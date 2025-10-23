Ιρλανδία: Αθώος ο αλεξιπτωτιστής «Στρατιώτης F» για τις δολοφονίες της Ματωμένης Κυριακής το 1972

Βρετανοί στρατιώτες φρουρούν την είσοδο της ιρλανδικής ασφαλιστικής εταιρείας στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, λίγο μετά την έκρηξη βόμβας στις 11 Φεβρουαρίου 1972 - Στις 30 Ιανουαρίου 1972, Βρετανοί στρατιώτες σκότωσαν 14 άοπλους καθολικούς στο Ντέρι (Ματωμένη Κυριακή) και η Βόρεια Ιρλανδία τέθηκε υπό βρετανική άμεση κυριαρχία. Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες συγκρούσεων, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 3200 άνθρωποι, οι προτεστάντες και οι καθολικοί της Βόρειας Ιρλανδίας κατέληξαν σε ειρηνευτική συμφωνία στις 10 Απριλίου 1998

Μετά από πέντε και πλέον δεκαετίες ένας βετεράνος αλεξιπτωτιστής, γνωστός ως «Στρατιώτης F» κρίθηκε αθώος για δύο δολοφονίες της Ματωμένης Κυριακής, στο Μπέλφαστ, της Βόρειας Ιρλανδίας αλλά και για τις πέντες απόπειρες δολοφονίας.

Από τα επεισόδια που ξέσπασαν μετά από παρέλαση για τα πολιτικά δικαιώματα στις 30 Ιανουαρίου 1972 στο Λοντοντέρι, δεκατρία άτομα πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από το Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών.

Συντρίμμια αυτοκινήτων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, Φεβρουάριος 1972 AP/Michel Laurent

Στη δίκη που διεξήχθη στο Μπέλφαστ ενώπιον δικαστή, όχι ενόρκων, ο στρατιώτης F δεν κατέθεσε, αλλά το δικαστήριο άκουσε για προηγούμενες καταθέσεις δύο αλεξιπτωτιστών - γνωστών ως G και H - οι οποίοι βρίσκονταν μαζί του.

Η εισαγγελία δήλωσε ότι η κατάθεσή τους αποτελούσε άμεση απόδειξη ότι ο κατηγορούμενος είχε ανοίξει πυρ στην περιοχή.

Ωστόσο, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ήταν αναξιόπιστοι μάρτυρες, καθώς οι καταθέσεις τους ήταν ασυνεπείς μεταξύ τους και με άλλους μάρτυρες που κατέθεσαν.

Αιτιολογόντας την απόφασή του, ο δικαστής Πάτρικ Λιντς υποστήριξε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν εναντίον του βετεράνου «δεν επαρκούσαν» για να επιβληθεί καταδίκη.

Καπνός βγαίνει από ένα κτίριο στην περιοχή bogside του Londonderry της Βόρειας Ιρλανδίας, μετά τις ταραχές που ακολούθησαν τη Ματωμένη Κυριακή, Φεβρουάριος 1972 AP/Αρχείου

H αθωωτική απόφαση προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, με τις οικογένειες των δολοφονημένων να επιρρίπτουν ευθύνη στο βρετανικό κράτος για τη μη διερεύνηση των γεγονότων εκείνης της ημέρας, αλλά και στον βρετανικό στρατό «που προστάτευσε και επέτρεψε στους στρατιώτες του να συνεχίσουν να δολοφονούν ατιμώρητα».

Οι οικογένειες δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν την εκστρατεία τους, παρά την αθώωση της Πέμπτης.

Η πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισέλ Ο'Νιλ, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τις οικογένειες των θυμάτων της Ματωμένης Κυριακής στην «επιδίωξη της δικαιοσύνης».

Από την πλευρά τους, οι βετεράνοι καλωσόρισαν την απόφαση, ως ένας τέλος σε μία μακρά και επίπονη διαδικασία όπως τη χαρακτήρισαν.

