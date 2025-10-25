Ιρλανδία: Εξελέγη πρόεδρος η Κάθριν Κόνολι - Η αντίπαλός της Χέδερ Χάμφρις παραδέχτηκε την ήττα της

Η ανεξάρτητη υποψήφια Κάθριν Κόνολι είναι η επόμενη πρόεδρος της Ιρλανδίας, μετά την παραδοχή της ήττας της αντιπάλου της.

Η Χέδερ Χάμφρις δήλωσε: «Η Κάθριν Κόνολι θα είναι η πρόεδρος όλων μας και θα είναι η δική μου πρόεδρος, και θα ήθελα πραγματικά να της ευχηθώ τα καλύτερα. Δεν έχω απολύτως κανένα παράπονο».

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιρλανδίας «ευχήθηκε ειλικρινά» στην κα Connolly για το γεγονός ότι «θα γίνει η επόμενη πρόεδρος της Ιρλανδίας».

Ο Simon Harris, ηγέτης του κόμματος Fine Gael που πρότεινε την υποψηφιότητα της κας Humphreys, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η Κάθριν Κόνολι θα είναι πρόεδρος «όλης της χώρας και όλων μας».



Η Κάθριν Κόνολι είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ήταν «απόλυτα ευχαριστημένη» με τα αποτελέσματα που έδειχναν ότι ήταν σε θέση να αντικαταστήσει τον Michael D Higgins, έναν δημοφιλή ποιητή και πρώην υπουργό Πολιτισμού που έχει υπηρετήσει τις δύο μέγιστες θητείες.

