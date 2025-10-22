Νικολά Σαρκοζί: Τι φοβούνται στη φυλακή; Γιατί θα έχει μόνιμη αστυνομική προστασία

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, θα προστατεύεται από δύο αστυνομικούς, οι οποίοι θα παραμένουν σε γειτονικά κελιά καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του στη φυλακή La Santé στο Παρίσι, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ.

Το μέτρο αποφασίστηκε για να διασφαλιστεί η ασφάλειά του, εξαιτίας των απειλών που, όπως επισημαίνεται, υπάρχουν για την ζωή του.

Ο Σαρκοζί άρχισε την Τρίτη να εκτίει ποινή πέντε ετών κάθειρξης, έπειτα από την καταδίκη του για συνωμοσία με σκοπό τη συγκέντρωση προεκλογικών πόρων από τη Λιβύη. Η υπόθεση σηματοδοτεί μια πρωτοφανή εξέλιξη για τη γαλλική πολιτική σκηνή, καθώς πρόκειται για τον πρώτο πρώην πρόεδρο της Πέμπτης Δημοκρατίας που οδηγείται στη φυλακή.

Σε απομόνωση ο Νικολά Σαρκοζί

Ο Νουνιέζ διευκρίνισε ότι η προστασία που λαμβάνει ο Σαρκοζί αποτελεί συνέχεια της συνοδείας ασφαλείας που δικαιούται ως πρώην αρχηγός κράτους και ότι τα μέτρα θα διατηρηθούν «όσο αυτό κριθεί αναγκαίο». Ο Γάλλος πρόεδρος κρατείται σε απομόνωση, σε μονό κελί εννέα τετραγωνικών μέτρων, όπου δεν έρχεται σε επαφή με άλλους κρατουμένους.

Οι συνδικαλιστικές ενώσεις των σωφρονιστικών υπαλλήλων αντέδρασαν έντονα στην παρουσία αστυνομικών εντός του ιδρύματος, υποστηρίζοντας ότι το προσωπικό των φυλακών μπορεί επαρκώς να διασφαλίσει την ασφάλεια των κρατουμένων χωρίς πρόσθετη παρέμβαση. «Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος», σχολίασε ο εκπρόσωπος της CGT, Νικολά Περιν, ενώ άλλος συνδικαλιστής ανέφερε ότι πρόκειται για «πρωτοφανή κατάσταση».

Νικολά Σαρκοζί: Αίτημα για πρόωρη αποφυλάκιση

Ο συνήγορος του Σαρκοζί, Ζαν-Μισέλ Νταρουά, σημείωσε ότι «δεν έχει ξαναδεί κάτι αντίστοιχο», εκτιμώντας πως η απόφαση ελήφθη επειδή οι αρχές θεώρησαν απαραίτητη «πρόσθετη προστασία» για τον πελάτη του. Οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν ήδη υποβάλει αίτημα για πρόωρη αποφυλάκιση εν αναμονή της έφεσης και εκτιμούν ότι αυτό θα εξεταστεί μέσα στον επόμενο μήνα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Σαρκοζί να αποφυλακιστεί έως τα Χριστούγεννα.

Νικολά Σαρκοζί: Η τελευταία φυλακή στο Παρίσι

H φυλακή La Santé - εκεί όπου ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί ξεκίνησε μια πενταετή ποινή για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την προεκλογική του εκστρατεία από τη Λιβύη - είναι το τελευταίο σωφρονιστικό κατάστημα που έχει απομείνει εντός των ορίων της πόλης του Παρισιού.

Βρίσκεται στη νότια περιοχή Μονπαρνάς της πρωτεύουσας, άνοιξε το 1867 και υπήρξε ο τόπος τουλάχιστον 40 εκτελέσεων, η τελευταία το 1972. Μερικώς κλειστή για ανακαίνιση το 2014, η φυλακή άνοιξε ξανά πέντε χρόνια αργότερα και στεγάζει περισσότερους από 1.100 κρατούμενους.

Yποστηρικτής τoυ Σαρκοζί έξω από τη φυλακή

Διάσημοι πρώην κρατούμενοι περιλαμβάνουν τον ποιητή Γκιγιόμ Απολινέρ, τον απατεώνα έμπορο Ζερόμ Κερβιέλ, τον δημόσιο υπάλληλο και συνεργάτη των Ναζί Μορίς Παπόν, τον επιχειρηματία και πολιτικό Μπερνάρ Ταπί, τον τρομοκράτη της δεκαετίας του '70 «Κάρλος το Τσακάλι» και τον πράκτορα μοντέλων Ζαν-Λiκ Μπρiνέλ.

Το «VIP δωμάτιο», το γυμναστήριο και η καντίνα

Οι εξέχοντες ή οι κρατούμενοι υψηλού κινδύνου κρατούνται γενικά στην πτέρυγα QB4 της φυλακής για «ευάλωτα άτομα» - τα λεγόμενα «VIP δωμάτια» - σε μονόκλινα κελιά, όχι στις συνηθισμένες μονάδες τριών ατόμων, και μένουν μόνοι κατά τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων για λόγους ασφαλείας.

Βρίσκεται στον πρώτο όροφο και διαθέτει 19 πανομοιότυπα κελιά και μια ειδική αυλή άσκησης, έτσι ώστε οι κρατούμενοι να μην είναι υποχρεωμένοι να συναναστρέφονται με άλλους κρατούμενους - αν και εξακολουθούν να δέχονται σφυρίγματα, φωνές και φωτογραφίες smartphone από κοντινά κελιά.

Κυρίως για αυτόν τον λόγο, ο Σαρκοζί φέρεται να κρατείται στο κελί απομόνωσης, το οποίο βρίσκεται σε ξεχωριστό τμήμα. Στην πραγματικότητα, οι συνθήκες είναι σχεδόν ίδιες με αυτές της πτέρυγας QB4: ο πρώην πρόεδρος θα είναι μόνος στο κελί του και θα συνοδεύεται από έναν φρουρό κάθε φορά που θα το εγκαταλείπει.

«Ο στόχος είναι να αποφευχθούν τυχόν περιστατικά, επομένως πρέπει να τον εμποδίσουμε να συναντήσει οποιονδήποτε κρατούμενο», δήλωσε μια πηγή της φυλακής στην εφημερίδα Le Monde. «Η απλούστερη και πιο αποτελεσματική λύση είναι να στείλουμε τον Νικολά Σαρκοζί απευθείας στην απομόνωση».

Τόσο τα κελιά απομόνωσης όσο και τα VIP είναι πανομοιότυπα με εκείνα σε άλλα σημεία της φυλακής, με μέσο εμβαδόν περίπου 10 τετραγωνικά μέτρα, με καλύμματα παραθύρων σχεδιασμένα να περιορίζουν την επικοινωνία, ένα κρεβάτι, ένα μικρό γραφείο, ένα ντους, μια τουαλέτα και ένα σταθερό τηλέφωνο με προ-επιλεγμένους αριθμούς.

Στον Σαρκοζί θα σερβίρονται κανονικά γεύματα, αλλά θα έχει επίσης πρόσβαση στην καντίνα, όπου μπορεί να αγοράσει φαγητό, καθώς και σε μια μικρή μοναχική αυλή άσκησης, ένα γυμναστήριο και τη βιβλιοθήκη. Μπορεί να νοικιάσει ένα ψυγείο για 7,50 € το μήνα και μια τηλεόραση για 14,15 €.

Εκτός από τρεις επιτρεπόμενες επισκέψεις την εβδομάδα, θα είναι κυρίως μόνος του - μια πολυτέλεια στη La Santé, η οποία παρά την πρόσφατη ανακαίνισή της λειτουργεί με περίπου διπλάσια χωρητικότητα από την προβλεπόμενη, δηλαδή 657 κρατούμενους. Οι φυλακές της Γαλλίας είναι οι τρίτες πιο υπερπλήρεις στην ΕΕ.

