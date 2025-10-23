Λονδίνο: Συνελήφθησαν τρεις άνδρες με την υποψία ότι βοηθούσαν τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τρία άτομα στο Λονδίνο, με την κατηγορία ότι ενεργούσαν ως «πράκτορες» της Ρωσίας.

Οι άνδρες, ηλικίας 48, 45 και 44 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σε διευθύνσεις στο δυτικό και κεντρικό Λονδίνο την Πέμπτη και βρίσκονται υπό αστυνομική κράτηση, πρόσθεσε η αστυνομία. Τέθηκαν υπό κράτηση σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας.

Ο διοικητής Dominic Murphy, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας του Λονδίνου, δήλωσε: «Παρατηρούμε έναν αυξανόμενο αριθμό ατόμων που θα περιγράφαμε ως "πράκτορες" που προσλαμβάνονται από ξένες μυστικές υπηρεσίες, και αυτές οι συλλήψεις σχετίζονται άμεσα με τις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας να διακόψουμε αυτού του είδους τις δραστηριότητες.

Όποιος έρθει σε επαφή με ξένες μυστικές υπηρεσίες και δελεαστεί να διαπράξει εγκληματική δραστηριότητα για λογαριασμό ξένου κράτους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί.

Αυτού του είδους οι δραστηριότητες θα διερευνηθούν και όποιος διαπιστωθεί ότι εμπλέκεται σε αυτές θα διωχθεί ποινικά, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν πολύ σοβαρές συνέπειες για όσους καταδικαστούν».