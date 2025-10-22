Ιρλανδία: Σοβαρά επεισόδια στο Δουβλίνο κοντά σε ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο

Επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτη στο Δουβλίνο, όπου διαδηλωτές έκαψαν όχημα της αστυνομίας και συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας κοντά σε ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο.

Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις σημειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας, στον απόηχο επίθεσης εναντίον 10χρονου κοριτσιού για την οποία κατηγορείται Αφρικανός μετανάστης, όπως μεταδίδουν ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Η εφημερίδα Irish Times, που δημοσιοποίησε βίντεο του φλεγόμενου οχήματος της αστυνομίας, μεταδίδει ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση.

Σε εικόνες που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται διαδηλωτές με ιρλανδικές σημαίες και πλακάτ με αντιμεταναστευτικά συνθήματα. Ορισμένοι εξ αυτών έριξαν κροτίδες και μπουκάλια εναντίον αστυνομικών.

«Η εργαλειοποίηση ενός εγκλήματος από ορισμένους που θέλουν να σπείρουν τη διχόνοια στην κοινωνία μας δεν είναι απροσδόκητη», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Τζιμ Ο’Κάλαχαν. «Είναι απαράδεκτη και η αντίδραση θα είναι δυναμική», τόνισε.

Η αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη πως ένας άνδρας, περίπου 20 ετών, συνελήφθη και κατηγορείται για την επίθεση εναντίον ανήλικου κοριτσιού.

Η πρόεδρος του αντιπολιτευόμενου κόμματος Σιν Φέιν δήλωσε στο ιρλανδικό κοινοβούλιο ότι σε βάρος του συλληφθέντα είχε εκδοθεί διαταγή απέλασης τον Μάρτιο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ο’Κάλαχαν ζήτησε λεπτομερή αναφορά για τη διαχείριση του αιτήματος ασύλου που είχε υποβάλει ο κατηγορούμενος στην υπόθεση.