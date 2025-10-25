Ιρλανδία: Εξελέγη πρόεδρος η Κάθριν Κόνολι - Η αντίπαλός της Χέδερ Χάμφρις παραδέχτηκε την ήττα της

«Η Κάθριν Κόνολι θα είναι η πρόεδρος όλων μας και θα είναι η δική μου πρόεδρος»

Μιλτιάδης Τσεκούρας

Ιρλανδία: Εξελέγη πρόεδρος η Κάθριν Κόνολι - Η αντίπαλός της Χέδερ Χάμφρις παραδέχτηκε την ήττα της

Η νέα πρόεδρος της Ιρλανδίας Κάθριν Κόνολι

Reuters
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ανεξάρτητη υποψήφια Κάθριν Κόνολι είναι η επόμενη πρόεδρος της Ιρλανδίας, μετά την παραδοχή της ήττας της αντιπάλου της.

Η Χέδερ Χάμφρις δήλωσε: «Η Κάθριν Κόνολι θα είναι η πρόεδρος όλων μας και θα είναι η δική μου πρόεδρος, και θα ήθελα πραγματικά να της ευχηθώ τα καλύτερα. Δεν έχω απολύτως κανένα παράπονο».

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιρλανδίας «ευχήθηκε ειλικρινά» στην κα Connolly για το γεγονός ότι «θα γίνει η επόμενη πρόεδρος της Ιρλανδίας».

Ο Simon Harris, ηγέτης του κόμματος Fine Gael που πρότεινε την υποψηφιότητα της κας Humphreys, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η Κάθριν Κόνολι θα είναι πρόεδρος «όλης της χώρας και όλων μας».


Η Κάθριν Κόνολι είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ήταν «απόλυτα ευχαριστημένη» με τα αποτελέσματα που έδειχναν ότι ήταν σε θέση να αντικαταστήσει τον Michael D Higgins, έναν δημοφιλή ποιητή και πρώην υπουργό Πολιτισμού που έχει υπηρετήσει τις δύο μέγιστες θητείες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το πρώτο μήνυμα του Ράφα Μπενίτεθ – «Ευχαριστώ τον πρόεδρο και τους φιλάθλους»

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μετέφερε με φορτηγό 11 Κινέζους που μπήκαν παράνομα στη χώρα – Ήταν κρυμμένοι στην καρότσα πίσω από το εμπόρευμα

17:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι – Τι να προσέξετε, δείτε παραδείγματα

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Κάμαλα Χάρις: «Δεν τελείωσα» - Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ξανά τον Λευκό Οίκο

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Βρέφος νοσηλεύεται διασωληνωμένο με σοβαρά εγκαύματα - Έπεσε καυτό λάδι στο πρόσωπό του

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες σπαρακτικές αναρτήσεις 19χρονης TikToker, κόρης γνωστού τηλεπαρουσιαστή πριν βρεθεί νεκρή

17:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ισόπαλο το ντέρμπι Ηρακλής – Νίκη Βόλου

17:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Διονύσης Σαββόπουλος στην αιωνιότητα: Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον σπουδαίο «Νιόνιο» με τα αγαπημένα τραγούδια του

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας έχει ετοιμάσει ο Τραμπ - Πίεση για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 12χρονη σκηνοθέτησε την απαγωγή της για να καλύψει τον τσακωμό με τον 14χρονο σύντροφό της

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Βρέφος και 24χρονη διακομίσθηκαν από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Το δράμα που αποκάλυψε η μητέρα της δολοφονημένης 12χρονης - Ο πατέρας πέθανε από τη θλίψη

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Εξελέγη πρόεδρος η Κάθριν Κόνολι - Η αντίπαλός της Χέδερ Χάμφρις παραδέχτηκε την ήττα της

16:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Κατέκτησε το Junior Masters στο Μόντε Κάρλο ο Ραφαήλ Παγώνης

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλομήτωρ Σιρικίτ: Η «Τζάκι Κένεντι της Ασίας» που κέρδισε τους Ταϊλανδούς και γοήτευσε τον κόσμο

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε πλοίο έξω από το λιμάνι της Κυλλήνης - Ρυμουλκό θα το οδηγήσει στην ξηρά

16:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέχνη του Δρόμου: Από «βανδαλισμός» σε σύμβολο της σύγχρονης αστικής κουλτούρας - Ο street artist Yiakou μιλά για την έμπνευση που έγινε σχέση ζωής

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο γυναίκες Ρομά - Έβαλαν τα παιδιά τους 9 και 6 ετών να ζητιανεύουν έξω από σούπερ μάρκετ

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: «Ήταν ένας άνθρωπος με δύο ζωές, σαν ρυάκι σε δύο όχθες» - Οι επικήδειοι γιου και εγγονού

16:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο στην Αθήνα: Ιδέες για πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εξορμήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:18ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Βρέφος νοσηλεύεται διασωληνωμένο με σοβαρά εγκαύματα - Έπεσε καυτό λάδι στο πρόσωπό του

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: «Ήταν ένας άνθρωπος με δύο ζωές, σαν ρυάκι σε δύο όχθες» - Οι επικήδειοι γιου και εγγονού

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Το δράμα που αποκάλυψε η μητέρα της δολοφονημένης 12χρονης - Ο πατέρας πέθανε από τη θλίψη

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

17:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Διονύσης Σαββόπουλος στην αιωνιότητα: Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον σπουδαίο «Νιόνιο» με τα αγαπημένα τραγούδια του

15:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλκίνοος Ιωαννίδης - Επικήδειος για τον Διονύση Σαββόπουλο: Φεύγεις, γιορτινός και αιώνιος, αφήνοντάς μας τα δώρα σου

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες σπαρακτικές αναρτήσεις 19χρονης TikToker, κόρης γνωστού τηλεπαρουσιαστή πριν βρεθεί νεκρή

09:12ΕΛΛΑΔΑ

LIVE: Οι Έλληνες αποχαιρετούν τον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο - «Ας κρατήσουν οι χοροί» για το «τελευταίο αντίο»

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

17:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι – Τι να προσέξετε, δείτε παραδείγματα

11:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αμαλιάδα: Ραγδαίες εξελίξεις – Πράσινο φως για διώξεις στην υπόθεση του Παναγιωτάκη

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

13:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο ατακαδόρος Μπενίτεθ έκανε Αλαφούζο και δημοσιογράφους να γελάσουν – Το «Πανάθα μόνο» του Σισέ

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλομήτωρ Σιρικίτ: Η «Τζάκι Κένεντι της Ασίας» που κέρδισε τους Ταϊλανδούς και γοήτευσε τον κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ