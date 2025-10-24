Η Κροατία επαναφέρει τη στρατιωτική θητεία

Το κροατικό κοινοβούλιο ψήφισε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου την επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Κροατίας, εν μέσω των αυξανόμενων παγκόσμιων απειλών και του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Ζάγκρεμπ κατάργησε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2008, ένα χρόνο πριν από την ένταξή του στο ΝΑΤΟ, εστιάζοντας στην επαγγελματοποίηση του στρατού.

Ωστόσο, οι Κροάτες ηγέτες τόνισαν ότι η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση απαιτούσε την επαναφορά της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

«Αντιδραστικότητα και αποτελεσματικότητα»

«Βρισκόμαστε μάρτυρες μιας αύξησης σε διάφορα είδη απειλών... κάτι που απαιτεί ανταπόκριση και αποτελεσματικότητα από την κοινότητα στο σύνολό της », δήλωσε στους βουλευτές αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Άμυνας Ιβάν Άνουσιτς του κυβερνώντος συντηρητικού κόμματος HDZ. «Απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή, η άμυνα της χώρας είναι ζωτικής σημασίας », είπε.

Περίπου 18.000 νέοι θα καλούνται κάθε χρόνο για να παρακολουθήσουν ένα δίμηνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την ηλικία των 18 ετών, ξεκινώντας από τις αρχές του 2026. Οι γυναίκες θα εξαιρούνται, ενώ οι αντιρρησίες συνείδησης θα έχουν την επιλογή να ολοκληρώσουν τρεις ή τέσσερις μήνες πολιτικής θητείας, μεταξύ άλλων ως μέρος ομάδων που κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Για να υιοθετήσουν αυτό το μέτρο, οι βουλευτές τροποποίησαν δύο νόμους.

Συνολικά 84 βουλευτές (από τις 151 έδρες του κοινοβουλίου) ενέκριναν τις τροποποιήσεις του νόμου περί άμυνας, ενώ 110 τροποποίησαν τον νόμο περί υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.