανθό παιδί και να του κόψεις το κεφάλι, και στη συνέχεια να παρακολουθήσεις την κατεύθυνση της ροής του αίματος για να βρεις έναν θησαυρό. Άλλα στοιχεία παραπέμπουν σε ένα πλαίσιο μαγείας, με την Ντάμπια να δηλώνει, για παράδειγμα, ότι είχε πάρει το αίμα της 12χρονης από ένα μπουκάλι και το είχε πιει.

Σύμφωνα με τις έρευνες, η Ντάμπια είχε επίσης κάνει έρευνα στο τηλέφωνό της για να μάθει πώς να κάνει μια ανθρώπινη θυσία. Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν επίσης ότι η Λόλα βρέθηκε με ζωγραφισμένους τους αριθμούς 1 και 0 στα χέρια και τα πόδια της - ένδειξη που ενισχύει το σενάριο αποκρυφισμού. Το γεγονός ότι η Μπενκιρεντ είχε πραγματοποιήσει σχετικές αναζητήσεις πριν από το έγκλημα προσδίδει περαιτέρω βαρύτητα στη θεωρία.

Η ανατριχιαστική δοξασία για τα παιδιά Zuhri

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι στη Βόρεια Αφρική υπάρχουν πράγματι τελετουργικά που περιλαμβάνουν τη χρήση παιδιών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπως αναφέρει η Wikipedia, στο Μαρόκο και σε άλλες περιοχές υπάρχει η δοξασία των λεγόμενων παιδιών “Zuhri”, τα οποία θεωρούνται ικανά να αποκαλύπτουν κρυμμένους θησαυρούς. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι τελετές αυτές συνδέονται με αιματοχυσίες για τον «εξευμενισμό» πνευμάτων ή δαιμονίων.

Σύμφωνα με τον Ahmed Amlik, καθηγητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Cadi Ayyad του Μαρακές, οι άνθρωποι στο παρελθόν είχαν την τάση να θάβουν τα προσωπικά ή οικογενειακά τους τιμαλφή σε κρυφές τοποθεσίες σε δάση ή σε βαθιά πηγάδια, συνήθως σε περιόδους αναταραχής και εμφυλίου πολέμου.

Τα παιδιά Zuhri πιστεύεται ότι διαθέτουν ψυχικές ικανότητες ή σύνδεση με τον κόσμο των «τζίνι», που μπορούν να βοηθήσουν στην εύρεση των κρυμμένων θησαυρών που είναι θαμμένοι σε αυτές τις τοποθεσίες, και ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται σαν "μαγικοί ανιχνευτές θησαυρών". Το τελετουργικό για την εύρεση του θησαυρού μπορεί να περιλαμβάνει την απαγγελία στίχων του Κορανίου, καθώς και το χύσιμο του αίματος του παιδιού Ζuhri. Σε άλλες εκδοχές, το Ζuhri μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μεταφορά του θησαυρού, καθώς πιστεύεται ότι είναι λιγότερο πιθανό να τιμωρηθεί από τα «τζίνι» για την κλοπή της περιουσίας τους. Το τελετουργικό μπορεί να τελειώσει με τη θυσία του παιδιού και το χύσιμο του αίματός του επάνω στον θησαυρό, για να κατευνάσει την οργή των «τζίνι».

