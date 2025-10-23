Ιρλανδία: Αθώος ο αλεξιπτωτιστής «Στρατιώτης F» για τις δολοφονίες της Ματωμένης Κυριακής το 1972

Οι οικογένειες των θυμάτων δηλώνουν πως θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για δικαίωση παρά την αθωωτική απόφαση

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ιρλανδία: Αθώος ο αλεξιπτωτιστής «Στρατιώτης F» για τις δολοφονίες της Ματωμένης Κυριακής το 1972

Βρετανοί στρατιώτες φρουρούν την είσοδο της ιρλανδικής ασφαλιστικής εταιρείας στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, λίγο μετά την έκρηξη βόμβας στις 11 Φεβρουαρίου 1972 - Στις 30 Ιανουαρίου 1972, Βρετανοί στρατιώτες σκότωσαν 14 άοπλους καθολικούς στο Ντέρι (Ματωμένη Κυριακή) και η Βόρεια Ιρλανδία τέθηκε υπό βρετανική άμεση κυριαρχία. Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες συγκρούσεων, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 3200 άνθρωποι, οι προτεστάντες και οι καθολικοί της Βόρειας Ιρλανδίας κατέληξαν σε ειρηνευτική συμφωνία στις 10 Απριλίου 1998

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά από πέντε και πλέον δεκαετίες ένας βετεράνος αλεξιπτωτιστής, γνωστός ως «Στρατιώτης F» κρίθηκε αθώος για δύο δολοφονίες της Ματωμένης Κυριακής, στο Μπέλφαστ, της Βόρειας Ιρλανδίας αλλά και για τις πέντες απόπειρες δολοφονίας.

Από τα επεισόδια που ξέσπασαν μετά από παρέλαση για τα πολιτικά δικαιώματα στις 30 Ιανουαρίου 1972 στο Λοντοντέρι, δεκατρία άτομα πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από το Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών.

Bloody Sunday Aftermath

Συντρίμμια αυτοκινήτων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, Φεβρουάριος 1972

AP/Michel Laurent

Στη δίκη που διεξήχθη στο Μπέλφαστ ενώπιον δικαστή, όχι ενόρκων, ο στρατιώτης F δεν κατέθεσε, αλλά το δικαστήριο άκουσε για προηγούμενες καταθέσεις δύο αλεξιπτωτιστών - γνωστών ως G και H - οι οποίοι βρίσκονταν μαζί του.

Η εισαγγελία δήλωσε ότι η κατάθεσή τους αποτελούσε άμεση απόδειξη ότι ο κατηγορούμενος είχε ανοίξει πυρ στην περιοχή.

Ωστόσο, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ήταν αναξιόπιστοι μάρτυρες, καθώς οι καταθέσεις τους ήταν ασυνεπείς μεταξύ τους και με άλλους μάρτυρες που κατέθεσαν.

Αιτιολογόντας την απόφασή του, ο δικαστής Πάτρικ Λιντς υποστήριξε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν εναντίον του βετεράνου «δεν επαρκούσαν» για να επιβληθεί καταδίκη.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Καπνός βγαίνει από ένα κτίριο στην περιοχή bogside του Londonderry της Βόρειας Ιρλανδίας, μετά τις ταραχές που ακολούθησαν τη Ματωμένη Κυριακή, Φεβρουάριος 1972

AP/Αρχείου

H αθωωτική απόφαση προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, με τις οικογένειες των δολοφονημένων να επιρρίπτουν ευθύνη στο βρετανικό κράτος για τη μη διερεύνηση των γεγονότων εκείνης της ημέρας, αλλά και στον βρετανικό στρατό «που προστάτευσε και επέτρεψε στους στρατιώτες του να συνεχίσουν να δολοφονούν ατιμώρητα».

Οι οικογένειες δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν την εκστρατεία τους, παρά την αθώωση της Πέμπτης.

Η πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισέλ Ο'Νιλ, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τις οικογένειες των θυμάτων της Ματωμένης Κυριακής στην «επιδίωξη της δικαιοσύνης».

Από την πλευρά τους, οι βετεράνοι καλωσόρισαν την απόφαση, ως ένας τέλος σε μία μακρά και επίπονη διαδικασία όπως τη χαρακτήρισαν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:47ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορική τραγωδία για τον υποψήφιο κυβερνήτη του Ιλινόις - Σκοτώθηκαν 4 μέλη της οικογένειά του

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 61χρονος σε τροχαίο

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο: Δύο νεκροί και νέος γύρος έντασης με τη Χεζμπολάχ

17:28ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η δύναμη της επιλογής: Γιατί οι αποφάσεις μας διαμορφώνουν τη ζωή που θέλουμε να ζούμε

17:25WHAT THE FACT

Αρουραίος κατέστρεψε το ρομαντικό δείπνο στην «Αιώνια Πόλη» - Βίντεο

17:24ΜΠΑΣΚΕΤ

«Κοντά σε Ντινγουίντι η Μπάγερν»!

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Του έκαναν έξωση από την βίλα του στην Γλυφάδα - «Έκαναν λες και πιάνανε αρχιληστή» - Βίντεο

17:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα θέλει ο Φάμελλος - «Η σχέση μας δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική»

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Μυστήριο με το πλεξιγκλάς στη ρεσεψιόν - Άθικτο παρά τους πυροβολισμούς στον 68χρονο

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

17:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Υπουργός Εσωτερικών Σερβίας: «Ταμίας της εγκληματικής οργάνωσης ο Νίκολιτς»

17:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας συναντήθηκε με Χρυσοχοΐδη και Δούκα για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Βρήκε χαμένο θησαυρό με έναν απλό ανιχνευτή μετάλλων - 15.000 ρωμαϊκά νομίσματα μέσα σε πήλινα αγγεία

17:00ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τελείωσε» τον Νίκολιτς η ΕuroLeague

16:55LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας για το εγκεφαλικό που υπέστη - «Ήταν ένα restart, το βλέπω σαν δεύτερη ευκαιρία»

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ορόσημο: Εμβόλιο σώζει τους ελέφαντες από τον φονικό EEHV - Επιτυχείς οι δοκιμές

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Όργιο δωροδοκιών και παράνομου πλουτισμού στελεχών και στρατιωτικών - Εσωτερικές «εκκαθαρίσεις» από τον Σι Τζινπίνγκ

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγές στα διόδια της Ευρώπης: Ποια οχήματα θα κυκλοφορούν δωρεάν έως το 2031

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Νέοι γιατροί από πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο έδωσαν τον όρκο του Ιπποκράτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

15:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Βίντεο ντοκουμέντο - Η 16χρονη Ζωή λίγα λεπτά πριν μπει στο μοιραίο μπαρ

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Του έκαναν έξωση από την βίλα του στην Γλυφάδα - «Έκαναν λες και πιάνανε αρχιληστή» - Βίντεο

17:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα θέλει ο Φάμελλος - «Η σχέση μας δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική»

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Ξεσπά ο πατέρας της 16χρονης Ζωής - «Το μόνο που έχω είναι η φωτογραφία της στα χέρια μου»

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Μας δείχνουν στα κανάλια, θα μας βρούν» - Η συνομιλία των εκτελεστών σε καφετέρια πριν την παράδοση του πρώτου

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλεσμένη σε γάμο σοκαρίστηκε όταν οι νεόνυμφοι της ζήτησαν να πληρώσει το φαγητό της στη δεξίωση

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Μυστήριο με το πλεξιγκλάς στη ρεσεψιόν - Άθικτο παρά τους πυροβολισμούς στον 68χρονο

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Βρήκε χαμένο θησαυρό με έναν απλό ανιχνευτή μετάλλων - 15.000 ρωμαϊκά νομίσματα μέσα σε πήλινα αγγεία

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην αιγυπτιακή «Area 51»: Το υπόγειο που έχει σφραγίσει ο στρατός και δεν επιτρέπεται η είσοδος

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Ούρος Νίκολιτς: Ποια είναι η συμμορία «Vračarci» που ήταν μέλος ο διαιτητής της Euroleague

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Φίλη της Ζωής έκλαιγε έξω από το κλαμπ - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης και τα μηνύματα παρηγοριάς στην οικογένεια

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το modus operandi του κυκλώματος, πώς δρούσαν οι 37 συλληφθέντες – Έπαιρναν επιδοτήσεις ακόμη και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, φυσικοθεραπευτές

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης

19:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία προ των πυλών - Θα επηρεάσει και την Αττική - Τέσσερις γυναίκες μετεωρολόγοι προειδοποιούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ