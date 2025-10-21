Μουσείο του Λούβρου: Αστραπιαία η εισβολή των ληστών - Λίγα λεπτά ήταν... αρκετά

Ανθρωποκυνηγητό των Αρχών για τους δράστες που εξαφανίστηκαν έχοντας μαζί τους ανεκτίμητα κοσμήματα της γαλλικής βασιλικής οικογένειας



Η επεκτεινόμενη σκάλα που χρησιμοποιήθηκε από τους ληστές στο Μουσείο του Λούβρου

AP
Ο ήλιος είχε ήδη ανατείλει πάνω από το Παρίσι και οι πρώτοι επισκέπτες είχαν αρχίσει να εισέρχονται στις αίθουσες του Μουσείου του Λούβρου, όταν η τετραμελής συμμορία... έδρασε αστραπιαία. Μέσα σε μόλις επτά με οκτώ λεπτά, οι δράστες απομακρύνονταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα από την καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας, έχοντας αρπάξει μερικούς από τους πιο ανεκτίμητους θησαυρούς της χώρας.

Πρόκειται για μία από τις πιο σοκαριστικές ληστείες της σύγχρονης ιστορίας, η οποία εκτυλίχθηκε με πρωτοφανή τόλμη.

Γερανός και τροχοί κλοπής

Η θεαματική επιδρομή της Κυριακής έλαβε χώρα στη Galerie d'Apollon (Αίθουσα του Απόλλωνα), στη νοτιοανατολική πτέρυγα του πιο επισκέψιμου μουσείου στον κόσμο, το οποίο στεγάζεται στο αχανές παλάτι στις όχθες του Σηκουάνα.

Ενώ οι επισκέπτες εισέρχονταν από την κεντρική πυραμίδα στις 9:00 π.μ. για να δουν εκθέματα όπως η Mona Lisa, περίπου 180 μέτρα μακριά, ένα φορτηγό με γερανό σταματούσε στο πεζοδρόμιο απέναντι από το ποτάμι. Ήταν η αρχή μιας ληστείας που συγκλόνισε τον πλανήτη.

Στις 9:30 π.μ., δύο από τα τέσσερα μέλη της συμμορίας ανέβηκαν τη σκάλα και έφτασαν σε ένα μπαλκόνι που οδηγούσε σε διπλό παράθυρο. Οι τζαμένιες και ξύλινες επιφάνειες δεν στάθηκαν εμπόδιο: οι δράστες χρησιμοποίησαν μηχανοκίνητους τροχούς κοπής (angle grinders) για να τις παραβιάσουν, καθώς οι γαλλικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα παράθυρα της πολυτελούς γκαλερί δεν ήταν ενισχυμένα.

Τέσσερα λεπτά ήταν αρκετά για την κλοπή των κοσμημάτων

Μέχρι τις 9:34 π.μ., οι κλέφτες είχαν εισέλθει στην αίθουσα. Οι άοπλοι φρουροί τράπηκαν σε φυγή, καθώς οι μασκοφόροι εισβολείς κατευθύνθηκαν προς το μέρος τους, κρατώντας τα ηλεκτρικά εργαλεία τους. Έπειτα, μόνο λίγα εκατοστά γυαλιού τους χώριζαν από αντικείμενα ανυπολόγιστης αξίας.

Η Gallery of Apollon είναι η πλούσια αίθουσα που φιλοξενεί τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος για περισσότερο από έναν αιώνα. Τα εκθέματα, φορεμένα από βασιλείς όπως ο Ναπολέων βρίσκονταν σε μεταλλικές προθήκες.

Σύμφωνα με υπουργό της Γαλλίας, εικόνες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης επιβεβαιώνουν ότι χρειάστηκαν λιγότερο από τρία λεπτά και 57 δευτερόλεπτα για να παραβιάσουν δύο προθήκες, να αρπάξουν τα κοσμήματα και να φύγουν. Η ταχύτητα και η μεθοδικότητα των ληστών δείχνουν ότι γνώριζαν ακριβώς τι στόχευαν.

Συνολικά, εκλάπησαν οκτώ αντικείμενα, μεταξύ των οποίων:

  • Τιάρα, κολιέ και σκουλαρίκια της Βασίλισσας Ορτάνς και της Μαρίας-Αμαλίας.

louvro4.jpg

Εκλάπησαν η τιάρα, το κολιέ και το ένα σκουλαρίκι της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας

Μουσείο Λούβρου

  • Κολιέ και σκουλαρίκια από σμαράγδια, γαμήλιο δώρο του Ναπολέοντα στη δεύτερη σύζυγό του.

louvro3.jpg

Το σμαραγδένιο κολιέ και τα σκουλαρίκια της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας

Μουσείο Λούβρου

  • Τιάρα με μαργαριτάρια και καρφίτσα με διαμάντια της Αυτοκράτειρας Ευγενίας.

louvro2.jpg

Η τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Μουσείο Λούβρου

Η δραπέτευση και το μυστήριο

Λίγο μετά τις 9:35 π.μ., άρχισε να διαδίδεται στους υπαλλήλους του μουσείου ότι κάτι συνέβαινε. Σήμανε συναγερμός στο κέντρο ελέγχου, αν και οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν λειτουργούσε σωστά.

Πριν την τελική τους αποχώρηση, γύρω στις 9:38 π.μ., οι κλέφτες φέρονται να προσπάθησαν να βάλουν φωτιά στη μηχανική σκάλα που χρησιμοποίησαν για την πρόσβαση. Στη συνέχεια, φόρεσαν κράνη, επιβιβάστηκαν σε σκούτερ – τα οποία μπορούν να αναπτύξουν μεγάλη ταχύτητα – και εξαφανίστηκαν στα στενά δρομάκια του Παρισιού.

Οι ανακριτές πιστεύουν ότι κατευθύνθηκαν νότια, προς τον αυτοκινητόδρομο Α6. Προς το παρόν, ο προορισμός τους παραμένει μυστήριο και κάθε στοιχείο για το πού βρίσκονται οι δράστες είναι εξίσου πολύτιμο για τη γαλλική αστυνομία με τα κοσμήματα που απέσπασαν.

*Με πληροφορίες από BBC

