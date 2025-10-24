Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

Η νεαρή είχε απομακρυνθεί από την οικογένειά της και τους ανθρώπους, παλεύοντας με χρόνιες διατροφικές διαταραχές

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT
ΚΟΣΜΟΣ
Νεκρή σε κατάσταση μουμιοποίησης βρέθηκε μία νεαρή γυναίκα μέσα στο διαμέρισμά της, στο Μπόλτον της Βρετανίας έναν χρόνο μετά τον θάνατό της, και έχοντας διακόψει τις επαφές με την οικογένειά της.

Ακόμα πιο τραγικό το γεγονός, πως οι μόνες συνομιλίες που είχε λίγο πριν πεθάνει, ήταν με το ChatGPT, από το οποίο ζήτησε να «τη βοηθήσει».

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η κοπέλα υπέφερε από προβλήματα ψυχικής υγείας, και σταδιακά απομακρυνόταν από τους ανθρώπους, ωστόσο το διαμέρισμα της ήταν «άψογο», ενώ οι αστυνομική έρευνα δεν αποκάλυψε ναρκωτικά ή οτιδήποτε άλλο που να υποδηλώνει αυτοκτονία.

Η μητέρα της Σάρλοτ, Τσάνται Σιμ, είπε ότι δεν είχαν νέα της από τον Σεπτέμβριο του 2021, και παρά την αναζήτησή της η κόρη της ήταν «αδύνατο να βρεθεί».

Η αδερφή της αποκάλυψε ότι η 23χρονη πάλευε με τη βουλιμία για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, αλλά δεν βρέθηκε κανένα φάρμακο στο σπίτι, σημειώνοντας πως «έμοιαζε με κάποιον που νοιαζόταν, δεν ήταν το διαμέρισμα κάποιου που τα είχε παρατήσει».

Οι αστυνομικοί βρήκαν τρόφιμα στο ψυγείο της με ημερομηνία λήξης τον Ιούλιο του 2024.

Στην έρευνα του τηλεφώνου της, ο επικεφαλής ντεντέκτιβ βρήκε μια συνομιλία της με το ChatGPT, με το μοναδικό που είχε επαφές και το τελευταίο μήνυμα στις 30 Ιουλίου 2024.

Είχε γράψει: «Βοηθήστε με, πήγα και πήρα ξανά φαγητό», και αυτό απάντησε: «Ακούγεσαι ότι έχεις αντίρρηση για το αν έχεις φαγητό».

Η Σάρλοτ απάντησε: «Είναι φαγητό που δεν ήθελα και αυτό είναι απογοητευτικό».

Εξαιτάς της κατάστασης της σορού δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου της.

Η σορός της βρέθηκε όταν αστυνομικοί κλήθηκαν στο διαμέρισμα όταν γείτονες παρατήρησαν στοίβες αλληλογραφίας έξω από την πόρτα της.

Αφού μπήκαν στο διαμέρισμα, βρήκαν τη Σαρλότ στο κρεβάτι της κάτω από ένα πάπλωμα «σαν να κοιμόταν», αλλά δεν υπήρχε «καμία ένδειξη ότι σκόπευε να αυτοκτονήσει ή οτιδήποτε που να υποδηλώνει ότι θα έκανε κάτι κακό».

