Ντάνιελ Ναρόντιτσκι: Πιθανή αυτοκτονία ή υπερβολική δόση ναρκωτικών η αιτία θανάτου του σκακιστή

Αυτή η αχρονολόγητη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το Charlotte Chess Center δείχνει τον Daniel Naroditsky να παίζει σκάκι στον υπολογιστή

Ως πιθανή αυτοκτονία ή υπερβολική δόση ναρκωτικών διερευνάται ο αιφνίδιος θάνατος του Αμερικανού γκρανμέτρ στο σκάκι Ντάνιελ Ναρόντισκι.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σπίτι του 29χρονου στα νότια προάστια του Σάρλοτ το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με έκθεση περιστατικού του αστυνομικού τμήματος του Σάρλοτ-Μέκλενμπουργκ που περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας The Post.

«Κατά την άφιξη, εντοπίστηκε ένα άτομο που δεν ανταποκρινόταν και αργότερα ο γιατρός το κήρυξε νεκρό», αναφέρει η έκθεση, η οποία σημειώνει ότι η μονάδα ανθρωποκτονιών του τμήματος διερευνά τον πρόωρο θάνατο.

Το παιδί-θαύμα του σκακιού βρέθηκε αναίσθητο σε έναν καναπέ στο σπίτι του από τον ιδρυτή της σκακιστικής λέσχης του, δήλωσε εκπρόσωπος της λέσχης στο NBC News .

Είχαν προηγηθεί κατηγορίες από τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητής Βλαντιμίρ Κράμνικ, περί χρήσης απαγορευμένων μέσων, προκαλώντας έρευνα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Σκακιού (Fide).

Ο Ναρόντιτσκι ήταν διάσημος για το κανάλι του στο YouTube για το σκάκι, το οποίο περιείχε εκπαιδευτικά βίντεο και ζωντανές μεταδόσεις εναντίον ανταγωνιστών, και ενέπνευσε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να παίξουν το παιχνίδι. Το κανάλι του είχε σχεδόν 500.000 συνδρομητές, ενώ το stream του στο Twitch συγκέντρωνε 340.000 ακόλουθους. Οι οπαδοί επαίνεσαν τη διορατικότητα και το πάθος του, ενώ η Διεθνής Ομοσπονδία Σκακιού δήλωσε ότι είχε παίξει «καθοριστικό ρόλο στη διάδοση του περιεχομένου του σκακιού στο διαδίκτυο».

